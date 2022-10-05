https://ukraina.ru/20221005/1039390568.html

Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел

Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел - 05.10.2022 Украина.ру

Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел

Военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"

2022-10-05T07:29

2022-10-05T07:29

2022-10-05T07:29

новости

херсонская область

всу

кирилл стремоусов

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"Контрнаступления (украинских войск. — Прим. ред.) все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — отметил Стремоусов.Он уточнил, что Херсонская область — это территория России, и армия РФ никуда оттуда не уйдет.Сейчас в приграничной зоне идут военные действия, но ВС РФ сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника, добавил замглавы ВГА.4 октября Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ, наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в "огневой мешок" и были остановлены.

https://ukraina.ru/20221004/1039386632.html

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новости, херсонская область, всу, кирилл стремоусов