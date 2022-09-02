https://ukraina.ru/20220902/1038337905.html
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж - 02.09.2022 Украина.ру
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж
На Западе знают, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но молчат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2022-09-02T05:37
2022-09-02T05:37
2022-09-02T05:37
новости
запорожская аэс
обстрелы
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Эксперт также отметил, что атомную электростанцию невозможно отключить, а на вывод из эксплуатации потребуется десяток лет. По его словам, когда Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС, никто не представлял, что Украина будет "заниматься самоубийством". Обстрелы ЗАЭС он назвал ядерным шантажом.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038314267.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, обстрелы, украина, всу
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, Украина, ВСУ
Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж
На Западе знают, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но молчат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев