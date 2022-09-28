https://ukraina.ru/20220928/1039169112.html

Путина попросили принять Херсонскую область в состав России

Путина попросили принять Херсонскую область в состав России - 28.09.2022 Украина.ру

Путина попросили принять Херсонскую область в состав России

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ. Об этом Сальдо сообщил 28 сентября в своем Telegram-канале

2022-09-28T13:29

2022-09-28T13:29

2022-09-28T13:29

новости

херсонская область

сальдо

россия

референдум

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Глава администрации Херсонской области попросил президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ на основании результатов референдума. Более 87% избирателей высказались за выход из состава Украины. Сальдо назвал референдум абсолютно законным, проведенным в соответствии с Уставом ООН. Легитимность и прозрачность процедуры голосования подтвердили международные наблюдатели, заключил он. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Местные жители поддержали идею абсолютным большинством голосов "за".

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новости, херсонская область, сальдо, россия, референдум