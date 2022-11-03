https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html

Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом

Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом - 03.11.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T12:13

2022-11-03T12:13

2022-11-03T12:13

интервью

андрей суздальцев

зерновая сделка

россия

украина

турция

владимир путин

эрдоган

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От зерновой сделки больше всего выгоды получает Турция, которая может позже помочь снять санкции с российского зерна и удобрений, про которую мы еще знаем не все детали - утверждает политолог Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор" будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".— Андрей Иванович, Россия возобновила участие в зерновой сделке. В Минобороны России сегодня заявили, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России. На каких условиях нам выгодно в ней участвовать и как вы в целом относитесь к такому решению?— Я отношусь как к стратегическому решению, не тактическому. Тактическое решение – однозначно, сделку надо было прерывать, вывести в море флот и остановить её физически. Вот в этом зеленом коридоре.Но, по-видимому, огромные усилия приложила Турция – она действительно первый выгодоприобретатель этой сделки.Мы пошли на этот пустой документ - письменные гарантии Киева о безопасности коридора. Понятно, что никто этого выполнять не будет.Во всяком случае, мы сейчас через эту зерновую сделку имеем единственный такой не то, чтобы контакт, а хоть какую-то веточку взаимоотношений с Западом. Можем рассчитывать, что это со временем может вылиться в нечто большее. В этом плане, конечно, выгодно, чтобы сделка продолжалась.Но, с другой стороны, конечно, мы очень сильно размахнулись, и как-то не объяснили населению, почему нам выгодно продление сделки, это странно, это не было разъяснено.— То есть, судя по всему, Путин может быть договорился с кем-то…— Что-то было, потому что я не думаю, что мы повелись на какие-то письменные гарантии Зеленского. Это смешно.— Это может быть просто жестом доброй воли?— Нет, наше руководство все понимает, это, наверное, тот вариант, когда какие-то вопросы должны быть урегулированы. Возможно, что и в отношении этой пакетной сделки, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения.Возможно, но пока об этом не говорится.— Но это же не выполнено до сих пор. А какие еще могут быть выгоды для нас?— На поверхности только гарантии Киева, но мы знаем им цену, потому что когда-то они также гарантировали выполнение "Минска-2".— Какие варианты мог Эрдоган предложить Путину?— Эрдогану очень выгодна сделка. Он может обещать очень многие вещи, включая и снятие санкционных ограничений на поставки российского зерна и удобрений. Которые были обещаны еще 22 июля.Ну, посмотрим. Понятно, что у нас огромный уровень недоверия к нашим партнёрам, но видите, мы хотим найти какого-то партнёра, который бы нас сейчас понимал. Вот отсюда расчёт на Турцию. Мы с ней активно работаем.Наверное, это тактическое решение было, что через Турцию можно, чтоб не обострять ситуацию и разрешить дальше этот вопрос.— Турция утверждает, что находится в диалоге с Украиной, с Россией…— Да, это будет еще долго, будет много сессий, будет закулисье.— А как вы считаете, кому больше выгодно вообще эта сделка? Выгодополучатели главные это Турция, Россия, Украина?— Трудно сказать, понимаете, пока вообще выгодно Турции, это самый большой выгодополучатель – они выкупают зерна не менее 33 процентов. Очень сложно сопоставить, какие планы ещё есть и какие перспективы. Мне кажется то, что в это тяжёлое время у нас есть контакты, пускай через руки Эрдогана, с Западом, это хорошо.— И они нам могут дать потом какие-то преимущества?— Да.— Плюс – в Турции много мукомольных производств, в том числе и поэтому тоже выгодно им участие в сделке?— Это да, там сколько угодно производят. Самое главное, что они покупают очень дешёвое зерно украинское, а турецкая мука – дорогая.— Как считаете, если сделка все-таки будет сорвана, ведь есть такая вероятность, насколько серьезно это может отразиться на мировых ценах на продукты питания?— Я бы не сказал, что рынок ждет развал прямо, нет, конечно. Отразится, на 7-8% цены могут подняться. Не больше. Кстати, главный игрок здесь, все-таки, и Россия, которая сейчас пока очень мало зерна вывозит и очень мало продает.— Мы можем в таких условиях действительно продавить, чтобы нам уже открыли рынок для наших удобрений и зерна?— Могли бы - сделали бы. Пока не получается, трудно.— Как вы видите вообще варианты развития событий вокруг этой сделки? Может быть, нам нужно было как-то более жестко ответить?— В условиях такого кризиса сразу появляется 2 партии, сторонники партии войны и партии мира. Сыграла в данном случае партия сторонников мира.Не исключено, что потом это будут считать ошибкой. Ситуация очень переменчивая.— Мы можем надеяться, что сегодня объявили, что сделка возобновляется, а позже объяснят, в чем же наши выгоды? Потому что это может по репутации нашей власти ударить. Да, нам же всё-таки надо как-то отвечать?— Главный индикатор один – чтобы на мировом рынке появилось российское зерно и российские удобрения. Пока этого нет.— Ну а в целом вообще нам нужно как-то более жестко себя вести, чтобы нас уважали на мировой арене?— Путин сказал, что удары по энергетической системе Украины – это ответ за Крымский мост. Но ответить Западу мы пока не можем.— А как стоило бы, допустим, ответить на теракт в Севастополе?— Может быть полностью обрубить зерновой транзит через Черное море. Они сейчас отрубили газовый транзит на дне Балтийского моря. Пока мы на это не пошли. Видимо, есть у нас ещё надежда какая-то, что нам удастся вести этот процесс в русле торговой сделки. И на его основе – политической сделки. Мы, все-таки, рассчитываем на мир.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html

https://ukraina.ru/20221102/1040432964.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, андрей суздальцев, зерновая сделка, россия, украина, турция, владимир путин, эрдоган