https://ukraina.ru/20221103/1040417908.html

"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка

"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка - 03.11.2022 Украина.ру

"Сейчас идёт некий торг": эксперт рассказал, при каком условии может возобновиться зерновая сделка

Сейчас идет торг между Турцией и ООН вокруг новых условий, снятия каких-то санкций, запретов в обмен на продолжение зерновой сделки, если они согласится на это, то сделка может возобновиться, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-11-03T06:15

2022-11-03T06:15

2022-11-03T06:15

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Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.По его мнению, один из главных бенефициаров зерновой сделки – Турция, поэтому турки и европейцы должны пойти на какие-то уступки, чтобы она возобновилась.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html

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новости, зерно, турция, оон, европа