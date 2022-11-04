Военный эксперт Коновалов: новых крылатых ракет Х-32 в России достаточно много

Что касается боеприпасов линейки "Х", то они у нас есть в достаточно большом количестве. Все зависит от целей, по которым применяется подобный боеприпас. Много ли их? Вопрос не ко мне. Задайте этот вопрос производителю – КТРВ (Корпорация Тактическое Ракетное вооружение). Я уверен, что много.

Иван Коновалов военный эксперт, политолог военный эксперт, политолог