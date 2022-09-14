"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру
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"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке
"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру
"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке
Ударов ВСУ по Донецку стало меньше, но интенсивность обстрелов может возрасти, но город не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты и гибли каждый день люди, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T04:30
2022-09-14T04:30
новости
донецк
рамиль замдыханов
всу
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Он рассказал, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк по сравнению с той интенсивностью, которая была в июне-июле.По его словам, "никто не гарантирует того, что завтра интенсивность обстрелов не возрастет снова".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html
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новости, донецк, рамиль замдыханов, всу
Новости, Донецк, Рамиль Замдыханов, ВСУ

"Каждый день гибнут люди": Замдыханов о том, какая сейчас ситуация в Донецке

04:30 14.09.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
Читать в
Ударов ВСУ по Донецку стало меньше, но интенсивность обстрелов может возрасти, но город не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты и гибли каждый день люди, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ стали меньше обстреливать Донецк по сравнению с той интенсивностью, которая была в июне-июле.

С другой стороны, город, населенный мирными людьми, вообще не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты. А они летят. И гибнут люди, каждый день в сводке – там ранили человека, там погиб человек.

Рамиль Замдыханов интервью
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, "никто не гарантирует того, что завтра интенсивность обстрелов не возрастет снова".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 09:29
Всё только начинается. Что на самом деле произошло в результате российских ударов по энергетике Украины
 
НовостиДонецкРамиль ЗамдыхановВСУ
 
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