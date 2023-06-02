https://ukraina.ru/20230602/1046855465.html

Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек

Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек - 02.06.2023 Украина.ру

Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек

Обстрел Бердянска со стороны ВСУ предположительно велся ракетами Storm Shadow, в результате есть пострадавшие, их количество уточняется. Об этом сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в телеграм-канале

2023-06-02T16:42

2023-06-02T16:42

2023-06-02T16:42

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владимир рогов

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Британия ранее поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace.Цена одной ракеты около двух миллионов фунтов стерлингов. Как утверждает издание The Drive, для экспортных вариантов дальность стрельбы 250 километров, но есть модификации, способные преодолеть дистанцию до 560 километров.Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км, что ненамного меньше, чем ATACMS, которые Вашингтон ранее отказывался поставлять на Украину.Ранее сообщалось о планах Британии передать Киеву ракеты, дальность которых составит от 100 до 300 километров.По сообщениям одного из источников, Киев ранее заверил руководство Британии в том, что не будет применять Storm Shadow для ударов вглубь России.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Характеристики ракет Storm Shadow можно прочитать в материале Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html

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новости, бердянск, обстрелы, украина, владимир рогов