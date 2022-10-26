https://ukraina.ru/20221026/1040141949.html

СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов Байдену

СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов Байдену - 26.10.2022 Украина.ру

СМИ: В Киеве обеспокоены письмом группы конгрессменов-демократов Байдену

Деятели киевского режима обеспокоены письмом конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 октября в американской газете The Washington Post

2022-10-26T08:57

2022-10-26T08:57

2022-10-26T08:58

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спецоперация

киевский режим

сша

конгрессмены

демократическая партия

джо байден

владимир путин

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Так, один из собеседников газеты, неназванный чиновник киевского режима, назвал письмо "обнадёживающим сигналом" для президента РФ Владимира Путина.Ранее три десятка членов палаты представителей направили Байдену письмо с призывом к поиску возможностей для начала прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии во главе с Прамилой Джаяпал. Позже конгрессмены-демократы отозвали письмо, а Джаяпал заявила, что оно якобы было опубликовано техническим персоналом без необходимой проверки.Тем не менее, письмо законодателей-демократов отражает тенденцию к росту числа голосов американских политиков, призывающих киевский режим к прямым переговорам с Россией с целью заключения мира или, по крайней мере, прекращения огня, сообщает газета.

https://ukraina.ru/20221020/1039942043.html

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новости, спецоперация, киевский режим, сша, конгрессмены, демократическая партия, джо байден, владимир путин