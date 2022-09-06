Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль - 06.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль - 06.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты. Таким мнением поделился 6 сентября эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, передает агентство "Прайм"
2022-09-06T07:46
2022-09-06T07:50
рубль
новости
экономика
северный поток
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”На него ("Северный поток" - ред.) в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта "Газпрома". А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны", — сказал эксперт.Емельянов добавил, что спрос на валюту со стороны компаний-импортеров растет, это видно по динамике ввоза товаров в Россию и по высоким объемам торгов на Московской бирже.Также ослабление рубля связано со структурой российского бюджета. Министерство финансов не может сокращать свои обязательства и траты по основным статьям расходов. Для правительства комфортным валютным курсом выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению Емельянова, к этой отметке валютный рынок может прийти уже до конца текущего года.
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рубль, новости, экономика, северный поток
рубль, Новости, Экономика, Северный поток

Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль

07:46 06.09.2022 (обновлено: 07:50 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" стала главным фактором, который давит на курс российской валюты. Таким мнением поделился 6 сентября эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов, передает агентство "Прайм"
”На него ("Северный поток" - ред.) в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта "Газпрома". А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны", — сказал эксперт.
Емельянов добавил, что спрос на валюту со стороны компаний-импортеров растет, это видно по динамике ввоза товаров в Россию и по высоким объемам торгов на Московской бирже.

"Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", - резюмировал Емельянов.

Также ослабление рубля связано со структурой российского бюджета. Министерство финансов не может сокращать свои обязательства и траты по основным статьям расходов.
Для правительства комфортным валютным курсом выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению Емельянова, к этой отметке валютный рынок может прийти уже до конца текущего года.
украина магазин гривна рубль продажа товар - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 08:15
России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений ФедоровНадо дать бизнесу деньги — рубли, чтобы они поменяли наличные доллары, поехали челноками по всему миру и увеличил товарную массу в стране раза в два, заявил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
 
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