https://ukraina.ru/20220909/1038589829.html

Где выстрелит оружие с Украины? Политики и эксперты бьют тревогу

Где выстрелит оружие с Украины? Политики и эксперты бьют тревогу - 09.09.2022 Украина.ру

Где выстрелит оружие с Украины? Политики и эксперты бьют тревогу

ООН крайне обеспокоена масштабными поставками оружия в зоны вооружённых конфликтов. Об этом сказала заместитель генсекретаря организации Идзуми Накамицу 8... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T14:05

2022-09-09T14:05

2022-09-09T14:05

эксклюзив

сво

украина

вооружения

совбез оон

рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/42/1034204238_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_23bb2ec8d93f47ac45203aa48069d9ef.jpg

ООН крайне обеспокоена масштабными поставками оружия в зоны вооружённых конфликтов. Об этом сказала заместитель генсекретаря организации Идзуми Накамицу 8 сентября на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву."Крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки (поставляемого оружия – Ред.)", - заявила Идзуми Накамицу, чьи слова приводит РИА Новости.Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН отметил, что поставки западного оружия Киеву продолжаются, но это не изменит ситуацию на поле боя, новое оружие лишь "сможет затянуть агонию режима Владимира Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима". При этом, по его словам, уже и "западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия"."Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок", - сказал Небензя. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в разных частях света. При этом "особую угрозу представляют расползание ПЗРК и противотанковых комплексов".Уже всем понятно, что полигоном для использования и испытания новых вооружений, поставляемых Киеву для борьбы с Россией, может стать не только территория Украины. Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что поставляемое киевскому режиму западное оружие часто попадает в руки террористов через черные рынки.Многие политики и эксперты выражают обеспокоенность по этому поводу. Так, политолог, военный эксперт, бывший офицер военной разведки Пентагона Скотт Риттер в связи с поставками западного оружия Киеву отмечал, что "Украина — одна из самых коррумпированных стран на планете". По его словам, если на черном рынке сложно найти покупателя, например, на гаубицу, то легко продать Stinger или Javelin.Член Палаты представителей США Майк Уолтц после поездки в Киев и встречи с Зеленским назвал безответственным решение о многомиллиардных поставках оружия - при том, что о дальнейшей его судьбе поставщики не имеют ни малейшего понятия."Я беспокоюсь за деньги налогоплательщиков и за контроль над многомиллиардными поставками вооружений. Куда идут средства? Как используется и обслуживается оружие, как солдат обучают обращению с ним? Часть вывозят на черный рынок, а мы даже не в курсе. Мы просто завозим оружие через польскую границу. У нас нет связи с военными на передовой, и нужно направить туда кого-то из посольства для наблюдения и понимания ситуации в районе боевых действий", - сказал политик в интервью Fox News (его слова приводит ИноСМИ).Уолтц отметил, что он считает "безответственным отправлять военную технику на 40 миллиардов и не иметь при этом ни малейшего понятия, как ее используют, и куда она попадает".Европол еще в апреле текущего года предупредил со ссылкой на собственные расследования, что вывоз оружия из Украины по заказу организованных преступных группировок на территории ЕС уже начался, отмечает Financial Times. По данным издания, страны НАТО и ЕС потребовали улучшить систему отслеживания поставок на Украину на фоне опасений, что оружие попадает на черный рынок Европы. Однако, судя по тому, что на Западе по-прежнему проявляют обеспокоенность по этому поводу, отслеживать удается далеко не все.Ранее исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл в разговоре с агентством Bloomberg отмечал, что должностные лица на Украине используют для фиксации получаемой из США военной помощи бумажные носители, поэтому они не всегда могут точно знать, где впоследствии окажется переданное Киеву оружие. И поэтому нужно провести проверку систем учёта расходов, связанных с Украиной.Очевидно, что сделано это так и не было.В Киеве, где прекрасно осведомлены о судьбе части поставляемых вооружений, похоже, оценили угрозу - и заранее готовят контрмеры. Но не в борьбе с нелегальным итрафиком вооружений, а на информационном фронте. Задумка простая: как всегда, следует обвинить во всем Россию. И вот уже Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины в своем телеграм-канале сообщает, что российские спецслужбы якобы могут организовать террористические акты или другие преступления в рамках дезинформационной кампании по "продаже западного вооружения на черном рынке".В ЦПД заверяют, что все западное оружие, поставляемое Украине, находится под постоянным наблюдением, а информация о его хищениях и продажах – "это дезинформационная кампания Кремля".Тем временем поставки западных вооружений Киеву продолжаются, Запад действительно готов сражаться с Россией "до последнего украинца". Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 8 сентября передал Зеленскому слова президента США Джо Байдена о том, что Америка будет поддерживать Украину "столько, сколько это потребуется".Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил 8 сентября об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине на 675 млн долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, бронированные машины скорой помощи. С января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности более чем на 13,5 млрд долларов. С учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд.Напомним, Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20220909/1038584360.html

https://ukraina.ru/20220907/1038511375.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, вооружения, совбез оон, рф