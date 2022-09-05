https://ukraina.ru/20220905/1038433543.html

Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе

Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру

Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе

Помимо фронтальной артиллерийской дуэли, российские войска в Донбассе ведут операцию в обход Артемовска вплоть до речки Бахмутовка. Во всю идут бои под Соледаром при вхождении союзных сил в город. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T08:00

2022-09-05T08:00

2022-09-05T08:00

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.Речь идет не просто о перерезании пуповины, которая связывала район Краматорска и Кодему с Авдеевкой, где поставлялись все эти боеприпасы. Речь идет уже о полукольце, об окружении Авдеевки очень широкой дугой: с заходом и в тыл, то есть буквально уже с западной стороны, отметил эксперт.Трудно сказать, насколько в Авдеевке эффективна пехота ВСУ, но у артиллеристов снаряды рано или поздно закончатся, поэтому вряд ли они сумеют долго сопротивляться зачистке при помощи десантно-штурмовых бригад, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, донбасс, авдеевка