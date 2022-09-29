Договор о вхождении ЛНР в состав России практически готов — Мирошник - 29.09.2022 Украина.ру
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Договор о вхождении ЛНР в состав России практически готов — Мирошник
Договор о вхождении ЛНР в состав России практически готов — Мирошник - 29.09.2022 Украина.ру
Договор о вхождении ЛНР в состав России практически готов — Мирошник
Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, передает 29 сентября РИА Новости
2022-09-29T07:49
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"Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении (ЛНР в состав России). Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения", - рассказал Мирошник.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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лнр, россия, новости, мирошник
ЛНР, Россия, Новости, Мирошник

Договор о вхождении ЛНР в состав России практически готов — Мирошник

07:49 29.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Договор о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации практически готов, проходит финальную доработку. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, передает 29 сентября РИА Новости
"Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении (ЛНР в состав России). Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения", - рассказал Мирошник.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии ЛНР в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
 
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