https://ukraina.ru/20221103/1040459039.html
Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом
Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом - 03.11.2022 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Решение по зерновой сделке - стратегическое, а Эрдоган - важный контакт с Западом
Украина.ру, 03.11.2022
2022-11-03T12:13
2022-11-03T12:13
2022-11-03T12:13
интервью
андрей суздальцев
зерновая сделка
россия
украина
турция
владимир путин
эрдоган
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От зерновой сделки больше всего выгоды получает Турция, которая может позже помочь снять санкции с российского зерна и удобрений, про которую мы еще знаем не все детали - утверждает политолог Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор" будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".— Андрей Иванович, Россия возобновила участие в зерновой сделке. В Минобороны России сегодня заявили, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России. На каких условиях нам выгодно в ней участвовать и как вы в целом относитесь к такому решению?— Я отношусь как к стратегическому решению, не тактическому. Тактическое решение – однозначно, сделку надо было прерывать, вывести в море флот и остановить её физически. Вот в этом зеленом коридоре.Но, по-видимому, огромные усилия приложила Турция – она действительно первый выгодоприобретатель этой сделки.Мы пошли на этот пустой документ - письменные гарантии Киева о безопасности коридора. Понятно, что никто этого выполнять не будет.Во всяком случае, мы сейчас через эту зерновую сделку имеем единственный такой не то, чтобы контакт, а хоть какую-то веточку взаимоотношений с Западом. Можем рассчитывать, что это со временем может вылиться в нечто большее. В этом плане, конечно, выгодно, чтобы сделка продолжалась.Но, с другой стороны, конечно, мы очень сильно размахнулись, и как-то не объяснили населению, почему нам выгодно продление сделки, это странно, это не было разъяснено.— То есть, судя по всему, Путин может быть договорился с кем-то…— Что-то было, потому что я не думаю, что мы повелись на какие-то письменные гарантии Зеленского. Это смешно.— Это может быть просто жестом доброй воли?— Нет, наше руководство все понимает, это, наверное, тот вариант, когда какие-то вопросы должны быть урегулированы. Возможно, что и в отношении этой пакетной сделки, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения.Возможно, но пока об этом не говорится.— Но это же не выполнено до сих пор. А какие еще могут быть выгоды для нас?— На поверхности только гарантии Киева, но мы знаем им цену, потому что когда-то они также гарантировали выполнение "Минска-2".— Какие варианты мог Эрдоган предложить Путину?— Эрдогану очень выгодна сделка. Он может обещать очень многие вещи, включая и снятие санкционных ограничений на поставки российского зерна и удобрений. Которые были обещаны еще 22 июля.Ну, посмотрим. Понятно, что у нас огромный уровень недоверия к нашим партнёрам, но видите, мы хотим найти какого-то партнёра, который бы нас сейчас понимал. Вот отсюда расчёт на Турцию. Мы с ней активно работаем.Наверное, это тактическое решение было, что через Турцию можно, чтоб не обострять ситуацию и разрешить дальше этот вопрос.— Турция утверждает, что находится в диалоге с Украиной, с Россией…— Да, это будет еще долго, будет много сессий, будет закулисье.— А как вы считаете, кому больше выгодно вообще эта сделка? Выгодополучатели главные это Турция, Россия, Украина?— Трудно сказать, понимаете, пока вообще выгодно Турции, это самый большой выгодополучатель – они выкупают зерна не менее 33 процентов. Очень сложно сопоставить, какие планы ещё есть и какие перспективы. Мне кажется то, что в это тяжёлое время у нас есть контакты, пускай через руки Эрдогана, с Западом, это хорошо.— И они нам могут дать потом какие-то преимущества?— Да.— Плюс – в Турции много мукомольных производств, в том числе и поэтому тоже выгодно им участие в сделке?— Это да, там сколько угодно производят. Самое главное, что они покупают очень дешёвое зерно украинское, а турецкая мука – дорогая.— Как считаете, если сделка все-таки будет сорвана, ведь есть такая вероятность, насколько серьезно это может отразиться на мировых ценах на продукты питания?— Я бы не сказал, что рынок ждет развал прямо, нет, конечно. Отразится, на 7-8% цены могут подняться. Не больше. Кстати, главный игрок здесь, все-таки, и Россия, которая сейчас пока очень мало зерна вывозит и очень мало продает.— Мы можем в таких условиях действительно продавить, чтобы нам уже открыли рынок для наших удобрений и зерна?— Могли бы - сделали бы. Пока не получается, трудно.— Как вы видите вообще варианты развития событий вокруг этой сделки? Может быть, нам нужно было как-то более жестко ответить?— В условиях такого кризиса сразу появляется 2 партии, сторонники партии войны и партии мира. Сыграла в данном случае партия сторонников мира.Не исключено, что потом это будут считать ошибкой. Ситуация очень переменчивая.— Мы можем надеяться, что сегодня объявили, что сделка возобновляется, а позже объяснят, в чем же наши выгоды? Потому что это может по репутации нашей власти ударить. Да, нам же всё-таки надо как-то отвечать?— Главный индикатор один – чтобы на мировом рынке появилось российское зерно и российские удобрения. Пока этого нет.— Ну а в целом вообще нам нужно как-то более жестко себя вести, чтобы нас уважали на мировой арене?— Путин сказал, что удары по энергетической системе Украины – это ответ за Крымский мост. Но ответить Западу мы пока не можем.— А как стоило бы, допустим, ответить на теракт в Севастополе?— Может быть полностью обрубить зерновой транзит через Черное море. Они сейчас отрубили газовый транзит на дне Балтийского моря. Пока мы на это не пошли. Видимо, есть у нас ещё надежда какая-то, что нам удастся вести этот процесс в русле торговой сделки. И на его основе – политической сделки. Мы, все-таки, рассчитываем на мир.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20221103/1040445512.html
https://ukraina.ru/20221102/1040432964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, андрей суздальцев, зерновая сделка, россия, украина, турция, владимир путин, эрдоган
От зерновой сделки больше всего выгоды получает Турция, которая может позже помочь снять санкции с российского зерна и удобрений, про которую мы еще знаем не все детали - утверждает политолог Андрей Суздальцев.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор" будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".
— Андрей Иванович, Россия возобновила участие в зерновой сделке. В Минобороны России сегодня заявили, что Украина письменно обязалась не использовать зерновой коридор и порты для военных действий против России. На каких условиях нам выгодно в ней участвовать и как вы в целом относитесь к такому решению?
— Я отношусь как к стратегическому решению, не тактическому. Тактическое решение – однозначно, сделку надо было прерывать, вывести в море флот и остановить её физически. Вот в этом зеленом коридоре.
Но, по-видимому, огромные усилия приложила Турция – она действительно первый выгодоприобретатель этой сделки.
Мы пошли на этот пустой документ - письменные гарантии Киева о безопасности коридора. Понятно, что никто этого выполнять не будет.
Во всяком случае, мы сейчас через эту зерновую сделку имеем единственный такой не то, чтобы контакт, а хоть какую-то веточку взаимоотношений с Западом. Можем рассчитывать, что это со временем может вылиться в нечто большее. В этом плане, конечно, выгодно, чтобы сделка продолжалась.
Но, с другой стороны, конечно, мы очень сильно размахнулись, и как-то не объяснили населению, почему нам выгодно продление сделки, это странно, это не было разъяснено.
— То есть, судя по всему, Путин может быть договорился с кем-то…
— Что-то было, потому что я не думаю, что мы повелись на какие-то письменные гарантии Зеленского. Это смешно.
— Это может быть просто жестом доброй воли?
— Нет, наше руководство все понимает, это, наверное, тот вариант, когда какие-то вопросы должны быть урегулированы. Возможно, что и в отношении этой пакетной сделки, когда на внешний рынок должно выйти российское зерно и российские удобрения.
Возможно, но пока об этом не говорится.
— Но это же не выполнено до сих пор. А какие еще могут быть выгоды для нас?
— На поверхности только гарантии Киева, но мы знаем им цену, потому что когда-то они также гарантировали выполнение "Минска-2".
— Какие варианты мог Эрдоган предложить Путину?
— Эрдогану очень выгодна сделка. Он может обещать очень многие вещи, включая и снятие санкционных ограничений на поставки российского зерна и удобрений. Которые были обещаны еще 22 июля.
Ну, посмотрим. Понятно, что у нас огромный уровень недоверия к нашим партнёрам, но видите, мы хотим найти какого-то партнёра, который бы нас сейчас понимал. Вот отсюда расчёт на Турцию. Мы с ней активно работаем.
Наверное, это тактическое решение было, что через Турцию можно, чтоб не обострять ситуацию и разрешить дальше этот вопрос.
— Турция утверждает, что находится в диалоге с Украиной, с Россией…
— Да, это будет еще долго, будет много сессий, будет закулисье.
— А как вы считаете, кому больше выгодно вообще эта сделка? Выгодополучатели главные это Турция, Россия, Украина?
— Трудно сказать, понимаете, пока вообще выгодно Турции, это самый большой выгодополучатель – они выкупают зерна не менее 33 процентов. Очень сложно сопоставить, какие планы ещё есть и какие перспективы. Мне кажется то, что в это тяжёлое время у нас есть контакты, пускай через руки Эрдогана, с Западом, это хорошо.
— И они нам могут дать потом какие-то преимущества?
— Плюс – в Турции много мукомольных производств, в том числе и поэтому тоже выгодно им участие в сделке?
— Это да, там сколько угодно производят. Самое главное, что они покупают очень дешёвое зерно украинское, а турецкая мука – дорогая.
— Как считаете, если сделка все-таки будет сорвана, ведь есть такая вероятность, насколько серьезно это может отразиться на мировых ценах на продукты питания?
— Я бы не сказал, что рынок ждет развал прямо, нет, конечно. Отразится, на 7-8% цены могут подняться. Не больше. Кстати, главный игрок здесь, все-таки, и Россия, которая сейчас пока очень мало зерна вывозит и очень мало продает.
— Мы можем в таких условиях действительно продавить, чтобы нам уже открыли рынок для наших удобрений и зерна?
— Могли бы - сделали бы. Пока не получается, трудно.
— Как вы видите вообще варианты развития событий вокруг этой сделки? Может быть, нам нужно было как-то более жестко ответить?
— В условиях такого кризиса сразу появляется 2 партии, сторонники партии войны и партии мира. Сыграла в данном случае партия сторонников мира.
Не исключено, что потом это будут считать ошибкой. Ситуация очень переменчивая.
— Мы можем надеяться, что сегодня объявили, что сделка возобновляется, а позже объяснят, в чем же наши выгоды? Потому что это может по репутации нашей власти ударить. Да, нам же всё-таки надо как-то отвечать?
— Главный индикатор один – чтобы на мировом рынке появилось российское зерно и российские удобрения. Пока этого нет.
— Ну а в целом вообще нам нужно как-то более жестко себя вести, чтобы нас уважали на мировой арене?
— Путин сказал, что удары по энергетической системе Украины – это ответ за Крымский мост. Но ответить Западу мы пока не можем.
— А как стоило бы, допустим, ответить на теракт в Севастополе?
— Может быть полностью обрубить зерновой транзит через Черное море. Они сейчас отрубили газовый транзит на дне Балтийского моря. Пока мы на это не пошли. Видимо, есть у нас ещё надежда какая-то, что нам удастся вести этот процесс в русле торговой сделки. И на его основе – политической сделки. Мы, все-таки, рассчитываем на мир.