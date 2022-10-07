https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html

"Не выпускайте его на люди без бумажки". Что в соцсетях пишут о предложении Зеленского ударить по России

"Не выпускайте его на люди без бумажки". Что в соцсетях пишут о предложении Зеленского ударить по России - 07.10.2022 Украина.ру

"Не выпускайте его на люди без бумажки". Что в соцсетях пишут о предложении Зеленского ударить по России

В четверг, 6 октября, Владимир Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T15:14

2022-10-07T15:14

2022-10-07T16:07

украина

эксклюзив

владимир зеленский

ядерная война

россия

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В четверг, 6 октября, Владимир Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА «Новости», что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.Что думают о словах Зеленского эксперты и лидеры мнений, читайте в обзоре соцсетей от издания Украина.ру. Журналист Дмитрий Василец: «Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России при угрозе применения ядерного оружия. Ну прям хорошая кандидатура на вручение Нобелевской премии мира, с точки зрения стран НАТО».Журналист Аркадий Бабченко: «Отберите у него кто-нибудь микрофон, а? И никогда, никогда не выпускайте на люди без бумажки.Превентивные ядерные удары. После того, как 3 года сопли жевал. Вот сейчас в НАТО как обрадовались. И раскрыли объятия. Удивительное, просто невероятное несоответствие персонажа своей должности. Уникальнейшее явление, конечно. Человек вообще просто не (не понимает), что несёт.В чем разница между великим будивництвом и нанесением ядерного удара первыми. А как же майские шашлыки? А в глаза посмотреть? Идиот».Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:«Зелебобус призвал НАТО нанести ядерный удар по России.Похоже на желтушный заголовок? Да нет, это реальность. Именно к этому кровавый клоун призвал во время онлайн-общения в австралийском Институте Лоуи, в четверг, 6 октября. Видео выложено в официальном телеграм-канале недофюрера Салорейха."Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они [россияне] знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!".Надо ли говорить, что за "превентивным ядерным ударом" неизбежно последует российский удар в ответ стратегическими ядерными ракетами, причем как по Украине, так и по самим странам НАТО — именно такая реакция на "превентивный удар" прямо предусмотрена российской военной доктриной.Да-да, дорогие граждане Украины: тут у власти — упоротый кровожадный маньяк, мечтающий о мировой термоядерной войне. Просто имейте в виду».Журналист Диана Панченко: «Впервые со времён Карибского кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия — Байден. Не питая иллюзий насчёт мировых элит, создаётся впечатление, что все идёт к большой сделке. Что для Зеленского означает большой слив.Именно поэтому Владимир Александрович повышает ставки. Кажется, вчерашний "кряк" про превентивный удар по РФ действительно был самодеятельностью, не согласованной с большим западными папами.Зеленский ведёт себя как ребенок, которого родители взяли с собой на работу. Оставили одного и сказали: "Ничего без нас не трогай". А он полез куда не следовало, что то сломал... а теперь все отрицает и утверждает, что ничего плохого не делал».Журналист Василий Апасов: «Если уж объективно, по решительности коллективного запада войти в открытое противостояние с РФ и/или нанесении превентивных ударов.Если бы они были готовы к таким шагам, то не жевали бы сопли, вводя санкции, долго раздумывая над ними и оставляя множество но.Политический эксперт Елена Маркосян:«Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России. И...? Похоже, он понимает, что ответка полетит по всем штабам и базам всех стран НАТО, а не по Украине, но почему он уверен, что в странах НАТО этого не понимают? И зачем это? Это не поможет Украине и не поможет Зеленскому. Сколько бы он ни хорохорился, эта война им проиграна давным-давно, ещё до её начала. Ну вот... Песков прокомментировал слова Зеленского и... не прошло и суток, как пресс-секретарь Зеленского Никифоров сказал, что слова его шефа о превентивном ядерном ударе по России не так поняли. Оказывается он говорил это до 24 февраля и вообще не об ударе, а о санкциях.Похоже, Вовочка уже так говорит, как Джо ходит, — врассыпную».

https://ukraina.ru/20221007/1039487120.html

https://ukraina.ru/20221007/1039491347.html

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украина, эксклюзив, владимир зеленский, ядерная война, россия