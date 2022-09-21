Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам - 21.09.2022 Украина.ру
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Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам
Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам - 21.09.2022 Украина.ру
Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам
Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики хватает боеприпасов, но также нужны к зиме носки, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
2022-09-21T12:37
2022-09-21T12:37
новости
луганская народная республика
народная милиция лднр
носки
украина
лнр
беспилотники
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Он добавил, что носки либо пропадают, либо "их кто-то утаскивает".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html
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Украина.ру
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новости, луганская народная республика, народная милиция лднр, носки, украина, лнр, беспилотники
Новости, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛДНР, носки, Украина, ЛНР, беспилотники

Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам

12:37 21.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики хватает боеприпасов, но также нужны к зиме носки, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
Беспилотники нам особенно не нужны. У нас всего хватало. Но скоро зима и не будет хватать носков.
позывной "Айс"
замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР
Он добавил, что носки либо пропадают, либо "их кто-то утаскивает".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:27
Замёрзнет, но не исчезнет. Что ждёт Украину в грядущем отопительном сезоне
 
НовостиЛуганская Народная РеспубликаНародная милиция ЛДНРноскиУкраинаЛНРбеспилотники
 
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