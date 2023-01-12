https://ukraina.ru/20230112/1042534457.html

Многополярность как она есть и как её нет

Многополярность как она есть и как её нет - 12.01.2023 Украина.ру

Многополярность как она есть и как её нет

Известный российский политолог Сергей Марков 8 января дал очень жёсткое и острое интервью изданию "Бизнесonline".

2023-01-12T01:07

2023-01-12T01:07

2023-01-12T01:08

василий стоякин

мнения

многополярный мир

сергей марков

интервью

сша

европа

китай

россия

идеология

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В нем он сказал в частности: "в геополитическом плане мы тоже видим не переход к многополярному миру, а, наоборот, перезагрузку однополярного мира, значительное усиление США, которые показали свою огромную мощь, эффективность, способность контролировать политические режимы. Западная цивилизация сегодня как никогда консолидирована вокруг США".Я на протяжении последних лет, на фоне рассуждений многих политологов о потере США глобального лидерства и наступлении многополярного мира, выражал вежливые сомнения в том, что всё так однозначно.Нет, сигналы, вроде бы, приходили позитивные – внутриполитический кризис в США, избрание первого президента за много десятилетий который не начал ни единой, даже завалящей, войны… Правда, надежды на "большую сделку" обернулись пшиком, а американские элиты, путём большого напряжения сил и грубейшей фальсификации выборов сумели восстановить управляемость системы. Но даже на этом фоне были сомнения – действительно ли США отключаются от глобальной повестки или это глобальные процессы вписываются во повестку внутриамериканскую?Но дело, на самом деле, не в особенностях реализации американской "демократии" на данном историческом этапе. Дело в самом восприятии многополярности.Мы как многополярность представляем? Вот образуются несколько центров силы – США, Европа, Китай, Россия, опираясь на свою экономическую и военную мощь друг друга уравновешивают и живут в мире и согласии, подмяв ближнюю периферию.Что тут не так?Фактически это повторение модели второй половины XX века, только тогда центров силы, уравновешивающих друг друга угрозой гарантированного взаимного уничтожения, было два. А до этого центров силы было три (ось Берлин-Рим-Токио), только не было взаимного гарантированного уничтожения, потому "лишний" полюс пришлось добивать силой. А ещё раньше полюсов четыре – ещё Османская империя, надолго выпавшая из повестки…Из все этой истории следуют два вывода.Первый – очевидный: уравновешивание полюсов возможно только угрозой гарантированного взаимного уничтожения.В соответствии с этой концепцией строились военные стратегии всех стран мира, даже не претендующих на глобальное лидерство. Есть два типа войны – либо это самое гарантированное взаимное уничтожение, для чего надо держать Pu 239 сухим (если он есть, а если нет надо обзавестись, полную готовность к чему демонстрировал Зеленский), либо небольшие колониальные войны на далёкой периферии (Ирак, Афганистан, Сирия et cetera).И тут вдруг началась СВО и внезапно оказалось, что возможна большая война без применения средств массового поражения… И военные стратегии всех стран немедленно устарели. И мы оказываемся перед вызовом – многополярная система угрозой гарантированного взаимного уничтожения оказывается не уравновешивается. Т.е., уничтожить можно, а уравновесить… Нет, может быть и можно, но непонятно как. Всё в "красные линии" упирается.Пока "красных линий" две: или массовое сумасшествие элиты какой-то из ядерных держав (в результате военных поражений и/или политического кризиса) с последующим нанесением упреждающего и встречно-ответного ударов; или получение одной из сторон явного преимущества, позволяющего нанести упреждающий удар без угрозы встречно-ответного с последующим массовым сумасшествием элиты. В общем, как-то так…Второй вывод неочевидный и, более того, рассуждать на эти темы считается некультурным. А именно – в основе любого центра силы лежит идеология. Самостоятельная система ценностей.Наличие военной и экономической мощи сами по себе не делают страну полюсом, к которому стремились бы другие страны. Стремятся к источнику, который продуцирует смыслы. СССР проиграл "холодную войну" не из-за экономических проблем, а из-за того, что разучился продуцировать смыслы – к середине 60-х идеологическое оружие затупилось, сохранив способность разбивать головы оно утратило способность проникать в сердца.До этого идеология тоже была. Российская империя, например, единственное в мире православное царство, непосредственный наследник Византии и опосредованный – Римской империи времён императора Флавия Валерия Аврелия Константина Великого.А сейчас у нас что с идеологией? В современном мире глобальный центр продуцирования смыслов один – США. Все остальные, по-моему, включая даже Китай, следуют в идеологическом фарватере. Для меня, например, показательными являются темы коронавируса, глобального потепления и гендерная. Мне возразят – коронавирус настоящий, климат меняется, а Россия против ЛБГТ-пропаганды. Не буду спорить, отмечу только по последнему пункту, что в России книжка про гей-любовь "Лето в пионерских галстуках" издана тиражом 250 тыс. экземпляров. Четверть миллиона! Мы точно против ЛБГТ? А альтернатива какая?И, тем не менее, зачатки многополярности в нашим мире есть, просто мы их не там ищем.Есть, например, простой Сын Неба блистательный товарищ Ким Чен Ын, вооружённый самой передовой в мире идеологией чучхе и ядерным оружием.Есть Талибан*, надравший уши самим американцам. Кстати, вы представляете до какой степени надо находиться вне глобальной повесточки, чтобы удостоиться санкций со стороны ООН? Это, знаете ли, определённый знак качества…Есть режим аятолл в Иране, тоже многих раздражающий.Есть отдельные "эксклюзивные личности", набирающиеся смелости говорить, например, что раздувание паники – не лучший способ борьбы с эпидемией (Лукашенко, Болсонару).В конце концов есть достойный продолжатель дела III Рейха – современный киевский режим. Зеленский, конечно, клоун, но обратите внимание, как этот клоун лихо крутит великими державами (не исключая США и Россию).Всем этим полюсам не хватает экономической и военной мощи, а потому и идеология их не кажется такой уж притягательной (именно поэтому, а не потому что в Афганистане громкая музыка запрещена). Но она есть и именно это определяет относительно самостоятельное положение страны в мире.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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василий стоякин, мнения, многополярный мир, сергей марков, интервью, сша, европа, китай, россия, идеология