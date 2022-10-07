https://ukraina.ru/20221007/1039508372.html

Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ

Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ - 07.10.2022 Украина.ру

Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила авиабазу Сарагоса, где в настоящий момент проходят подготовку обращению с зенитными ракетами Aspide 19 солдат ВСУ. Информация об этом опубликована 7 октября на сайте министерства обороны Испании

2022-10-07T17:42

2022-10-07T17:42

2022-10-07T17:42

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министр обороны

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Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудет новая группа военнослужащих киевского режима.Роблес заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать Украине свою полную поддержку со стороны ИспанииКак рассказал в ходе визита испанский полковник, ответственный за подготовку солдат, управление системой Aspide им помогают осваивать двое переводчиков с русского языка.Также в заявлении отмечается, что накануне из Испании в Польшу отправился очередной конвой для ВСУ в составе восьми легковых автомобилей и двух автомобилей скорой помощи.

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2022

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новости, испания, пво, всу, обучение, министр обороны