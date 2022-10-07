Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор

"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войне В Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА