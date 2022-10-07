Лукашенко объяснил, зачем подарил Путину трактор
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем подарил президенту России Владимиру Путину в день 70-летия трактор. Объяснения Лукашенко опубликовали журналисты БелТА
Лукашенко подарил Путину трактор, чтобы посеять пшеницу и собрать урожай. Пшеницу перемолоть в муку, из муки выпечь хлеб, а хлеб - отправить руководителям Польши и Европы.
"Будем сеять хлеб или может еще чего, вырастим - и [отправим президенту Польши Анджею] Дуде, [премьер-министру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе, чтобы не голодали. Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину в день 70-летия сертификат на трактор с сеялкой. Тракторы Belarus собирают в цехе опытного производства Минского тракторного завода.
4 октября, 14:08"Учиться, учиться, еще раз учиться". Лукашенко объяснил, почему готовится к войнеВ Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, но проверят списки военнообязанных. Граждане государства должны уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою семью. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 4 октября на совещании по вопросам безопасности, передает БелТА