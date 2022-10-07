Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия - 07.10.2022 Украина.ру
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Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия
Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия - 07.10.2022 Украина.ру
Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия
Нынешний конфликт между США и Саудовской Аравией, поддержавшей, вопреки давлению из Вашингтона, решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, не приведёт к разрыву отношений между двумя странами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
2022-10-07T17:18
2022-10-07T17:18
новости
игорь юшков
опек
саудовская аравия
сша
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По его мнению, Вашингтон и Эр-Рияд будут по-прежнему взаимодействовать и сотрудничать, несмотря на нынешние разногласия.Как отметил Юшков, Саудовской Аравии комфортнее взаимодействовать с республиканскими, а не демократическими, правительствами США.Он добавил, что интересы России и Саудовской Аравии по вопросу о недопущении снижения цен на нефть объективно совпадают.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039427294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, игорь юшков, опек, саудовская аравия, сша
Новости, Игорь Юшков, ОПЕК, Саудовская Аравия, США

Юшков ответил, разорвут ли отношения США и Саудовская Аравия

17:18 07.10.2022
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Нынешний конфликт между США и Саудовской Аравией, поддержавшей, вопреки давлению из Вашингтона, решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, не приведёт к разрыву отношений между двумя странами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
По его мнению, Вашингтон и Эр-Рияд будут по-прежнему взаимодействовать и сотрудничать, несмотря на нынешние разногласия.

Просто Саудовская Аравия посылает сигнал, что США действуют неконструктивно (оказывая давление на королевство – ред.), в какой-то степени они пытаются, может быть, повлиять на внутриполитические процессы в США

Как отметил Юшков, Саудовской Аравии комфортнее взаимодействовать с республиканскими, а не демократическими, правительствами США.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 08:13
Американский обозреватель назвала Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+ по нефтиПрезидент США Джо Байден оказался "полным дураком" на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Таким мнением поделилась 6 октября обозреватель Fox News Жанин Пирро
Он добавил, что интересы России и Саудовской Аравии по вопросу о недопущении снижения цен на нефть объективно совпадают.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковОПЕКСаудовская АравияСША
 
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