https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html

Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня

Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня - 02.06.2023 Украина.ру

Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня

Украина.ру, 02.06.2023

2023-06-02T16:07

2023-06-02T16:07

2023-06-02T16:07

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

переговоры

китай

всу

оружие

польша

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Шанс на мир есть, но остаётся много проблемСпециальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй рассказал об итогах своего европейского турне, посвящённого поиску путей урегулирования украинского конфликта."Российская сторона заявила, что никогда не была против мирных переговоров, РФ всегда поддерживала мирный путь урегулирования. [Украинские власти заверили, что] желают мира и дорожат им. И я ощутил, что обе стороны не закрыли намертво двери для переговоров", - заявил он на брифинге в Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине.При этом дипломат признал, что на пути политического урегулирования конфликта существует много трудностей и разногласий, тем не менее, необходимо проявлять упорство, придерживаясь мирных методов решения проблемы."Мы считаем, что, если действительно есть желание остановить войну, спасти жизни и добиться мира, нужно прекратить поставлять вооружения в зону боевых действий", - сказал Ли Хуэй.В противном случае, предупредил он, существует опасность непрерывной эскалации "по спирали".Подстава от ВашингтонаСША неоспоримо занимают первую строчку в списке доноров военной помощи Украине с самого начала СВО, но при этом американцы, как пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин, подставили ВСУ."Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и всё украинское правительство", - поясняет автор статьи.И это не его личные предположения, а информация, основанная на отчёте генерального инспектора Пентагона. В документе говорится, что часть поставленных Украине техники и оружия неисправны, поскольку хранятся в ужасных условиях на американских базах.Более того, если бы украинские военные использовали их, то могли бы погибнуть или получить ранения.В частности, военный подрядчик Amentum Services настолько некачественно обслуживал свои 6 гаубиц M777, хранящихся в Кувейте, что затворы 4 пушек не запирались, а это могло привести к осечкам с летальным исходом, предупреждал один из техников, чьи слова внесены в отчёт. Кроме того, неисправности могло спровоцировать использование переработанной старой гидравлической жидкости во всех 6 гаубицах.Польша раскрыла свои цели в украинском конфликтеПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в обращении к участникам конгресса "Польша – большой проект" отметил, что на фоне украинского конфликта мир вновь оказался разделён на две части, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо."Я уверен, что ставка в этой войне не только выживание Украины, но также - а может даже прежде всего - будущее всего Запада, всего свободного мира. Ясно одно: результат будет означать конец определённой эпохи. Будет ли это конец путинской России или закат западной цивилизации, также зависит от нас", - заявил он.Глава польского правительства призвал стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы, добавив, что "Украина и другие страны Восточной Европы – братские народы Польши, Франции и Испании"."Ставка этой войны для Польши – изменение геополитической траектории. Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - продолжил Моравецкий.Он считает, что события на Украине дают Евросоюзу шанс втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур, и из этого конфликта родится новый геополитический порядок.

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https://ukraina.ru/20230601/1046752673.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, переговоры, китай, всу, оружие, польша