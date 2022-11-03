"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка - 03.11.2022 Украина.ру
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"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка
"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка - 03.11.2022 Украина.ру
"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка
Сейчас идет торг между Турцией и ООН вокруг новых условий, снятия каких-то санкций, запретов в обмен на продолжение зерновой сделки, если они согласится на это, то сделка может возобновиться, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-11-03T06:15
2022-11-03T06:15
новости
зерно
турция
оон
европа
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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, один из главных бенефициаров зерновой сделки – Турция, поэтому турки и европейцы должны пойти на какие-то уступки, чтобы она возобновилась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html
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новости, зерно, турция, оон, европа
Новости, зерно, Турция, ООН, Европа

"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка

06:15 03.11.2022
 
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegramзерно судно порт Украина
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Міністерство інфраструктури України / Telegram
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Сейчас идет торг между Турцией и ООН вокруг новых условий, снятия каких-то санкций, запретов в обмен на продолжение зерновой сделки, если они согласится на это, то сделка может возобновиться, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
Сейчас, наверное, я так понимаю, что идёт некий торг вокруг каких -то новых условий, снятия каких-то санкций, запретов в обмен на продолжение сделки. Если Европа согласится на эти новые условия, которые там будут выработаны, сделка может возобновиться, если нет - то нет.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ
По его мнению, один из главных бенефициаров зерновой сделки – Турция, поэтому турки и европейцы должны пойти на какие-то уступки, чтобы она возобновилась.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
29 октября, 21:48
Россия приостановила "зерновую сделку". Почему и что за этим стоит
 
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