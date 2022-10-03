Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной - 03.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной - 03.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной
После оставления союзными силами Красного Лимана ВСУ будут пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между этим городом в ЛНР и Сватово. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-10-03T12:11
2022-10-03T12:11
новости
рожин
спецоперация
красный лиман
балаклея
вс рф
артёмовск (бахмут)
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Он указал, что прорыв фронта в Балаклее произошёл 9 сентября, то есть больше трёх недель назад. С учётом произошедшего на днях отступления из Красного Лимана, это означает, что за это время ВС РФ не смогли подтянуть на это направление необходимые резервы, сказал эксперт.С другой стороны, неудача в Красном Лимане пока не сказалась на положение под Артёмовском (Бахмутом), союзные войска продолжают "очень медленно" продвигаться, рассказал Рожин, в то время как на Северском направлении идут позиционные бои.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, рожин, спецоперация, красный лиман, балаклея, вс рф, артёмовск (бахмут)
Новости, Рожин, Спецоперация, Красный Лиман, Балаклея, ВС РФ, Артёмовск (Бахмут)

Военный эксперт рассказал о ситуации под Кременной

12:11 03.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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После оставления союзными силами Красного Лимана ВСУ будут пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между этим городом в ЛНР и Сватово. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Он указал, что прорыв фронта в Балаклее произошёл 9 сентября, то есть больше трёх недель назад. С учётом произошедшего на днях отступления из Красного Лимана, это означает, что за это время ВС РФ не смогли подтянуть на это направление необходимые резервы, сказал эксперт.
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 14:45
Отражена атака ВСУ на Кременную – ПушилинВСУ предприняли попытку прорваться в Кременную (ЛНР) и переправить технику в районе села Кривая Лука (ДНР), атаки были отражены союзными войсками, заявил 19 сентября в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пулинил
С другой стороны, неудача в Красном Лимане пока не сказалась на положение под Артёмовском (Бахмутом), союзные войска продолжают "очень медленно" продвигаться, рассказал Рожин, в то время как на Северском направлении идут позиционные бои.

Наша задача сейчас стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. Наращивание численности войск на линии фронта позволит к зиме начать наступательные действия

Борис Рожин
Борис Рожин
Военный эксперт
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиРожинСпецоперацияКрасный ЛиманБалаклеяВС РФАртёмовск (Бахмут)
 
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