Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН - 22.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220922/1038963561.html
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН - 22.09.2022 Украина.ру
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН. Его слова на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передает 22 сентября РИА Новости
2022-09-22T08:39
2022-09-22T08:36
оон
кнр (китай)
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102722/97/1027229782_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_511e0be1a8c671a82989b75d35679053.jpg
Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации.Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы "сделать мировой порядок более справедливым".Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102722/97/1027229782_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_4f7c8d603cf4b30ed719b061f5e287a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оон, кнр (китай), новости, россия
ООН, КНР (Китай), Новости, Россия

Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

08:39 22.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН. Его слова на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передает 22 сентября РИА Новости
Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации.

"Никто не может лишить Россию этого права", — добавил он.

Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы "сделать мировой порядок более справедливым".
Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.
 
ООНКНР (Китай)НовостиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
10:10Володин пообещал не мобилизовывать тех, кто не служил
10:09FP: Украина может остаться без поддержки ЕС из-за российского газа
10:05В Курской области продлили действие "желтого" уровня террористической опасности
10:04Украина обстреляла Енакиево ракетами из РСЗО HIMARS
09:36Обмен "азовцев"*. Главное на Украине на утро 22 сентября
09:20Днепр прифронтовой. Бандеризация как условие социального коллапса
08:59Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных граждан примут в приоритетном порядке
08:58Зеленский в ООН раскрыл "формулу мира" для Украины
08:52Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
08:47"Сложили тысячи жизней": Стремоусов заявил, что ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении
08:39Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
08:37В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
08:31Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина
08:30Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН
08:13В Госдуму внесут законопроект по сохранению за участниками СВО рабочих мест
08:13Лавров пошутил про американские визы
08:00"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками США
08:00Финляндия может ввести полный запрет на въезд для россиян — глава МИД
07:54"После нашего залпа утратили боеспособность". Как звучат слова о "землях Новороссии" на фронте
Лента новостейМолния