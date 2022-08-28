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Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе

Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе - 28.08.2022 Украина.ру

Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе

Сейчас бои в Донбассе напоминают Первую мировую войну с ее позиционным фронтом, но с поправкой на плотность. Другое дело, что на эту "первую мировую" только одна сторона пришла с достаточным количеством тяжелой артиллерии. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T12:43

2022-08-28T12:43

2022-08-28T12:43

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Если не 40%, то значительную часть украинской пехоты русские войска вышибают, но надо понимать, что противник будет формировать все новые и новые бригады, поэтому в таком режиме кампания может длиться очень долго, отметил эксперт.Поэтому нельзя исключать, что со временем прекращение огня наступит на фактически достигнутых рубежах. А эти фактически достигнутые рубежи – это то, что есть сейчас, плюс Славянско-Краматорская агломерация, заключил собеседник издания.

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новости, россия, донбасс, всу, первая мировая война, пехота, артиллерия, госпиталь, славянск, краматорск