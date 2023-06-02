Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня - 02.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html
Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня - 02.06.2023 Украина.ру
Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
Украина.ру, 02.06.2023
2023-06-02T16:07
2023-06-02T16:07
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
переговоры
китай
всу
оружие
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1a/1046614848_991:367:2869:1423_1920x0_80_0_0_4a30c3bb5eae35a405e51a35c105e48c.jpg
Шанс на мир есть, но остаётся много проблемСпециальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй рассказал об итогах своего европейского турне, посвящённого поиску путей урегулирования украинского конфликта."Российская сторона заявила, что никогда не была против мирных переговоров, РФ всегда поддерживала мирный путь урегулирования. [Украинские власти заверили, что] желают мира и дорожат им. И я ощутил, что обе стороны не закрыли намертво двери для переговоров", - заявил он на брифинге в Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине.При этом дипломат признал, что на пути политического урегулирования конфликта существует много трудностей и разногласий, тем не менее, необходимо проявлять упорство, придерживаясь мирных методов решения проблемы."Мы считаем, что, если действительно есть желание остановить войну, спасти жизни и добиться мира, нужно прекратить поставлять вооружения в зону боевых действий", - сказал Ли Хуэй.В противном случае, предупредил он, существует опасность непрерывной эскалации "по спирали".Подстава от ВашингтонаСША неоспоримо занимают первую строчку в списке доноров военной помощи Украине с самого начала СВО, но при этом американцы, как пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин, подставили ВСУ."Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и всё украинское правительство", - поясняет автор статьи.И это не его личные предположения, а информация, основанная на отчёте генерального инспектора Пентагона. В документе говорится, что часть поставленных Украине техники и оружия неисправны, поскольку хранятся в ужасных условиях на американских базах.Более того, если бы украинские военные использовали их, то могли бы погибнуть или получить ранения.В частности, военный подрядчик Amentum Services настолько некачественно обслуживал свои 6 гаубиц M777, хранящихся в Кувейте, что затворы 4 пушек не запирались, а это могло привести к осечкам с летальным исходом, предупреждал один из техников, чьи слова внесены в отчёт. Кроме того, неисправности могло спровоцировать использование переработанной старой гидравлической жидкости во всех 6 гаубицах.Польша раскрыла свои цели в украинском конфликтеПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в обращении к участникам конгресса "Польша – большой проект" отметил, что на фоне украинского конфликта мир вновь оказался разделён на две части, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо."Я уверен, что ставка в этой войне не только выживание Украины, но также - а может даже прежде всего - будущее всего Запада, всего свободного мира. Ясно одно: результат будет означать конец определённой эпохи. Будет ли это конец путинской России или закат западной цивилизации, также зависит от нас", - заявил он.Глава польского правительства призвал стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы, добавив, что "Украина и другие страны Восточной Европы – братские народы Польши, Франции и Испании"."Ставка этой войны для Польши – изменение геополитической траектории. Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - продолжил Моравецкий.Он считает, что события на Украине дают Евросоюзу шанс втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур, и из этого конфликта родится новый геополитический порядок.
https://ukraina.ru/20230527/1046632569.html
https://ukraina.ru/20230520/1046396936.html
https://ukraina.ru/20230601/1046752673.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1a/1046614848_780:348:2791:1856_1920x0_80_0_0_a3e729d9ca94f2ae639788d680516862.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, спецоперация, переговоры, китай, всу, оружие, польша
Эксклюзив, Россия, Украина, Спецоперация, переговоры, Китай, ВСУ, оружие, Польша

Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня

16:07 02.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Шанс на мир есть, но остаётся много проблем
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй рассказал об итогах своего европейского турне, посвящённого поиску путей урегулирования украинского конфликта.
"Российская сторона заявила, что никогда не была против мирных переговоров, РФ всегда поддерживала мирный путь урегулирования. [Украинские власти заверили, что] желают мира и дорожат им. И я ощутил, что обе стороны не закрыли намертво двери для переговоров", - заявил он на брифинге в Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине.
При этом дипломат признал, что на пути политического урегулирования конфликта существует много трудностей и разногласий, тем не менее, необходимо проявлять упорство, придерживаясь мирных методов решения проблемы.
"Мы считаем, что, если действительно есть желание остановить войну, спасти жизни и добиться мира, нужно прекратить поставлять вооружения в зону боевых действий", - сказал Ли Хуэй.
В противном случае, предупредил он, существует опасность непрерывной эскалации "по спирали".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова со Спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем
27 мая, 16:26
Конкретизация "китайского плана"Одной из важных проблем урегулирования украинского конфликта являются формулировки. Не очень чёткие термины "демилитаризации" и "денацификации" требовали раскрытия в виде определённой "дорожной карты" ещё год назад. Тем более, они нужны сейчас, когда на Смоленской площади выстроилась уже очередь желающих поучаствовать в урегулировании конфликта.
Подстава от Вашингтона
США неоспоримо занимают первую строчку в списке доноров военной помощи Украине с самого начала СВО, но при этом американцы, как пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин, подставили ВСУ.
"Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и всё украинское правительство", - поясняет автор статьи.
И это не его личные предположения, а информация, основанная на отчёте генерального инспектора Пентагона. В документе говорится, что часть поставленных Украине техники и оружия неисправны, поскольку хранятся в ужасных условиях на американских базах.
Более того, если бы украинские военные использовали их, то могли бы погибнуть или получить ранения.
В частности, военный подрядчик Amentum Services настолько некачественно обслуживал свои 6 гаубиц M777, хранящихся в Кувейте, что затворы 4 пушек не запирались, а это могло привести к осечкам с летальным исходом, предупреждал один из техников, чьи слова внесены в отчёт.
Кроме того, неисправности могло спровоцировать использование переработанной старой гидравлической жидкости во всех 6 гаубицах.
F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
20 мая, 09:55
США и союзники обещают передать Киеву истребители F-16, но предлагают на них не рассчитыватьСША и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. В ближайшие месяцы Вашингтон решит, когда начать поставки, сколько самолетов передать и кто именно из союзников отдаст их ВСУ. Такое сообщение 19 мая распространил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника
Польша раскрыла свои цели в украинском конфликте
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в обращении к участникам конгресса "Польша – большой проект" отметил, что на фоне украинского конфликта мир вновь оказался разделён на две части, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо.
"Я уверен, что ставка в этой войне не только выживание Украины, но также - а может даже прежде всего - будущее всего Запада, всего свободного мира. Ясно одно: результат будет означать конец определённой эпохи. Будет ли это конец путинской России или закат западной цивилизации, также зависит от нас", - заявил он.
Глава польского правительства призвал стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы, добавив, что "Украина и другие страны Восточной Европы – братские народы Польши, Франции и Испании".
"Ставка этой войны для Польши – изменение геополитической траектории. Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - продолжил Моравецкий.
Он считает, что события на Украине дают Евросоюзу шанс втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур, и из этого конфликта родится новый геополитический порядок.
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 05:00
"Авантюрные планы". Военный эксперт о том, как Польша мечтает захватить территории Украины и БелоруссииВ Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона. То есть вернуться к границам между Польшей и Советской Россией образца 1921 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСпецоперацияпереговорыКитайВСУоружиеПольша
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня
16:42Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек
16:26Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
16:07Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
16:01Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео
15:57Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине
15:53Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
15:43Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
15:34Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
15:29Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша
15:21"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ
15:15ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
15:13Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине
14:31Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен
14:24"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины
13:52Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ
13:30О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
13:22"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках
13:21Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран
13:12Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
Лента новостейМолния