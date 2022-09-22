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Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН - 22.09.2022 Украина.ру
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН. Его слова на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передает 22 сентября РИА Новости
2022-09-22T08:39
2022-09-22T08:39
2022-09-22T08:36
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Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации.Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы "сделать мировой порядок более справедливым".Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оон, кнр (китай), новости, россия
ООН, КНР (Китай), Новости, Россия
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН. Его слова на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передает 22 сентября РИА Новости
Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации.
"Никто не может лишить Россию этого права", — добавил он.
Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы "сделать мировой порядок более справедливым".
Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.