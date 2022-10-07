https://ukraina.ru/20221007/1039508372.html
Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ
Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ - 07.10.2022 Украина.ру
Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ
Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила авиабазу Сарагоса, где в настоящий момент проходят подготовку обращению с зенитными ракетами Aspide 19 солдат ВСУ. Информация об этом опубликована 7 октября на сайте министерства обороны Испании
2022-10-07T17:42
2022-10-07T17:42
2022-10-07T17:42
новости
испания
пво
всу
обучение
министр обороны
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Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудет новая группа военнослужащих киевского режима.Роблес заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать Украине свою полную поддержку со стороны ИспанииКак рассказал в ходе визита испанский полковник, ответственный за подготовку солдат, управление системой Aspide им помогают осваивать двое переводчиков с русского языка.Также в заявлении отмечается, что накануне из Испании в Польшу отправился очередной конвой для ВСУ в составе восьми легковых автомобилей и двух автомобилей скорой помощи.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, пво, всу, обучение, министр обороны
Новости, Испания, ПВО, ВСУ, обучение, министр обороны
Министр обороны Испании пообщалась с обучающимися в стране военнослужащими ВСУ
Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила авиабазу Сарагоса, где в настоящий момент проходят подготовку обращению с зенитными ракетами Aspide 19 солдат ВСУ. Информация об этом опубликована 7 октября на сайте министерства обороны Испании
Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудет новая группа военнослужащих киевского режима.
Роблес заявила, что своим визитом хочет продемонстрировать Украине свою полную поддержку со стороны Испании
Испания чувствует себя очень близкой к Украине, и мы будем поддерживать вас до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам
Маргарита Роблес
Министр обороны Испании
Как рассказал в ходе визита испанский полковник, ответственный за подготовку солдат, управление системой Aspide им помогают осваивать двое переводчиков с русского языка.
Также в заявлении отмечается, что накануне из Испании в Польшу отправился очередной конвой для ВСУ в составе восьми легковых автомобилей и двух автомобилей скорой помощи.