https://ukraina.ru/20220918/1038831475.html

Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру

Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру - 18.09.2022 Украина.ру

Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру

Чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский

2022-09-18T04:03

2022-09-18T04:03

2022-09-18T04:03

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журналист

чили

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донецк

обстрелы

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Он уточнил, что Кирк был ранен во время обстрела ВСУ центра города, в результате которого погибло 4 и было ранено 8 человек.Базирующийся в Каракасе международный латиноамериканский канал Telesur, корреспондентом которого является Кирк, сообщил дополнительные подробности о ранении журналиста в Ворошиловском районе Донецка.В апреле Кирк дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, отметил сходство между киевским режимом и диктатурой Аугусто Пиночета, правившей в Чили в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, чили, венесуэла, донецк, обстрелы