https://ukraina.ru/20221007/1039507621.html
Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия
Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия - 07.10.2022 Украина.ру
Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия
Нынешний конфликт между США и Саудовской Аравией, поддержавшей, вопреки давлению из Вашингтона, решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, не приведёт к разрыву отношений между двумя странами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:18
новости
игорь юшков
опек
саудовская аравия
сша
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По его мнению, Вашингтон и Эр-Рияд будут по-прежнему взаимодействовать и сотрудничать, несмотря на нынешние разногласия.Как отметил Юшков, Саудовской Аравии комфортнее взаимодействовать с республиканскими, а не демократическими, правительствами США.Он добавил, что интересы России и Саудовской Аравии по вопросу о недопущении снижения цен на нефть объективно совпадают.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039427294.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, опек, саудовская аравия, сша
Новости, Игорь Юшков, ОПЕК, Саудовская Аравия, США
Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия
Нынешний конфликт между США и Саудовской Аравией, поддержавшей, вопреки давлению из Вашингтона, решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, не приведёт к разрыву отношений между двумя странами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков