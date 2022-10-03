Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
После оставления союзными силами Красного Лимана ВСУ будут пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между этим городом в ЛНР и Сватово. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Он указал, что прорыв фронта в Балаклее произошёл 9 сентября, то есть больше трёх недель назад. С учётом произошедшего на днях отступления из Красного Лимана, это означает, что за это время ВС РФ не смогли подтянуть на это направление необходимые резервы, сказал эксперт.
19 сентября, 14:45Отражена атака ВСУ на Кременную – ПушилинВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил
С другой стороны, неудача в Красном Лимане пока не сказалась на положение под Артёмовском (Бахмутом), союзные войска продолжают "очень медленно" продвигаться, рассказал Рожин, в то время как на Северском направлении идут позиционные бои.
Наша задача сейчас стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. Наращивание численности войск на линии фронта позволит к зиме начать наступательные действия
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