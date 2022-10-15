Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа

Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, насколько тщательно его досматривали на выезде из Ростовской области России в ЛНР