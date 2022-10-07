Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине - 07.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине
Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине - 07.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине
Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил изменить статус специальной военной операции на Украине, чтобы объяснить ее новый смысл после включения в состав РФ новых регионов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
2022-10-07T14:13
2022-10-07T14:13
новости
украина
спецоперация
эксперт
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Козин заключил, что Украина фактически выполняет роль наемной армии НАТО, хотя государство и не входит в состав военно-политического блока. Страна получает военную и материальную помощь от стран Североатлантического альянса, пользуется доктринальными установками НАТО, сказал Козин.Качественный и количественный поток вооружений на Украину российские военные пока не остановили. По мнению эксперта, чем меньше у Киева будет вооружений на дальних подступах, тем больше у России будет шансов удержать линию соприкосновения и пойти в контрнаступление. Эксперт считает, что в случае возврата под контроль России административных границ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, демаркировать их будет невозможно, если в Киеве у власти останется "неонацистская хунта".
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новости, украина, спецоперация, эксперт
Новости, Украина, Спецоперация, эксперт

Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине

14:13 07.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодразделение ВДВ в Запорожской области
Подразделение ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил изменить статус специальной военной операции на Украине, чтобы объяснить ее новый смысл после включения в состав РФ новых регионов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
Козин заключил, что Украина фактически выполняет роль наемной армии НАТО, хотя государство и не входит в состав военно-политического блока. Страна получает военную и материальную помощь от стран Североатлантического альянса, пользуется доктринальными установками НАТО, сказал Козин.
Качественный и количественный поток вооружений на Украину российские военные пока не остановили. По мнению эксперта, чем меньше у Киева будет вооружений на дальних подступах, тем больше у России будет шансов удержать линию соприкосновения и пойти в контрнаступление.
"Название нашей специальной операции, которое было абсолютно правильным с 24 февраля, надо изменить на "Военную операцию с целью предотвращения вооруженной агрессии Украины и НАТО против России". Тогда будет понятно, кого мы защищаем, за что боремся. СВО объяснений не дает, надо дополнительно рассказывать", - сказал Козин.
Эксперт считает, что в случае возврата под контроль России административных границ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, демаркировать их будет невозможно, если в Киеве у власти останется "неонацистская хунта".
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 07:30
Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
 
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