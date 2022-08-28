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Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе - 28.08.2022 Украина.ру
Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
Сейчас бои в Донбассе напоминают Первую мировую войну с ее позиционным фронтом, но с поправкой на плотность. Другое дело, что на эту "первую мировую" только одна сторона пришла с достаточным количеством тяжелой артиллерии. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T12:43
2022-08-28T12:43
2022-08-28T12:43
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Если не 40%, то значительную часть украинской пехоты русские войска вышибают, но надо понимать, что противник будет формировать все новые и новые бригады, поэтому в таком режиме кампания может длиться очень долго, отметил эксперт.Поэтому нельзя исключать, что со временем прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, всу, первая мировая война, пехота, артиллерия, госпиталь, славянск, краматорск
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, Первая мировая война, пехота, артиллерия, госпиталь, Славянск, Краматорск
Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
Сейчас бои в Донбассе напоминают Первую мировую войну с ее позиционным фронтом, но с поправкой на плотность. Другое дело, что на эту "первую мировую" только одна сторона пришла с достаточным количеством тяжелой артиллерии. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Если не 40%, то значительную часть украинской пехоты русские войска вышибают, но надо понимать, что противник будет формировать все новые и новые бригады, поэтому в таком режиме кампания может длиться очень долго, отметил эксперт.
"Если посмотреть на огневые возможности бригад территориальной обороны, то это из разряда "пришли с ножами на перестрелку". Собственный артиллерийскую кулак по сравнению с российской моторизированной бригадой у нее слабый. Сейчас мы этими кулаками размахиваем и дубасим противника. Он отступает, но отступает медленно. Потому что за этим кулаком идет пехота, которая не плохая, но у нее короткое дыхание. После достаточно ограниченного количества атак мы доходим до определенного количества потерь, а дальше нам приходится сидеть и ждать, пока наши рэмбо из госпиталей вернутся и пока в тылу кого-то еще натренируем", - констатировал Норин.
Поэтому нельзя исключать, что со временем прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, заключил собеседник издания.