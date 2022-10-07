https://ukraina.ru/20221007/1039507621.html

Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия

Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия - 07.10.2022 Украина.ру

Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия

Нынешний конфликт между США и Саудовской Аравией, поддержавшей, вопреки давлению из Вашингтона, решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, не приведёт к разрыву отношений между двумя странами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков

2022-10-07T17:18

2022-10-07T17:18

2022-10-07T17:18

новости

игорь юшков

опек

саудовская аравия

сша

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По его мнению, Вашингтон и Эр-Рияд будут по-прежнему взаимодействовать и сотрудничать, несмотря на нынешние разногласия.Как отметил Юшков, Саудовской Аравии комфортнее взаимодействовать с республиканскими, а не демократическими, правительствами США.Он добавил, что интересы России и Саудовской Аравии по вопросу о недопущении снижения цен на нефть объективно совпадают.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039427294.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, опек, саудовская аравия, сша