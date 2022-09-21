https://ukraina.ru/20220921/1038933319.html
Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам
Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам - 21.09.2022 Украина.ру
Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам
Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики хватает боеприпасов, но также нужны к зиме носки, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
2022-09-21T12:37
2022-09-21T12:37
2022-09-21T12:37
новости
луганская народная республика
народная милиция лднр
носки
украина
лнр
беспилотники
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Он добавил, что носки либо пропадают, либо "их кто-то утаскивает".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, народная милиция лднр, носки, украина, лнр, беспилотники
Новости, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛДНР, носки, Украина, ЛНР, беспилотники
Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам
Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики хватает боеприпасов, но также нужны к зиме носки, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру