https://ukraina.ru/20220922/1038963561.html

Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН - 22.09.2022 Украина.ру

Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН. Его слова на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передает 22 сентября РИА Новости

2022-09-22T08:39

2022-09-22T08:39

2022-09-22T08:36

оон

кнр (китай)

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102722/97/1027229782_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_511e0be1a8c671a82989b75d35679053.jpg

Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации.Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы "сделать мировой порядок более справедливым".Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, кнр (китай), новости, россия