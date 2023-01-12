https://ukraina.ru/20230112/1042584832.html
Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники
Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники - 12.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники
Самое же печальное для Украины состоит в том, что у нее почти разрушена ремонтная база. Они даже не смогут сделать активную защиту брони. К весне ОПК Украины прекратит свое существование. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T16:29
2023-01-12T16:29
2023-01-12T16:30
новости
россия
всу
танки
бронетехника
польша
ремонт
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А если противник не сможет восстанавливать технику на близлежащей территории, то ему будет совсем трудно вывозить ее на ремонт в Польшу или Словакию, пояснил специалист.Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, танки, бронетехника, польша, ремонт
Новости, Россия, ВСУ, танки, бронетехника, Польша, ремонт
Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники
16:29 12.01.2023 (обновлено: 16:30 12.01.2023)
Самое же печальное для Украины состоит в том, что у нее почти разрушена ремонтная база. Они даже не смогут сделать активную защиту брони. К весне ОПК Украины прекратит свое существование. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
А если противник не сможет восстанавливать технику на близлежащей территории, то ему будет совсем трудно вывозить ее на ремонт в Польшу или Словакию, пояснил специалист.
"Вы представляете, какое это логистическое плечо? ВСУ будут переходить на западные образцы вооружения. Но западное оружие – небезграничное, и возникает вопрос с боеприпасами", - констатировал Евсеев.
Не нужно рассчитывать, что на Украине закончатся люди. Личный состав у нее не закончится. Мы знаем, как Киев относится к своим мобилизованным, когда ими затыкают дыры и они гибнут на седьмой день. Но у них может закончиться тяжелое вооружение, заключил собеседник издания.