https://ukraina.ru/20221015/1039764048.html
Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа
Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа - 15.10.2022 Украина.ру
Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа
Результаты антироссийской пропаганды, которая достигла определённых успехов на Украине, напоминают "созданную Британией" проблему вражды Индии и Пакистана. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-15T04:45
2022-10-15T04:45
2022-10-15T04:45
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пропаганда
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По мнению журналиста, пропаганда создала из России образ врага, как в Югославии, когда народам "создавали противника" из соседей.Кирк находится в Донбассе, начиная с 26 марта. В середине сентября он получил осколочное ранение во время обстрела ВСУ центра Донецка.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038324734.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, корреспонденты, чили, венесуэла, великобритания, пакистан, индия, югославия, пропаганда, спецоперация
Новости, Донбасс, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Великобритания, Пакистан, Индия, Югославия, пропаганда, Спецоперация
Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа
Результаты антироссийской пропаганды, которая достигла определённых успехов на Украине, напоминают "созданную Британией" проблему вражды Индии и Пакистана. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк