Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
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Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе
Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе - 05.09.2022 Украина.ру
Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе
Помимо фронтальной артиллерийской дуэли, российские войска в Донбассе ведут операцию в обход Артемовска вплоть до речки Бахмутовка. Во всю идут бои под Соледаром при вхождении союзных сил в город. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T08:00
2022-09-05T08:00
новости
всу
донбасс
авдеевка
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.Речь идет не просто о перерезании пуповины, которая связывала район Краматорска и Кодему с Авдеевкой, где поставлялись все эти боеприпасы. Речь идет уже о полукольце, об окружении Авдеевки очень широкой дугой: с заходом и в тыл, то есть буквально уже с западной стороны, отметил эксперт.Трудно сказать, насколько в Авдеевке эффективна пехота ВСУ, но у артиллеристов снаряды рано или поздно закончатся, поэтому вряд ли они сумеют долго сопротивляться зачистке при помощи десантно-штурмовых бригад, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, донбасс, авдеевка
Новости, ВСУ, Донбасс, Авдеевка

Не только артиллерийский вал. Военный эксперт о том, как Россия перережет пуповину ВСУ в Донбассе

08:00 05.09.2022
 
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Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Помимо фронтальной артиллерийской дуэли, российские войска в Донбассе ведут операцию в обход Артемовска вплоть до речки Бахмутовка. Во всю идут бои под Соледаром при вхождении союзных сил в город. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.
Речь идет не просто о перерезании пуповины, которая связывала район Краматорска и Кодему с Авдеевкой, где поставлялись все эти боеприпасы. Речь идет уже о полукольце, об окружении Авдеевки очень широкой дугой: с заходом и в тыл, то есть буквально уже с западной стороны, отметил эксперт.
"Это если посмотреть тот вектор, который мы видим сейчас, вектор наступления. И после этого — взять Авдеевку измором", - указал Артамонов.
Трудно сказать, насколько в Авдеевке эффективна пехота ВСУ, но у артиллеристов снаряды рано или поздно закончатся, поэтому вряд ли они сумеют долго сопротивляться зачистке при помощи десантно-штурмовых бригад, заключил собеседник издания.
 
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