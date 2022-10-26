СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов Байдену
08:57 26.10.2022 (обновлено: 08:58 26.10.2022)
Деятели киевского режима обеспокоены письмом конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в американской газете The Washington Post
Так, один из собеседников газеты, неназванный чиновник киевского режима, назвал письмо "обнадёживающим сигналом" для президента РФ Владимира Путина.
Письмо неизбежно усугубляет растущее беспокойство Киева по поводу сохранения жизненно важной финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы восстановят контроль над Конгрессом на предстоящих промежуточных выборах. Некоторые республиканские лидеры заявили о намерении пересмотреть поддержку Украины Соединёнными Штатами
Ранее три десятка членов палаты представителей направили Байдену письмо с призывом к поиску возможностей для начала прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
20 октября, 11:51Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи КиевуВнутренний раскол в Республиканской партии США угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму. Об этом говорится в статье, опубликованной 19 октября в американской газете Politico
Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии во главе с Прамилой Джаяпал. Позже конгрессмены-демократы отозвали письмо, а Джаяпал заявила, что оно якобы было опубликовано техническим персоналом без необходимой проверки.
Тем не менее, письмо законодателей-демократов отражает тенденцию к росту числа голосов американских политиков, призывающих киевский режим к прямым переговорам с Россией с целью заключения мира или, по крайней мере, прекращения огня, сообщает газета.