https://ukraina.ru/20220906/1038468937.html

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль - 06.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль

Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты. Таким мнением поделился 6 сентября эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, передает агентство "Прайм"

2022-09-06T07:46

2022-09-06T07:46

2022-09-06T07:50

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северный поток

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”На него ("Северный поток" - ред.) в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта "Газпрома". А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны", — сказал эксперт.Емельянов добавил, что спрос на валюту со стороны компаний-импортеров растет, это видно по динамике ввоза товаров в Россию и по высоким объемам торгов на Московской бирже.Также ослабление рубля связано со структурой российского бюджета. Министерство финансов не может сокращать свои обязательства и траты по основным статьям расходов. Для правительства комфортным валютным курсом выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению Емельянова, к этой отметке валютный рынок может прийти уже до конца текущего года.

https://ukraina.ru/20220904/1038424545.html

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рубль, новости, экономика, северный поток