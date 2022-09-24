https://ukraina.ru/20220924/1039047923.html

В Закарпатье за русский язык приходится драться. Рассказ днепропетровских беженцев

В Закарпатье за русский язык приходится драться. Рассказ днепропетровских беженцев - 24.09.2022 Украина.ру

В Закарпатье за русский язык приходится драться. Рассказ днепропетровских беженцев

Украина.ру, 24.09.2022

2022-09-24T11:59

2022-09-24T11:59

2022-09-24T11:59

эксклюзив

закарпатье

закарпатская область

беженцы

украина

русский язык

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Двое молодых людей из Павлограда (Днепропетровская область) в комментарии для Украина.ру рассказали, как попали в Закарпатье в статусе беженцев. Они пожелали остаться анонимными в целях своей безопасности.Парень и девушка родом из Павлограда в середине апреля выехали на Западную Украину, в Закарпатье, так как были уверены, что станут "жертвами обстрелов". В Павлограде находится важная транспортная инфраструктура, но, слушая украинскую пропаганду, герои этой истории были уверены, что артиллерия будет бить именно по жилым домам.Почему – Закарпатье?– Мы с молодым человеком всегда мечтали туда поехать. Ну, знаете, не Буковель, где дорого, пафосно, и все были, а в какое-нибудь тихое, уютное место, где-нибудь на самом краю страны. Наши друзья ездили прошлой весной и были в невероятном восторге – рассказывали о самой вкусной на земле грибной юшке, какая красота в горах, какие в лесу запахи и звуки… Они были в Иршаве, это Хустовский район, очень близко к румынской границе.Мы, когда решили выезжать, даже не раздумывали, даже не искали в интернете, есть ли там приют для беженцев, решили, что потянем что-нибудь съемное. Хотелось же верить, что это будет больше туристическая прогулка, чем побег.Что пошло не так?– Мы, когда приехали, разве что не плакали от восторга: эти узенькие улочки потрясающие, лес, горы, еда неимоверно вкусная – и вареники, и пирожки всякие, и грибная юшка, конечно.Я сначала даже не поняла, что что-то идет не так. Там тихо, спокойно, далеко от всех этих взрывов, сирен, истерик. Казалось – рай. Мы в первые же дни пошли снять в банкомате деньги и там, если выбрать в предложенных вариантах русский язык, выскакивала надпись: "Сиди, москалику, голодним" (сиди, москаль, голодный – ред.) и деньги снять нельзя было. Ну, мы посмеялись, попробовали еще несколько банкоматов – везде так. Но это еще выглядело как шутка.А потом, день на четвертый, я пошла в булочную за хлебом и меня обматерила продавщица. Она на меня кричала, и все вокруг покупатели кричали: "Через вас, руськомовних, отой весь руський мир до нас пожалував! Не виїхати тепер, ні заробити, москалі ви (…)" (из-за вас, русскоязычных, весь этот русский мир к нам пожаловал. Не выехать теперь, ни заработать, москали вы – ред.)Чем все закончилось?– Родители в трубку рыдали, кричали, "не возвращайтесь, здесь точно убьют!" А такие ситуации, как с этой булочной, происходили ежедневно.Нас там все ненавидели, или казалось, что все, потому что те, кто ненавидят – всегда громкие. Иршава же город маленький, беженцев там мало было в тот период, а все местные – украиноязычные. Но у нас все равно в голове это не укладывалось.А окончательно не уложилось, когда моему молодому человеку из-за этого пришлось драться. Он нормально отреагировал – нужно защищаться, он парень спортивный. Но разве это вообще можно понять? Все вокруг кричат, свистят, проклинают нас за что-то. Просто за русский язык! А мы ведь – беженцы, и одна, вроде бы, страна.

https://ukraina.ru/20220809/1037428225.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, закарпатье, закарпатская область, беженцы, украина, русский язык