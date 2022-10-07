Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор - 07.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор
Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор - 07.10.2022 Украина.ру
Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем подарил президенту России Владимиру Путину в день 70-летия трактор. Объяснения Лукашенко опубликовали журналисты БелТА
2022-10-07T17:41
2022-10-07T17:41
новости
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трактор
украина
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Лукашенко подарил Путину трактор, чтобы посеять пшеницу и собрать урожай. Пшеницу перемолоть в муку, из муки выпечь хлеб, а хлеб - отправить руководителям Польши и Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину в день 70-летия сертификат на трактор с сеялкой. Тракторы Belarus собирают в цехе опытного производства Минского тракторного завода.
https://ukraina.ru/20221004/1039369511.html
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новости, лукашенко, трактор, украина, владимир путин
Новости, Лукашенко, трактор, Украина, Владимир Путин

Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор

17:41 07.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкXXXI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске 2022"
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске 2022 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем подарил президенту России Владимиру Путину в день 70-летия трактор. Объяснения Лукашенко опубликовали журналисты БелТА
Лукашенко подарил Путину трактор, чтобы посеять пшеницу и собрать урожай. Пшеницу перемолоть в муку, из муки выпечь хлеб, а хлеб - отправить руководителям Польши и Европы.

"Будем сеять хлеб или может еще чего, вырастим - и [отправим президенту Польши Анджею] Дуде, [премьер-министру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе, чтобы не голодали. Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину в день 70-летия сертификат на трактор с сеялкой. Тракторы Belarus собирают в цехе опытного производства Минского тракторного завода.
Лукашенко
4 октября, 14:08
"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войнеВ Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА
 
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