https://ukraina.ru/20220924/1039013178.html
Ходаковский назвал сроки, когда мобилизованные начнут службу
Ходаковский назвал сроки, когда мобилизованные начнут службу - 24.09.2022 Украина.ру
Ходаковский назвал сроки, когда мобилизованные начнут службу
К проведению мобилизации военкоматы готовились задолго до того, как объявление об этом было сделано президентом Владимиром Путиным. Но каким бы быстрым не был процесс вручения повесток, приток новых бойцов на фронт будет длительным, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
2022-09-24T08:00
2022-09-24T08:00
2022-09-24T08:00
новости
александр ходаковский
мобилизация
служба
полковник
спецоперация
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Он добавил, что приток новых бойцов на передовую будет порционным, поэтому не стоит ожидать резкого перевеса над украинской армией с точки зрения численности.Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1039006130.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр ходаковский, мобилизация, служба, полковник, спецоперация
Новости, Александр Ходаковский, мобилизация, служба, полковник, Спецоперация
Ходаковский назвал сроки, когда мобилизованные начнут службу
К проведению мобилизации военкоматы готовились задолго до того, как объявление об этом было сделано президентом Владимиром Путиным. Но каким бы быстрым не был процесс вручения повесток, приток новых бойцов на фронт будет длительным, об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "Восток" из ДНР, полковник Александр Ходаковский
"Введение в действие формирующихся подразделений после прохождения подготовки, тоже будет занимать определенное время. Это время, считаю, займет от месяца и больше. То есть, как минимум месяц сейчас мы будем находиться в тех же условиях, в каких мы постоянно находились в последнее время. Те части и те подразделения, которые ведут сейчас боевые действия, в том же составе будут продолжать это делать", - сказал полковник.
Он добавил, что приток новых бойцов на передовую будет порционным, поэтому не стоит ожидать резкого перевеса над украинской армией с точки зрения численности.
Полностью интервью с Александром Ходаковским можно прочитать здесь: