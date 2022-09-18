Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру - 18.09.2022 Украина.ру
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Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру - 18.09.2022 Украина.ру
Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
Чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
2022-09-18T04:03
2022-09-18T04:03
новости
журналист
чили
венесуэла
донецк
обстрелы
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Он уточнил, что Кирк был ранен во время обстрела ВСУ центра города, в результате которого погибло 4 и было ранено 8 человек.Базирующийся в Каракасе международный латиноамериканский канал Telesur, корреспондентом которого является Кирк, сообщил дополнительные подробности о ранении журналиста в Ворошиловском районе Донецка.В апреле Кирк дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, отметил сходство между киевским режимом и диктатурой Аугусто Пиночета, правившей в Чили в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.
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новости, журналист, чили, венесуэла, донецк, обстрелы
Новости, журналист, Чили, Венесуэла, Донецк, обстрелы

Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру

04:03 18.09.2022
 
Раненый Алехандро Кирк
Раненый Алехандро Кирк
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Чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк получил ранения во время обстрела Донецка 17 сентября. Об этом в тот же день написал в своём Telegram-канале постоянно проживающий в Чили украинский журналист Олег Ясинский
Он уточнил, что Кирк был ранен во время обстрела ВСУ центра города, в результате которого погибло 4 и было ранено 8 человек.

В момент ранения Алехандро записывал репортаж о происходящем для Латинской Америки. К счастью, его ранение не представляет риска для жизни

Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
Олег Ясинский
Украинский журналист
Базирующийся в Каракасе международный латиноамериканский канал Telesur, корреспондентом которого является Кирк, сообщил дополнительные подробности о ранении журналиста в Ворошиловском районе Донецка.

Группа работников СМИ, среди которых был и Кирк, … получила шрапнельные ранения. … Президент teleSUR, Патрисия Вильегас, находится в контакте с Кирком … Мы благодарим за медицинскую помощь, которую он получает, и надеемся на его быстрое выздоровление

Telesur
Международный латиноамериканский канал
В апреле Кирк дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, отметил сходство между киевским режимом и диктатурой Аугусто Пиночета, правившей в Чили в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.
 
НовостижурналистЧилиВенесуэлаДонецкобстрелы
 
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