Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
07:46 06.09.2022 (обновлено: 07:50 06.09.2022)
Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты. Таким мнением поделился 6 сентября эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, передает агентство "Прайм"
”На него ("Северный поток" - ред.) в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта "Газпрома". А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны", — сказал эксперт.
Емельянов добавил, что спрос на валюту со стороны компаний-импортеров растет, это видно по динамике ввоза товаров в Россию и по высоким объемам торгов на Московской бирже.
"Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", - резюмировал Емельянов.
Также ослабление рубля связано со структурой российского бюджета. Министерство финансов не может сокращать свои обязательства и траты по основным статьям расходов.
Для правительства комфортным валютным курсом выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению Емельянова, к этой отметке валютный рынок может прийти уже до конца текущего года.
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