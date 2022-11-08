"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы - 08.11.2022 Украина.ру
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"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы
"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы - 08.11.2022 Украина.ру
"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы
После начала специальной военной операции России по денацификации Украины, Запад заморозил активы РФ. Позже американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что эти 24,5 млрд долларов нужно пустить на нужды Киева. Кому достанется этот куш в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Александр Домрин
2022-11-08T07:30
2022-11-08T07:30
новости
александр домрин
американист
киев
украина
активы
россия
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Он добавил, что в то же время украинский политик Арсений Яценюк переехал из Киева в Майами. По всей видимости, предположил Домрин, домик на юге США Яценюк купил на средства из того самого миллиарда.По мнению политолога, на Западе прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у Украины нет никаких шансов на российские активы.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221104/1040494224.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр домрин, американист, киев, украина, активы, россия
Новости, Александр Домрин, американист, Киев, Украина, активы, Россия

"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы

07:30 08.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСлитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Слитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии Красцветмет - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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После начала специальной военной операции России по денацификации Украины, Запад заморозил активы РФ. Позже американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что эти 24,5 млрд долларов нужно пустить на нужды Киева. Кому достанется этот куш в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Александр Домрин
"Меньше всего, я думаю, что эти замороженные активы так просто, на блюдечке с голубой каемочкой Запад передаст Киеву. Бывало уже такое, когда один миллиард долларов был выделен предыдущему украинскому правительству на строительство стены вдоль границы Украины с Россией. Эти деньги куда-то исчезли", - сказал эксперт.
Он добавил, что в то же время украинский политик Арсений Яценюк переехал из Киева в Майами. По всей видимости, предположил Домрин, домик на юге США Яценюк купил на средства из того самого миллиарда.
По мнению политолога, на Западе прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому у Украины нет никаких шансов на российские активы.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Александр Домрин
4 ноября, 14:30
Александр Домрин: Украина тратит деньги американского народа на "грязную бомбу" и домик в Майами
 
НовостиАлександр ДомринамериканистКиевУкраинаактивыРоссия
 
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