https://ukraina.ru/20221003/1039311748.html

Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной

Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной - 03.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной

После оставления союзными силами Красного Лимана ВСУ будут пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между этим городом в ЛНР и Сватово. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

2022-10-03T12:11

2022-10-03T12:11

2022-10-03T12:11

новости

рожин

спецоперация

красный лиман

балаклея

вс рф

артёмовск (бахмут)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/01/1039288330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a88ed977bcb6dc5c7cfb5f943afd8168.jpg

Он указал, что прорыв фронта в Балаклее произошёл 9 сентября, то есть больше трёх недель назад. С учётом произошедшего на днях отступления из Красного Лимана, это означает, что за это время ВС РФ не смогли подтянуть на это направление необходимые резервы, сказал эксперт.С другой стороны, неудача в Красном Лимане пока не сказалась на положение под Артёмовском (Бахмутом), союзные войска продолжают "очень медленно" продвигаться, рассказал Рожин, в то время как на Северском направлении идут позиционные бои.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038864025.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рожин, спецоперация, красный лиман, балаклея, вс рф, артёмовск (бахмут)