https://ukraina.ru/20221108/1040567193.html

"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы

"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы - 08.11.2022 Украина.ру

"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы

После начала специальной военной операции России по денацификации Украины, Запад заморозил активы РФ. Позже американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что эти 24,5 млрд долларов нужно пустить на нужды Киева. Кому достанется этот куш в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Александр Домрин

2022-11-08T07:30

2022-11-08T07:30

2022-11-08T07:30

новости

александр домрин

американист

киев

украина

активы

россия

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Он добавил, что в то же время украинский политик Арсений Яценюк переехал из Киева в Майами. По всей видимости, предположил Домрин, домик на юге США Яценюк купил на средства из того самого миллиарда.По мнению политолога, на Западе прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у Украины нет никаких шансов на российские активы.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, американист, киев, украина, активы, россия