https://ukraina.ru/20220921/1038933319.html

Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам

Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам - 21.09.2022 Украина.ру

Не беспилотники: пулеметчик из ЛНР сказал, чего не хватает ополченцам

Бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики хватает боеприпасов, но также нужны к зиме носки, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру

2022-09-21T12:37

2022-09-21T12:37

2022-09-21T12:37

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луганская народная республика

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Он добавил, что носки либо пропадают, либо "их кто-то утаскивает".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html

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2022

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новости, луганская народная республика, народная милиция лднр, носки, украина, лнр, беспилотники