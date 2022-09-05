https://ukraina.ru/20220905/1038438869.html

Песков назвал виновных в повышение цен за электроэнергию в Европе

Песков назвал виновных в повышение цен за электроэнергию в Европе - 05.09.2022 Украина.ру

Песков назвал виновных в повышение цен за электроэнергию в Европе

В непомерных счетах европейцев за электроэнергию виноват не "Газпром", а местные горе-политики, поддерживающие антироссийские санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журнаисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" 4 сентября

2022-09-05T10:55

2022-09-05T10:55

2022-09-05T10:55

новости

песков

северный поток

газ

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В качестве главной проблемы Песков отметил отказ от сервисного обслуживания "Северного потока" и назвал его абсурдным. Он напомнил, что из-за санкций в последнее время работу газопровода обеспечивала только одна турбина.В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60."Газпром" уже направил президенту Siemens Energy AG письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.Работа "Северного потока" была приостановлена на трое суток 31 августа. Представители Газпрома объясняли, что это было связано с регламентными работами на единственном рабочем агрегате станции "Портовая".Ранее Песков отмечал, что надежность работы газопровода "Северный поток" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов.

https://ukraina.ru/20220904/1038434718.html

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новости, песков, северный поток, газ