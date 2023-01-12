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Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники

Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники - 12.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники

Самое же печальное для Украины состоит в том, что у нее почти разрушена ремонтная база. Они даже не смогут сделать активную защиту брони. К весне ОПК Украины прекратит свое существование. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-12T16:29

2023-01-12T16:29

2023-01-12T16:30

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А если противник не сможет восстанавливать технику на близлежащей территории, то ему будет совсем трудно вывозить ее на ремонт в Польшу или Словакию, пояснил специалист.Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, танки, бронетехника, польша, ремонт