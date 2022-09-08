https://ukraina.ru/20220908/1038522338.html
"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию
"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию - 08.09.2022 Украина.ру
"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию
Великобритания будет делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу и ограбить ее, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-09-08T05:00
2022-09-08T05:00
2022-09-08T05:00
великобритания
россия
новости
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По его мнению, британцы готовы идти на любые жертвы, "надо бросить в топку украинцев – бросили, следующая Польша – да пожалуйста, кто там еще – Чехия…".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038500662.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
великобритания, россия, новости
"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию
Великобритания будет делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу и ограбить ее, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру