https://ukraina.ru/20220915/1038753240.html
Захарова предложила ввести в России термин "информационный коллаборационизм"
Захарова предложила ввести в России термин "информационный коллаборационизм" - 15.09.2022 Украина.ру
Захарова предложила ввести в России термин "информационный коллаборационизм"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ввести термин "информационный коллаборационизм". Об этом она заявила в эфире телепередачи "Соловьев Live" 15 сентября
2022-09-15T11:17
2022-09-15T11:17
2022-09-15T11:17
новости
захарова
коллаборационизм
информация
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Российские мужчины и женщины "сражаются со страшной гадиной" на Украине, сказала Захарова. Представители украинских властей фотографируются в одежде с нацистской символикой. Киевский режим, добавила она, специально демонстрирует эту символику, чтобы к ней привыкали и начали принимать как норму. На минувших выходных, по словам Захаровой, произошел "водораздел". В пример Захарова привела информационную атаку на директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского.Некоторые россияне занимаются коллаборационизмом - Захарова назвала их представителями некой "инфоэлиты". В интернете они распространяют материалы от неких интеллектуалов, занимаются психологическим шантажом и психологическим терроризмом населения России.Когда обработка идет из-за рубежа, вопросов нет, сказала Захарова. "Но это ведь идет изнутри. Они распространяют "дезу", возмутилась она и назвала неопределенных людей "инфобомжами". По ее словам, "инфобомжи" работают по указаниям зарубежных кураторов, уже подали на гражданство других стран. Их Захарова предложила признать "информационными коллаборационистами".Захарова предложила поспорить с ней, но Соловьев отказался, признав ее правоту.
https://ukraina.ru/20220909/1038593283.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, захарова, коллаборационизм, информация, бомжи
Захарова предложила ввести в России термин "информационный коллаборационизм"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ввести термин "информационный коллаборационизм". Об этом она заявила в эфире телепередачи "Соловьев Live" 15 сентября
Российские мужчины и женщины "сражаются со страшной гадиной" на Украине, сказала Захарова. Представители украинских властей фотографируются в одежде с нацистской символикой. Киевский режим, добавила она, специально демонстрирует эту символику, чтобы к ней привыкали и начали принимать как норму.
На минувших выходных, по словам Захаровой, произошел "водораздел". В пример Захарова привела информационную атаку на директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского.
"Я считаю, что пора вводить термин "информационный коллаборационизм" у нас. Не знаю, возможно его уже ввели, возможно использовали - я не слышала. Я не претендую на то, чтобы присвоить этому термину какие-то права на использование. Дарю", - сказала Захарова.
Некоторые россияне занимаются коллаборационизмом - Захарова назвала их представителями некой "инфоэлиты". В интернете они распространяют материалы от неких интеллектуалов, занимаются психологическим шантажом и психологическим терроризмом населения России.
Когда обработка идет из-за рубежа, вопросов нет, сказала Захарова. "Но это ведь идет изнутри. Они распространяют "дезу", возмутилась она и назвала неопределенных людей "инфобомжами". По ее словам, "инфобомжи" работают по указаниям зарубежных кураторов, уже подали на гражданство других стран. Их Захарова предложила признать "информационными коллаборационистами".
Захарова предложила поспорить с ней, но Соловьев отказался, признав ее правоту.