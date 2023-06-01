"Авантюрные планы". Военный эксперт о том, как Польша мечтает захватить территории Украины и Белоруссии - 01.06.2023 Украина.ру
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"Авантюрные планы". Военный эксперт о том, как Польша мечтает захватить территории Украины и Белоруссии
"Авантюрные планы". Военный эксперт о том, как Польша мечтает захватить территории Украины и Белоруссии - 01.06.2023 Украина.ру
"Авантюрные планы". Военный эксперт о том, как Польша мечтает захватить территории Украины и Белоруссии
В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона. То есть вернуться к границам между Польшей и Советской Россией образца 1921 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-01T05:00
2023-06-01T05:00
новости
польша
варшава
белоруссия
речь посполитая
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Для этого Варшаве нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску. Но это абсолютно авантюрные планы, рассказал эксперт.Они основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли такие амбиции могут быть реализованы без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он.Поэтому Польше не стоит бредить этими "фантомными болями", которые идут еще со времен польского рыцарства и крылатых гусар, которых уже давным-давно можно встретить только музеях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, белоруссия, речь посполитая
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, Речь Посполитая

"Авантюрные планы". Военный эксперт о том, как Польша мечтает захватить территории Украины и Белоруссии

05:00 01.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона. То есть вернуться к границам между Польшей и Советской Россией образца 1921 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Для этого Варшаве нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску. Но это абсолютно авантюрные планы, рассказал эксперт.
Они основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли такие амбиции могут быть реализованы без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он.
"Есть такой старый анекдот: "Почему Польша хорошо делится на шесть? Потому что она хорошо делится на два и на три". Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава", - подчеркнул Анпилогов.
Поэтому Польше не стоит бредить этими "фантомными болями", которые идут еще со времен польского рыцарства и крылатых гусар, которых уже давным-давно можно встретить только музеях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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