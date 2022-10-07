https://ukraina.ru/20221007/1039466585.html

Игорь Юшков о нефтяном конфликте США с Саудовской Аравией и причинах решения ОПЕК+

Игорь Юшков о нефтяном конфликте США с Саудовской Аравией и причинах решения ОПЕК+ - 07.10.2022 Украина.ру

Игорь Юшков о нефтяном конфликте США с Саудовской Аравией и причинах решения ОПЕК+

Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T08:23

2022-10-07T08:23

2022-10-07T08:50

игорь юшков

интервью

газ

энергетика

энергетический кризис

европа

украина

россия

северный поток-2

северный поток

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Кому выгодно снижение добычи нефти и что раздражает саудитов в поведении США в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.5 октября ОПЕК+ на встрече в Вене договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила организацию в «солидаризации с Россией», добавив, что такое решение создает последствия для стран с низким и средним уровнем доходов.— Игорь, что значит для России и США решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и какие факторы повлияли на то, чтобы именно так получилось?— Здесь основная аргументация ОПЕК+ была не такая, что они хотели насолить США, нет. Я думаю, что логика Саудовской Аравии заключалась в том, чтобы сыграть на опережение и поддержать цены на достаточно высоком уровне.До этого несколько раз ФРС США поднимало ставку рефинансирования, пытаясь бороться с инфляцией, для этого ужимает денежную массу. Кредиты берут меньше, соответственно, меньше этих денег поступает на биржу.Соответственно, биржевые игроки меньше покупают фьючерсы на нефть, она дешевеет, и чтобы цены на нефть не шли вниз, ОПЕК+ и понизил квоты на добычу нефти. Основной смысл — поддержать стоимость нефти.А там уже США начали звонить в восточные страны, чтобы они квоты не понижали, и здесь уже эмоциональный фактор случился, потому что Саудовской Аравии не нравится, когда им звонят и пытаются указывать, что им делать. Вот так.— То есть основное — это экономический фактор. Насколько фьючерсы воздействуют на цену, это львиная доля объемов торговли на бирже?— Да, я думаю, основная причина — противодействовать падению цен, которые наблюдались последние пару недель. Это основной смысл был, и добавился эмоциональный некий намечающийся конфликт между США и Саудовской Аравией. Тоже придало уверенности саудитам, что надо действовать решительно.Если изначально обсуждался, может быть, 1 миллион баррелей в сутки, то в итоге, во многом даже в пику США, пошли на снижение квоты в 2 миллиона баррелей в сутки.— К чему может привести этот конфликт?— Я не думаю, что это будет жесточайший конфликт с разрывом отношений. Нет, они и дальше будут взаимодействовать и сотрудничать. Просто Саудовская Аравия посылает сигнал, что США действуют не конструктивно, в какой-то степени они пытаются, может быть, повлиять на внутриполитические процессы в США.С республиканцами взаимодействовать было комфортнее, с демократами — сложнее. Поэтому в этом плане они показывают, что договариваться с ними не будут. Мол, вы просите нас о чем-то, но без должного уважения, что называется.Байден там ездил в Саудовскую Аравию летом, на пресс-конференции прямо начал тогда высказывать свои претензии по поводу убийства журналиста Хашогги. Блинкен тоже приезжал к наследному принцу, тоже пытался что-то выяснять по этому вопросу. Естественно, это раздражает руководство Саудовской Аравии, они не хотят иметь дело с людьми, которые их не уважают.— Получается, что роли России в этом решении практически нет?— В этом плане наши интересы совпадают с планами саудитов, они согласились снизить квоты не ради России, а чтобы самим не терять прибыль. Россия просто тоже в этом заинтересована. Нам выгодно нынешнее решение.То, что квоты понижают, на нас это никак не скажется, на реальной добыче. Два миллиона баррелей в сутки для всех, идет пропорциональное снижение, но мы-то добываем давно меньше, чем квоты. То есть реальное снижение добычи будет не два, а один миллион. А нас это вообще не затронет, потому что мы и так меньше добываем давно, просто цифра будет приближена к реальной.— Какие последствия для России вообще?— Позитивные. Мы видим, что есть взаимопонимание между РФ и Саудовской Аравией, мы понимаем интересы друг друга и учитываем их, диалог идет хороший. Плюс за счет того, что саудиты и Ирак снизят добычу, цена подрастет, это нам позволяет зарабатывать больше. Мы ничего не делаем, цена растет.— Цена будет стабильной в ближайшее время?— Я думаю, здесь расчет идет на то, что удастся удержать ее в районе 90 долларов за баррель. Но если наложатся еще какие-то факторы, если России придется сокращать экспорт в декабре, когда вступят санкции ЕС, запрещающие импорт российской нефти в Евросоюз, устанавливающий потолок цены.И если нам в итоге придется сократить экспорт, это усугубит дефицит, и цена уйдет за 100 долларов за баррель или 120. А тут еще США хотят от распродажи нефти из стратегических резервов перейти к пополнению этих резервов.Если эти факторы сойдутся, то мы увидим и 120, и 140 долларов цену.10 миллионов они распродадут, но это мало. Чтобы попытаться удержать цены на нефть, они пытаются сделать все, чтобы топливо не подорожало к выборам.— Я правильно понимаю, что позиции американской демпартии могут сильно пошатнуться перед выборами из-за цен на нефть?— Да, именно демократов к началу выборов, поэтому и такая истеричная реакция, обвинения всех подряд. Это очень невыгодно демократам, там очень четкая корреляция идет между ценами на нефть на мировом рынке и ценами на топливо в США.Если бензин дорожает, значит действующая власть себя плохо проявила.— Но кроме нефти есть и газ. И тут тоже проблема. Как вы думаете, будет ли по уцелевший ветке «Северного потока» поставляться в Европу газ?— Я думаю, по политическим мотивам вряд ли запустят эту нитку. Сейчас там проходят исследования. «Газпром» хотя бы изнутри хочет понять, что произошло, раз не пускают на место аварии, раз не дают исследовать снаружи и момент взрывов, и уцелевшую нитку. Сейчас оттуда газ извлекают, продолжают откачку в Ленинградскую область.Дальше я думаю, какие-то приборы туда «Газпром» засунет, чтобы дойти до места взрыва, может взрыв был, но ее не разорвало, давление не падало, но может она повреждена. Европейцы не готовы ее запустить. Они слишком сильно политизировали «Северный поток — 2», для них это не газопровод, а символ российской политики.— До какого экономического состояния должны дойти европейцы, чтоб перестать выполнять указания США и перестать вводить санкций против РФ?— Сложно представить, что они замерзнут там. У них есть другие поставщики и СПГ из США, норвежские, алжирские и азербайджанские поставки. Речь не идет о том, что у них вообще нет газа и они замерзнут физически. Проблема в том, что из-за дефицита энергия и газ очень дорогие. Это скорее может привести к деиндустриализации. Европейцы готовы этим пожертвовать, главное — противодействие России, главное — наши ценности.То есть национальные и экономические интересы вторичны, главное — больно ударить по оппоненту. Экономическая рациональность сейчас в европейской политике не используется.— Но должна быть какая-то черта, после которой жестко станет чего-то не хватать или цены вырастут…— Посмотрим, это вопрос к европейским обывателям, потому что очень чутко реагируют там политики на протесты. Если энергетический кризис переходит уже в экономический, особенно в Европе. Если он еще и в социально-политический перейдет, прям с манифестациями, требованиями отставки правительств, вот тогда что-то может поменяться.Пока мы не видим серьезных возмущений, пока европейцев пытаются убедить, что надо потерпеть. В Германии, например, все дорого. При этом в детских садах они изготавливают флажки с украинским флагом, потом говорят детям повесить на окошки, на автобусы. Они говорят, мол, надо преодолеть трудности, это все проклятая Россия. Они всячески сваливают на Россию, хотя еще прошлый отопительный сезон европейцы проходили с ценой 1000 долларов за 1000 кубов, то есть явно проблема заключалась не в России, а в неправильной энергетической политике Евросоюза.

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https://ukraina.ru/20221006/1039464101.html

https://ukraina.ru/20221006/1039422495.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

игорь юшков, интервью, газ, энергетика, энергетический кризис, европа, украина, россия, северный поток-2, северный поток, нефть, опек