Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине
Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил изменить статус специальной военной операции на Украине, чтобы объяснить ее новый смысл после включения в состав РФ новых регионов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
Козин заключил, что Украина фактически выполняет роль наемной армии НАТО, хотя государство и не входит в состав военно-политического блока. Страна получает военную и материальную помощь от стран Североатлантического альянса, пользуется доктринальными установками НАТО, сказал Козин.
Качественный и количественный поток вооружений на Украину российские военные пока не остановили. По мнению эксперта, чем меньше у Киева будет вооружений на дальних подступах, тем больше у России будет шансов удержать линию соприкосновения и пойти в контрнаступление.
"Название нашей специальной операции, которое было абсолютно правильным с 24 февраля, надо изменить на "Военную операцию с целью предотвращения вооруженной агрессии Украины и НАТО против России". Тогда будет понятно, кого мы защищаем, за что боремся. СВО объяснений не дает, надо дополнительно рассказывать", - сказал Козин.
Эксперт считает, что в случае возврата под контроль России административных границ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, демаркировать их будет невозможно, если в Киеве у власти останется "неонацистская хунта".
21 августа, 07:30Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру