Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе - 28.08.2022 Украина.ру
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Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе - 28.08.2022 Украина.ру
Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
Сейчас бои в Донбассе напоминают Первую мировую войну с ее позиционным фронтом, но с поправкой на плотность. Другое дело, что на эту "первую мировую" только одна сторона пришла с достаточным количеством тяжелой артиллерии. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T12:43
2022-08-28T12:43
новости
россия
донбасс
всу
первая мировая война
пехота
артиллерия
госпиталь
славянск
краматорск
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Если не 40%, то значительную часть украинской пехоты русские войска вышибают, но надо понимать, что противник будет формировать все новые и новые бригады, поэтому в таком режиме кампания может длиться очень долго, отметил эксперт.Поэтому нельзя исключать, что со временем прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, всу, первая мировая война, пехота, артиллерия, госпиталь, славянск, краматорск
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, Первая мировая война, пехота, артиллерия, госпиталь, Славянск, Краматорск

Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе

12:43 28.08.2022
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас бои в Донбассе напоминают Первую мировую войну с ее позиционным фронтом, но с поправкой на плотность. Другое дело, что на эту "первую мировую" только одна сторона пришла с достаточным количеством тяжелой артиллерии. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Если не 40%, то значительную часть украинской пехоты русские войска вышибают, но надо понимать, что противник будет формировать все новые и новые бригады, поэтому в таком режиме кампания может длиться очень долго, отметил эксперт.
"Если посмотреть на огневые возможности бригад территориальной обороны, то это из разряда "пришли с ножами на перестрелку". Собственный артиллерийскую кулак по сравнению с российской моторизированной бригадой у нее слабый. Сейчас мы этими кулаками размахиваем и дубасим противника. Он отступает, но отступает медленно. Потому что за этим кулаком идет пехота, которая не плохая, но у нее короткое дыхание. После достаточно ограниченного количества атак мы доходим до определенного количества потерь, а дальше нам приходится сидеть и ждать, пока наши рэмбо из госпиталей вернутся и пока в тылу кого-то еще натренируем", - констатировал Норин.
Поэтому нельзя исключать, что со временем прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияДонбассВСУПервая мировая войнапехотаартиллериягоспитальСлавянскКраматорск
 
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