Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа - 15.10.2022 Украина.ру
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Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа
Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа - 15.10.2022 Украина.ру
Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа
Результаты антироссийской пропаганды, которая достигла определённых успехов на Украине, напоминают "созданную Британией" проблему вражды Индии и Пакистана. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-15T04:45
2022-10-15T04:45
новости
донбасс
корреспонденты
чили
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пакистан
индия
югославия
пропаганда
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По мнению журналиста, пропаганда создала из России образ врага, как в Югославии, когда народам "создавали противника" из соседей.Кирк находится в Донбассе, начиная с 26 марта. В середине сентября он получил осколочное ранение во время обстрела ВСУ центра Донецка.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, донбасс, корреспонденты, чили, венесуэла, великобритания, пакистан, индия, югославия, пропаганда, спецоперация
Новости, Донбасс, корреспонденты, Чили, Венесуэла, Великобритания, Пакистан, Индия, Югославия, пропаганда, Спецоперация

Латиноамериканский военкор рассказал, как поссорили два близких народа

04:45 15.10.2022
 
© Twitter / Національний КорпусМарш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина
Марш единства Националисты Национальный корпус Харьков Украина - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Результаты антироссийской пропаганды, которая достигла определённых успехов на Украине, напоминают "созданную Британией" проблему вражды Индии и Пакистана. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал чилийско-венесуэльский журналист, специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
По мнению журналиста, пропаганда создала из России образ врага, как в Югославии, когда народам "создавали противника" из соседей.

Я был по работе в Пакистане и в Индии. Очень похожая ситуация, созданная Британией. У тебя две страны, там одна культура, едят одну еду, слушают одинаковую музыку, у них общая история, они никогда раньше не враждовали, но их превращают во врагов. И вернуться потом из этой ситуации почти невозможно

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Кирк находится в Донбассе, начиная с 26 марта. В середине сентября он получил осколочное ранение во время обстрела ВСУ центра Донецка.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 06:15
Солнечный удар: Аргентинский военкор рассказал о том, как его задерживали на блокпостах в Донбассе Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, насколько тщательно его досматривали на выезде из Ростовской области России в ЛНР
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиДонбасскорреспондентыЧилиВенесуэлаВеликобританияПакистанИндияЮгославияпропагандаСпецоперация
 
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