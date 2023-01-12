Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник - 12.01.2023 Украина.ру
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Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник
Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник - 12.01.2023 Украина.ру
Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник
Удары ВС РФ по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок западного оружия для украинской армии, рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive
2023-01-12T16:32
2023-01-12T16:32
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Также Дэвис раскритиковал американских генералов, которые вводят в заблуждение общественность Запада, говоря об успехах ВСУ.Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
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Новости, Россия, США, Украина

Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник

16:32 12.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Удары ВС РФ по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок западного оружия для украинской армии, рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive
"Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах, они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя", — заявил офицер.
Также Дэвис раскритиковал американских генералов, которые вводят в заблуждение общественность Запада, говоря об успехах ВСУ.
"Нам нужно быть очень осторожными, не верить на слово отставным генералам, которые утверждают, что США должны открыто вести опосредованную войну с Россией", — подытожил эксперт.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.
В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 06:07
Без света, тепла и автобусов. Как Киев начал 2023 годОтгуляв новогодние и рождественские празднества, киевляне на этой неделе вновь столкнулись с длительными отключениями электричества. С 9 января, начала рабочей недели, резко увеличилась нагрузка на энергосистему. К тому же по всей Украине ухудшилась погода, что ведет к росту потребления электроэнергии.
 
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