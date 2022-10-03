В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума

"Один из таких поразительных примеров: есть военизированная охрана на железной дороге, где порядка 300 человек. Я созвонился с председателем профсоюза, говорю: так и так, у вас будет голосование через два часа. Через два часа 200 человек стояло. Нас спросили, где будет следующий пункт голосования, так как примерно 100 человек сейчас на постах, чтобы они могли приехать. И на следующий все эти 100 человек приехали и проголосовали", - рассказал собеседник издания.