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Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел
Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел - 05.10.2022 Украина.ру
Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел
Военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"
2022-10-05T07:29
2022-10-05T07:29
2022-10-05T07:29
новости
херсонская область
всу
кирилл стремоусов
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"Контрнаступления (украинских войск. — Прим. ред.) все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — отметил Стремоусов.Он уточнил, что Херсонская область — это территория России, и армия РФ никуда оттуда не уйдет.Сейчас в приграничной зоне идут военные действия, но ВС РФ сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника, добавил замглавы ВГА.4 октября Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ, наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в "огневой мешок" и были остановлены.
https://ukraina.ru/20221004/1039386632.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, всу, кирилл стремоусов
Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских сел
Военных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"
"Контрнаступления (украинских войск. — Прим. ред.) все — бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов", — отметил Стремоусов.
Он уточнил, что Херсонская область — это территория России, и армия РФ никуда оттуда не уйдет.
Сейчас в приграничной зоне идут военные действия, но ВС РФ сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника, добавил замглавы ВГА.
"До Херсона они не дойдут, это невозможно в данной ситуации", — заключил Стремоусов.
4 октября Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ, наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в "огневой мешок" и были остановлены.