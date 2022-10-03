В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума - 03.10.2022 Украина.ру
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В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума - 03.10.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
Заместитель председателя федерации профсоюзов Херсонской области Роман Камышов дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал о том, как удалось обеспечить безопасность людей во время голосования
2022-10-03T14:29
2022-10-03T14:29
новости
херсон
херсонская область
обстрелы
референдум
безопасность
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Камышов рассказал, что на референдуме была применена система выездных избирательных участков, чтобы ВСУ сложно было навести удар по скоплению людей.Также он добавил, что о приезде членов избирательной комиссии профсоюзам сообщали в среднем за 1-3 часа, также с целью безопасности.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220930/1039279274.html
Украина.ру
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новости, херсон, херсонская область, обстрелы, референдум, безопасность
Новости, Херсон, Херсонская область, обстрелы, референдум, безопасность

В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума

14:29 03.10.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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Заместитель председателя федерации профсоюзов Херсонской области Роман Камышов дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал о том, как удалось обеспечить безопасность людей во время голосования
Камышов рассказал, что на референдуме была применена система выездных избирательных участков, чтобы ВСУ сложно было навести удар по скоплению людей.
Также он добавил, что о приезде членов избирательной комиссии профсоюзам сообщали в среднем за 1-3 часа, также с целью безопасности.
"Один из таких поразительных примеров: есть военизированная охрана на железной дороге, где порядка 300 человек. Я созвонился с председателем профсоюза, говорю: так и так, у вас будет голосование через два часа. Через два часа 200 человек стояло. Нас спросили, где будет следующий пункт голосования, так как примерно 100 человек сейчас на постах, чтобы они могли приехать. И на следующий все эти 100 человек приехали и проголосовали", - рассказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
силуэт мужчина интервью
30 сентября, 19:44
Роман Камышов из Херсона: Теперь наша область выросла до Владивостока
 
НовостиХерсонХерсонская областьобстрелыреферендумбезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
14:41Танковые подразделения ВСУ прорвались на Херсонском направлении - Минобороны РФ
14:29В Херсоне рассказали, как удалось избежать украинских обстрелов во время референдума
14:17Владимир Евсеев: После Красного Лимана Россию ждут две недели тяжелейших оборонительных боев с ВСУ
13:58Журналист Окай Депрем: Из моих материалов миллионы жителей Турции узнали о происходящем в Украине
13:55"Паники нет": Стремоусов рассказал об обстановке в Херсоне
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