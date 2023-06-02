https://ukraina.ru/20230602/1046855836.html

Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня

Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня - 02.06.2023 Украина.ру

Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня

Украина.ру, 02.06.2023

2023-06-02T17:03

2023-06-02T17:03

2023-06-02T17:03

эксклюзив

колташов

украина

нацизм

всу

россия

фашизм

переговоры

александр асафов

беспилотники

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Прорывы в Белгородской области и манёвры в ДонбассеНа фоне усилившихся обстрелов Белгородской области с мест поступают сообщения, что ВС РФ удалось зайти на окраины населенного пункта Спорное возле Северска.С военной точки зрения противник ведет себя крайне неразумно, объясняет военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Если бы ВСУ готовились к серьезному прорыву где-либо, они не должны были бы разбрасываться резервами. А сейчас складывается впечатление, что они хотят хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности."Враг понимает, что его ждут на Запорожском направлении и что он не сможет отбить Артемовск. Украина не уверена даже в том, насколько она сможет воспрепятствовать окружению Северска. Но им все равно нужно что-то делать.Очевидно, что в Грайворонском районе ВСУ предприняли разведку боем. Потому что диверсанты не разъезжают на танках и БМП. Это была войсковая операция. Им показалось, что разведка боем была удачной.Они даже захотели захватить Шебекино, учитывая, что расстояние от границы – всего 7 км. По их мнению, это сможет укрепить власть Зеленского, которая сейчас находится в неустойчивом положении", – рассказал Евсеев.При этом все разговоры о контрнаступлении ничем не подтверждаются, отмечает он. Поэтому они решили захватить Шебекино, но и тут у них ничего не получилось."Ресурсов у Киева – не так много. В этом виновато политическое руководство Украины, потому что нельзя было так долго удерживать Артемовск, направляя туда много резервов. При таком раскладе они пытаются найти хоть какой-то вариант, чтобы укрепить власть Зеленского.Таким образом, ВСУ будут пытаться повторить опыт Артемовска в Северске. Но географически это очень сложно, потому что город находится в низине. Оборонять его будет сложно.Для нас же важно окружить северскую группировку противника, чтобы отодвинуть его от Лисичанска и Северодонецка.Если мы хотим как можно скорее снизить обстрелы Донецка, то нам надо окружать Авдеевку. Но сейчас нам важнее обезопасить весь северный фланг и создать угрозу для ВСУ в Харьковской области (мы же пытаемся выйти к Красному Лиману). Поэтому нужно сначала окружать северскую группировку", – сообщил военный эксперт.Налёт беспилотников на Москву – информационная атакаВо вторник, 30 мая, Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Очевидно, по задумке организаторов этого налёта, он должен был серьёзно сказаться на настроениях российского общества, посеять панику. Но эта задача провалилась, уверен политолог Александр Асафов.Он считает, что это было реакцией Украины на высокоточные удары по Киеву. А еще – ответом на неприятные для киевской власти обстоятельства, связанные с Артемовском."Как говорят специалисты по выдаче поисковой в интернете, это все надо как-то пессимизировать. Поэтому все, что было под рукой, было запущено в сторону Москвы", – заявил Асафов, добавив, что эта информационная атака с применением поражающих средств, в том числе и взрывчатых, провалилась.Москвичей таким образом не удастся невротизировать, продолжил эксперт, люди по большей части относятся к этому адекватно."Но понятно, что киевская власть при негативных для себя информационных трендах будет использовать все что возможно для того, чтобы на это повлиять.Влияет ли это действие не линию соприкосновения – нет, не влияет. Но я думаю, что с такими атаками мы еще столкнемся", – сообщил политолог.Возможные переговоры и развал фашистского режимаВозможное временное перемирие в режиме статус-кво на Украине будет поражением России, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.По его словам, Москве сейчас невыгодно давать передышку другой стороне, убедившись, что за эти восемь лет украинский режим не развалился. Он только укрепился. Не надо обманываться и позволять противнику обманывать нас."Если сейчас дать передышку Украине, она будет довооружаться. Если не будет воздушных ударов и сковывающих действий на фронте, они будут восстанавливаться, чтобы нанести удар в нескольких местах. И США будут снова говорить, что "Россия напала на демократическую Украину"", – рассказал Колташов.Другое дело, отметил он, что переговорный процесс может быть использован нами для разрушения украинского государства."Мы можем критически относиться к переговорам. Но давайте поставим себя на место идейного нациста Украины и представим, как он видит этот процесс.У России на этих переговорах будет сильная позиция. Москва может сказать, что все фашисты должны быть наказаны. Позиция Украины в этом случае будет слабой. Они скажут: "Да, война не получилась, народ и тыл устал".А этот солдат-нацист подумает: "Так, я тут наделал столько кровавых преступлений, а мои начальники обо всем договорятся и выдадут меня".Это будет страшнейший фактор деморализации ВСУ, который приведет к развалу фронта", – прогнозирует экономист.В целом, убеждён он, России нужно продолжать процесс деградации фашистского режима на Украине. Когда он рухнет, живущие там люди про него забудут.

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https://ukraina.ru/20230602/1046841587.html

https://ukraina.ru/20230602/1046850280.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, колташов, украина, нацизм, всу, россия, фашизм, переговоры, александр асафов, беспилотники, москва, евсеев, граница, владимир зеленский, шебекино