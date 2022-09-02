https://ukraina.ru/20220902/1038337905.html

Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж

Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж - 02.09.2022 Украина.ру

Суздальцев: западные эксперты знают, кто обстреливает ЗАЭС, но замалчивают этот ядерный шантаж

На Западе знают, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, но молчат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2022-09-02T05:37

2022-09-02T05:37

2022-09-02T05:37

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Эксперт также отметил, что атомную электростанцию невозможно отключить, а на вывод из эксплуатации потребуется десяток лет. По его словам, когда Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС, никто не представлял, что Украина будет "заниматься самоубийством". Обстрелы ЗАЭС он назвал ядерным шантажом.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038314267.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, обстрелы, украина, всу