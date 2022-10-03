https://ukraina.ru/20221003/1039307855.html

"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота

"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота - 03.10.2022 Украина.ру

"Гетман Мазепа" вернулся из Ada: в Турции спустили на воду новый корабль для украинского флота

В Турции, при участии Елены Зеленской, 2 октября был спущен на воду корвет "Иван Мазепа" типа Ada – первый из пяти новых кораблей, которые должны пополнить... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T12:58

2022-10-03T12:58

2022-10-03T12:58

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В Турции, при участии Елены Зеленской, 2 октября был спущен на воду корвет "Иван Мазепа" типа Ada – первый из пяти новых кораблей, которые должны пополнить состав Военно-морских сил Украины. Постройка заняла чуть больше года – заложен он был 8 сентября. Естественно, это не значит, что корабль готов к введению в состав флота – предстоит монтаж части оборудования, калибровка систем, испытания.Корветы типа Adaбыли разработаны в рамках начатой в 2004 году программы ВМС Турции MILGEM (от Milli Gemi – "национальный корабль"). В 2007-19 годах были построены четыре корабля этого типа для ВМС Турции. Ещё четыре строятся для ВМС Пакистана по контракту 2018 года. В 2020 году был заключён контракт на строительство пяти кораблей для Украины. Один из них предполагалось построить в Турции, ещё четыре – на заводе "Океан" в Николаеве.Выбор в качестве корабля для ВМСУ именно турецкого корвета выглядит оправданным. Турки строят свои корабли с расчётом на стандарты НАТО, а Украина подала заявку на членство в этой организации. Способность производить вооружение по НАТОвским стандартам — в любом случае достоинство, которое делает украинскую промышленность более конкурентоспособной (впрочем, составить конкуренцию что НАТОвским, что российским предприятиям Украина в любом случае не может).Корабль вполне соразмерен: по масштабам решаемых задач для ВМСУ даже фрегат – роскошь. Впрочем, корвет для ВМСУ в их нынешнем состоянии тоже великоват и дороговат (во всяком случае – окажется дороговат после завершения боевых действий, на фоне сокращения западной военной помощи).Турецким заказом под вопрос ставилось производство украинского корвета проекта 58250 "Владимир Великий". Впрочем, сейчас вопрос этот, похоже разрешился – Черноморский судостроительный завод разорился ещё до начала СВО, а сейчас его восстановление нет смысла даже обсуждать.Корветы Ada предназначены для патрульной службы и противолодочных операций. Они имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Корветы типа "Ada" оснащаются дизель-газотурбинной установкой немецкой фирмы "MAN". Для Украины это скорее хорошо – способность компании "Заря-Машпроект" производить корабельные турбины сейчас под вопросом. Максимальная скорость корвета – 29 узлов (ок. 54 км/ч), а дальность плавания – 3500 миль (ок. 6,5 тыс. км.). Полный экипаж – 106 человек.На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Harpoon, аппараты для 324-миллиметровых торпед Mk.32 или Mk.46, 76-мм артиллерийская установка итальянской фирмы Oto Melara и американский ЗРК RIM-116.Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на новые образцы вооружения и с возможностью использования вооружения различных производителей. Например, пусковые установки крылатых ракет подходят не только для американских "гарпунов", но также для украинских "нептунов", норвежских NSM и др.В целом – вполне современный корабль общего назначения. Другое дело, что один корвет вряд ли способен противостоять главным силам ЧФ, включающим сейчас пять фрегатов, семь подводных лодок и семь ракетных кораблей.Что будет дальше – не совсем понятно.Во-первых, "Иван Мазепа" будет включён в состав ВМСУ ещё не скоро.Для понимания: второй корабль в серии – Büyükada, был спущен на воду 27 сентября 2011 года и введён в состав ВМС Турции 27 сентября 2013 года; четвёртый – Kınalıada, спущен на воду 3 июля 2017 года и введён в строй – 29 сентября 2019 года.Таким образом, доработка "Мазепы" будет продолжаться не менее 20 месяцев. Учитывая его небоеспособное состояние, проходить процесс будет в Турции. Вернётся ли он оттуда – Бог весть. Мало ли что произойдёт за два года.Во-вторых, насколько можно понять, вопрос о четырёх других кораблях серии снят с повестки дня – ресурсов для их достройки у Украины самоочевидно не хватит (даже до СВО было неясно, как их вообще собирались строить). Впрочем, может быть контракт будет изменён в пользу постройки какого-то количество кораблей на турецких верфях. С такими же неопределёнными перспективами как ввод в строй "Мазепы".

https://ukraina.ru/20201119/1029671056.html

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эксклюзив, украина, военно-морские силы украины, флот, корвет, турция, военная помощь, спецоперация, оружие спецоперации