https://ukraina.ru/20221007/1039488881.html

Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине

Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине - 07.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт предложил новую формулировку спецоперации на Украине

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил изменить статус специальной военной операции на Украине, чтобы объяснить ее новый смысл после включения в состав РФ новых регионов. Об этом он сообщил на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру

2022-10-07T14:13

2022-10-07T14:13

2022-10-07T14:13

новости

украина

спецоперация

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039341629_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_6830431c54d1f6d27f7238f221e826e9.jpg.webp

Козин заключил, что Украина фактически выполняет роль наемной армии НАТО, хотя государство и не входит в состав военно-политического блока. Страна получает военную и материальную помощь от стран Североатлантического альянса, пользуется доктринальными установками НАТО, сказал Козин.Качественный и количественный поток вооружений на Украину российские военные пока не остановили. По мнению эксперта, чем меньше у Киева будет вооружений на дальних подступах, тем больше у России будет шансов удержать линию соприкосновения и пойти в контрнаступление. Эксперт считает, что в случае возврата под контроль России административных границ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, демаркировать их будет невозможно, если в Киеве у власти останется "неонацистская хунта".

https://ukraina.ru/20220821/1037887646.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, эксперт