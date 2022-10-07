Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ - 07.10.2022 Украина.ру
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Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ
Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ - 07.10.2022 Украина.ру
Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ
Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила авиабазу Сарагоса, где в настоящий момент проходят подготовку обращению с зенитными ракетами Aspide 19 солдат ВСУ. Информация об этом опубликована 7 октября на сайте министерства обороны Испании
2022-10-07T17:42
2022-10-07T17:42
новости
испания
пво
всу
обучение
министр обороны
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Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудет новая группа военнослужащих киевского режима.Роблес заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать Украине свою полную поддержку со стороны ИспанииКак рассказал в ходе визита испанский полковник, ответственный за подготовку солдат, управление системой Aspide им помогают осваивать двое переводчиков с русского языка.Также в заявлении отмечается, что накануне из Испании в Польшу отправился очередной конвой для ВСУ в составе восьми легковых автомобилей и двух автомобилей скорой помощи.
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новости, испания, пво, всу, обучение, министр обороны
Новости, Испания, ПВО, ВСУ, обучение, министр обороны

Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ

17:42 07.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила авиабазу Сарагоса, где в настоящий момент проходят подготовку обращению с зенитными ракетами Aspide 19 солдат ВСУ. Информация об этом опубликована 7 октября на сайте министерства обороны Испании
Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудет новая группа военнослужащих киевского режима.
Роблес заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать Украине свою полную поддержку со стороны Испании

Испания чувствует себя очень близкой к Украине, и мы будем поддерживать вас до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам

Маргарита Роблес
Министр обороны Испании
Как рассказал в ходе визита испанский полковник, ответственный за подготовку солдат, управление системой Aspide им помогают осваивать двое переводчиков с русского языка.
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 18:25
Посол Украины в Испании пожаловался на "недостаточную" военную помощь этой страныКиевский режим нуждается в как можно более быстрых поставках вооружений из Испании. Об этом 24 августа рассказал посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью местным СМИ, его слова приводит газета ABC
Также в заявлении отмечается, что накануне из Испании в Польшу отправился очередной конвой для ВСУ в составе восьми легковых автомобилей и двух автомобилей скорой помощи.
 
НовостиИспанияПВОВСУобучениеминистр обороны
 
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