https://ukraina.ru/20220928/1039169112.html
Путина попросили принять Херсонскую область в состав России
Путина попросили принять Херсонскую область в состав России - 28.09.2022 Украина.ру
Путина попросили принять Херсонскую область в состав России
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Об этом Сальдо сообщил 28 сентября в своем Telegram-канале
2022-09-28T13:29
2022-09-28T13:29
2022-09-28T13:29
новости
херсонская область
сальдо
россия
референдум
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Глава администрации Херсонской области попросил президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ на основании результатов референдума. Более 87% избирателей высказались за выход из состава Украины. Сальдо назвал референдум абсолютно законным, проведенным в соответствии с Уставом ООН. Легитимность и прозрачность процедуры голосования подтвердили международные наблюдатели, заключил он. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Местные жители поддержали идею абсолютным большинством голосов "за".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, сальдо, россия, референдум
Новости, Херсонская область, Сальдо, Россия, референдум
Путина попросили принять Херсонскую область в состав России
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Об этом Сальдо сообщил 28 сентября в своем Telegram-канале
Глава администрации Херсонской области попросил президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ на основании результатов референдума. Более 87% избирателей высказались за выход из состава Украины.
"Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона, обращаюсь к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", - заявил Сальдо.
Сальдо назвал референдум абсолютно законным, проведенным в соответствии с Уставом ООН. Легитимность и прозрачность процедуры голосования подтвердили международные наблюдатели, заключил он.
С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Местные жители поддержали идею абсолютным большинством голосов "за".