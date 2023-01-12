https://ukraina.ru/20230112/1042584586.html

Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник

Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник - 12.01.2023 Украина.ру

Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник

Удары ВС РФ по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок западного оружия для украинской армии, рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive

2023-01-12T16:32

2023-01-12T16:32

2023-01-12T16:32

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Также Дэвис раскритиковал американских генералов, которые вводят в заблуждение общественность Запада, говоря об успехах ВСУ.Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако 22 ноября Владимир Зеленский констатировал, что системный ущерб энергетике Украины от ударов РФ нанесен столь значительный, что гражданам и бизнесу пора серьезно экономить электроэнергию.В тот же день глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".

https://ukraina.ru/20230111/1042514854.html

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2023

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