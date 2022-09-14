https://ukraina.ru/20220914/1038678459.html
"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке
"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру
"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке
Ударов ВСУ по Донецку стало меньше, но интенсивность обстрелов может возрасти, но город не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты и гибли каждый день люди, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T04:30
2022-09-14T04:30
2022-09-14T04:30
новости
донецк
рамиль замдыханов
всу
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Он рассказал, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк по сравнению с той интенсивностью, которая была в июне-июле.По его словам, "никто не гарантирует того, что завтра интенсивность обстрелов не возрастет снова".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, рамиль замдыханов, всу
Новости, Донецк, Рамиль Замдыханов, ВСУ
"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке
Ударов ВСУ по Донецку стало меньше, но интенсивность обстрелов может возрасти, но город не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты и гибли каждый день люди, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк по сравнению с той интенсивностью, которая была в июне-июле.
С другой стороны, город, населенный мирными людьми, вообще не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты. А они летят. И гибнут люди, каждый день в сводке – там ранили человека, там погиб человек.
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, "никто не гарантирует того, что завтра интенсивность обстрелов не возрастет снова".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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