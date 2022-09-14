https://ukraina.ru/20220914/1038678459.html

"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке

"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру

"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке

Ударов ВСУ по Донецку стало меньше, но интенсивность обстрелов может возрасти, но город не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты и гибли каждый день люди, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру

2022-09-14T04:30

2022-09-14T04:30

2022-09-14T04:30

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рамиль замдыханов

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Он рассказал, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк по сравнению с той интенсивностью, которая была в июне-июле.По его словам, "никто не гарантирует того, что завтра интенсивность обстрелов не возрастет снова".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html

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2022

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новости, донецк, рамиль замдыханов, всу