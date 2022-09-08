"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию - 08.09.2022 Украина.ру
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"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию
"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию - 08.09.2022 Украина.ру
"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию
Великобритания будет делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу и ограбить ее, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-09-08T05:00
2022-09-08T05:00
великобритания
россия
новости
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По его мнению, британцы готовы идти на любые жертвы, "надо бросить в топку украинцев – бросили, следующая Польша – да пожалуйста, кто там еще – Чехия…".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038500662.html
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великобритания, россия, новости
Великобритания, Россия, Новости

"Война за наши богатства": политолог объяснил, почему Британия хочет уничтожить Россию

05:00 08.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОлимпийская эстафета в Лондоне
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Великобритания будет делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу и ограбить ее, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Ну, закончится Украина, настанет очередь Восточной Европы, до них то далеко, им какая разница. Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать всё, чтобы Россия потерпела катастрофу, чтобы в дальнейшем ее разорвать на части, ограбить, получить в руки те ресурсы и богатства, которыми Россия располагает. Здесь идет война именно за наши богатства.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его мнению, британцы готовы идти на любые жертвы, "надо бросить в топку украинцев – бросили, следующая Польша – да пожалуйста, кто там еще – Чехия…".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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