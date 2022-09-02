Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж - 02.09.2022 Украина.ру
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Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж - 02.09.2022 Украина.ру
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж
На Западе знают, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но молчат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2022-09-02T05:37
2022-09-02T05:37
новости
запорожская аэс
обстрелы
украина
всу
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Эксперт также отметил, что атомную электростанцию невозможно отключить, а на вывод из эксплуатации потребуется десяток лет. По его словам, когда Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС, никто не представлял, что Украина будет "заниматься самоубийством". Обстрелы ЗАЭС он назвал ядерным шантажом.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038314267.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, запорожская аэс, обстрелы, украина, всу
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, Украина, ВСУ

Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж

05:37 02.09.2022
 
© Фото : Евгений Балицкий / TelegramЭнергодар обстрел 28 августа
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Евгений Балицкий / Telegram
Читать в
На Западе знают, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но молчат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
"Я общаюсь с западными экспертами. Все они знают, что станцию обстреливает Украина. Но молчат", - сказал Суздальцев.
Эксперт также отметил, что атомную электростанцию невозможно отключить, а на вывод из эксплуатации потребуется десяток лет.
По его словам, когда Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС, никто не представлял, что Украина будет "заниматься самоубийством". Обстрелы ЗАЭС он назвал ядерным шантажом.
Полный текст интервью читайте здесь
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 08:33
Украинские военные ведут массированный обстрел жилых районов ЭнергодараВСУ обстреливают жилые районы Энергодара в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале администрации города
 
НовостиЗапорожская АЭСобстрелыУкраинаВСУ
 
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