Военный эксперт Коновалов: новых крылатых ракет Х-32 в России достаточно много - 04.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Коновалов: новых крылатых ракет Х-32 в России достаточно много
Военный эксперт Коновалов: новых крылатых ракет Х-32 в России достаточно много - 04.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт Коновалов: новых крылатых ракет Х-32 в России достаточно много
В России боеприпасов линейки "Х" есть в достаточно большом количестве, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру
2022-11-04T04:07
2022-11-04T04:07
новости
россия
боеприпасы
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Ранее российские бомбардировщики в ходе спецоперации нанесли высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев".По его словам, боеприпасов много, потому что "оборонно-промышленный комплекс работает на полную катушку, обеспечивая потребности вооруженных сил в ходе СВО".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221103/1040457144.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, боеприпасы
Новости, Россия, боеприпасы

Военный эксперт Коновалов: новых крылатых ракет Х-32 в России достаточно много

04:07 04.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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В России боеприпасов линейки "Х" есть в достаточно большом количестве, сказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов в интервью Украина.ру
Ранее российские бомбардировщики в ходе спецоперации нанесли высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев".
Что касается боеприпасов линейки "Х", то они у нас есть в достаточно большом количестве. Все зависит от целей, по которым применяется подобный боеприпас. Много ли их? Вопрос не ко мне. Задайте этот вопрос производителю – КТРВ (Корпорация Тактическое Ракетное вооружение). Я уверен, что много.
Иван Коновалов интервью
Иван Коновалов
военный эксперт, политолог
По его словам, боеприпасов много, потому что "оборонно-промышленный комплекс работает на полную катушку, обеспечивая потребности вооруженных сил в ходе СВО".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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