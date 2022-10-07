"Не выпускайте его на люди без бумажки". Что в соцсетях пишут о предложении Зеленского ударить по России
15:14 07.10.2022 (обновлено: 16:07 07.10.2022)
© Public domainядерный атомный взрыв
© Public domain
В четверг, 6 октября, Владимир Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России».
Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА «Новости», что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира.
Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Что думают о словах Зеленского эксперты и лидеры мнений, читайте в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.
Журналист Дмитрий Василец:
«Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России при угрозе применения ядерного оружия. Ну прям хорошая кандидатура на вручение Нобелевской премии мира, с точки зрения стран НАТО».
Журналист Аркадий Бабченко:
«Отберите у него кто-нибудь микрофон, а? И никогда, никогда не выпускайте на люди без бумажки.
Превентивные ядерные удары. После того, как 3 года сопли жевал. Вот сейчас в НАТО как обрадовались. И раскрыли объятия. Удивительное, просто невероятное несоответствие персонажа своей должности. Уникальнейшее явление, конечно. Человек вообще просто не (не понимает), что несёт.
В чем разница между великим будивництвом и нанесением ядерного удара первыми. А как же майские шашлыки? А в глаза посмотреть? Идиот».
Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:
«Зелебобус призвал НАТО нанести ядерный удар по России.
Похоже на желтушный заголовок? Да нет, это реальность. Именно к этому кровавый клоун призвал во время онлайн-общения в австралийском Институте Лоуи, в четверг, 6 октября. Видео выложено в официальном телеграм-канале недофюрера Салорейха.
"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они [россияне] знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!".
Надо ли говорить, что за "превентивным ядерным ударом" неизбежно последует российский удар в ответ стратегическими ядерными ракетами, причем как по Украине, так и по самим странам НАТО — именно такая реакция на "превентивный удар" прямо предусмотрена российской военной доктриной.
Да-да, дорогие граждане Украины: тут у власти — упоротый кровожадный маньяк, мечтающий о мировой термоядерной войне. Просто имейте в виду».
15:00Козин объяснил, почему стоит серьезно отнестись к "зловещему высказыванию" Зеленского про ядерный ударЧлен-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин советует серьезно относиться к призыву Владимира Зеленского нанести ядерный удар по России. Своим мнением он поделился на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
Журналист Диана Панченко:
«Впервые со времён Карибского кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия — Байден. Не питая иллюзий насчёт мировых элит, создаётся впечатление, что все идёт к большой сделке. Что для Зеленского означает большой слив.
Именно поэтому Владимир Александрович повышает ставки. Кажется, вчерашний "кряк" про превентивный удар по РФ действительно был самодеятельностью, не согласованной с большим западными папами.
Зеленский ведёт себя как ребенок, которого родители взяли с собой на работу. Оставили одного и сказали: "Ничего без нас не трогай". А он полез куда не следовало, что то сломал... а теперь все отрицает и утверждает, что ничего плохого не делал».
Журналист Василий Апасов:
«Если уж объективно, по решительности коллективного запада войти в открытое противостояние с РФ и/или нанесении превентивных ударов.
Если бы они были готовы к таким шагам, то не жевали бы сопли, вводя санкции, долго раздумывая над ними и оставляя множество но.
Политический эксперт Елена Маркосян:
«Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России. И...? Похоже, он понимает, что ответка полетит по всем штабам и базам всех стран НАТО, а не по Украине, но почему он уверен, что в странах НАТО этого не понимают? И зачем это?
Это не поможет Украине и не поможет Зеленскому. Сколько бы он ни хорохорился, эта война им проиграна давным-давно, ещё до её начала. Ну вот... Песков прокомментировал слова Зеленского и... не прошло и суток, как пресс-секретарь Зеленского Никифоров сказал, что слова его шефа о превентивном ядерном ударе по России не так поняли. Оказывается он говорил это до 24 февраля и вообще не об ударе, а о санкциях.
Похоже, Вовочка уже так говорит, как Джо ходит, — врассыпную».
Вчера, 16:14В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с РоссиейРоссийским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative