https://ukraina.ru/20220918/1038831475.html
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру - 18.09.2022 Украина.ру
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
Чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
2022-09-18T04:03
2022-09-18T04:03
2022-09-18T04:03
новости
журналист
чили
венесуэла
донецк
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/12/1038831354_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_4e72291ddad6991edfb792979620ac54.jpg
Он уточнил, что Кирк был ранен во время обстрела ВСУ центра города, в результате которого погибло 4 и было ранено 8 человек.Базирующийся в Каракасе международный латиноамериканский канал Telesur, корреспондентом которого является Кирк, сообщил дополнительные подробности о ранении журналиста в Ворошиловском районе Донецка.В апреле Кирк дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, отметил сходство между киевским режимом и диктатурой Аугусто Пиночета, правившей в Чили в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/12/1038831354_60:0:511:338_1920x0_80_0_0_6b9247da76e7d14155a8ab45c3518869.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, чили, венесуэла, донецк, обстрелы
Новости, журналист, Чили, Венесуэла, Донецк, обстрелы
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
Чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
Он уточнил, что Кирк был ранен во время обстрела ВСУ центра города, в результате которого погибло 4 и было ранено 8 человек.
В момент ранения Алехандро записывал репортаж о происходящем для Латинской Америки. К счастью, его ранение не представляет риска для жизни
Олег Ясинский
Украинский журналист
Базирующийся в Каракасе международный латиноамериканский канал Telesur, корреспондентом которого является Кирк, сообщил
дополнительные подробности о ранении журналиста в Ворошиловском районе Донецка.
Группа работников СМИ, среди которых был и Кирк, … получила шрапнельные ранения. … Президент teleSUR, Патрисия Вильегас, находится в контакте с Кирком … Мы благодарим за медицинскую помощь, которую он получает, и надеемся на его быстрое выздоровление
Telesur
Международный латиноамериканский канал
В апреле Кирк дал интервью
изданию Украина.ру, в котором, в частности, отметил сходство между киевским режимом и диктатурой Аугусто Пиночета, правившей в Чили в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.