https://ukraina.ru/20220825/1038073072.html
Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"
Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности" - 25.08.2022 Украина.ру
Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"
Украина.ру, 25.08.2022
2022-08-25T09:52
2022-08-25T09:52
2022-08-25T11:02
эксклюзив
харьков
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59e63fdeaea0421300ccea56be51bac4.jpg
День города долгие годы оставался любимым праздником харьковчан. Яркий, шумный, разноплановый фестиваль разворачивался на многочисленных площадках во всех районах Первой столицы. Выставки в диапазоне от достижений цветоводов до военной ретротехники, ярмарки, концерты, включая большой вечерний на главной площади города. К этому дню, за неделю до окончания летних каникул, в Харьков съезжались студенты, не желая пропустить классную тусовку.Но при этом не терялась суть. 23 августа — День освобождения Харькова от фашистов, финал Курской битвы. Память об этом пронизывала праздничный день, а начинался он с паломничества сотен тысяч харьковчан к Мемориалу Славы, к Солдату на Павловом Поле либо на Высоту маршала Конева…После майдана 2004 года праздник стал восприниматься большинством горожан еще и как выражение харьковской (отличной от киевской или западенской) идентичности, неразрывной связи города с Россией и как символ сопротивления нацизму. Вследствие чего приобрел еще большую популярность и невиданный размах, сохранявшийся в течение 9 лет. В то же время официальный государственный праздник, 24 августа, подчеркнуто игнорировался и оставался просто удобным выходным после насыщенной программы Дня города. И только немногие чиновники и депутаты утром поспешно отбывали номер — возлагали цветы к Стелле Независимости.После госпереворота 2014 года и последовавших за ним кровавых преступлений хунты городские власти Харькова начали постепенно «от греха» сворачивать опасный праздник. Этот процесс ускорился после испугавшего правительство Порошенко бесконечного шествия горожан на Мемориал 9 Мая 2017 года — оно стало яркой демонстрацией истинных настроений в Харькове. «Вовремя» возникший ковид сыграл на руку мэрии.И вот, наконец, у режима Зеленского появился повод полностью прикрыть «праздник непослушания» Первой столицы.По сути, празднование свелось к немногочисленным поздравлениям от известных деятелей из числа националистов, таких как одиозный литератор-волонтер Сергей Жадан. В том же стиле составлен традиционный ежегодный список «почетных граждан» — мэр Игорь Терехов включил в него военных, так называемых «защитников».Под предлогом возможного усиления ракетных обстрелов со стороны РФ, в городе с 22 августа на неопределенный срок установили 12-часовый комендантский час. А с 19 часов 23-го до 7 утра 25-го вообще запретили горожанам покидать жилища (кроме выгула собак рядом с подъездом и перебежек в бомбоубежища).Кроме того, власти не скрывали, что во время продолжительного комендантского часа будут приняты «беспрецедентные меры безопасности», проще говоря, отлов «корректировщиков», «коллаборантов» и несогласных.Быть несогласным — значит попасть под тяжелую статью украинского УК.Одного такого «злодея» харьковская СБУ арестовала на неделе. Злоумышленник на своей странице в «Одноклассниках» «систематически отрицал вооруженную агрессию России против Украины» и «призывал к сотрудничеству со страной-агрессором».Причем, как отмечают в СБУ, оказался настолько неисправимым, что продолжал «топить» за Россию даже после того, как его торговый павильон на рынке у метро «Барабашова» был «полностью разрушен российской артиллерией».Ну еще бы ему не «топить». Предпринимателей с Барабашова вряд ли удастся убедить, что в их бедах виноват кто-либо, за исключением украинских нацбатов. Они-то, после предварительных обстрелов, и разграбили рынок до нитки.Часть населения удалось запугать. По городу пошли гулять мрачные шутки о дате Варфоломеевской ночи — 24 августа. Особо нервные граждане в ожидании поквартирных обходов принялись осматривать ворота и входные двери на предмет каких-либо посторонних знаков.Уже с вечера 21 августа люди потянулись в укрытия, важнейшим из которых по-прежнему считается метро. По состоянию на 11 часов утра 22 августа свободных лежачих мест на станции «23 августа» уже не было. Преодолев турникеты подземки, пассажиры оказывались на узкой тропе, ведущей к поездам сквозь палаточный лагерь. Картина, характерная для метрополитена в марте-апреле, вернулась в считанные часы.Штатских на улицах 22 и 23 августа было немного, заметно меньше, чем обычно в последние дни и недели.Город наводнили патрули.В сети и на волне сарафанного радио появились многочисленные сообщения о проверках, точнее, об облавах. На Салтовке, в частности, оперативники брали людей в кольцо, и устраивали проверку документов (интересовало наличие местной прописки), а также планшетов и телефонов. В гаджетах, как и предполагалось, просматривали «подписки и переписки», галерею фото и видео. Людей, почему-либо не прошедших проверку, задерживали и увозили. Гражданам без документов предлагали выбор: сопровождение домой для досмотра или отправка в полицию для выяснения личности. Патрули тщательно обыскивали автомобили, устраивали проверки водителям и пассажирам.Интересная ситуация сложилась на выездах из города. Автомобили выпускали беспрепятственно, а вот чтобы попасть в Харьков, нужно было выстоять очередь, как на границе. Причина все та же: тщательные проверки. Прошедшие сквозь сито силовиков харьковчане сообщают, что их допрашивали в первую очередь на предмет контактов с россиянами, в том числе с родственниками.Что касается железнодорожного сообщения, его попросту «отключили». На время 36-часового комендантского часа отменены все рейсы в Харьков и из Харькова.Однако, несмотря на разрекламированные «беспрецедентные меры безопасности», объединенным силам полиции и СБУ не удалось одновременно охватить своим вниманием весь мегаполис. Массовые проверки устраивались одновременно в двух-трех из девяти районов, остальные в это время оставались даже без обычного числа нарядов ППС.В частности, свободным от силовиков 23 августа оказался Шевченковский район, а также такие стратегические части Холодногорского (Ленинского), как Южный вокзал и Благовещенский рынок.Блокпосты на ключевых магистралях (например, проспект Науки и улица Клочковская) тоже пустовали. Впрочем, облавы проходили там, где не было обстрелов, и наоборот. Что, наряду с фиксацией горожанами вылетов-прилетов, подтверждает: город обстреливают ВФУ.Кстати, националисты, неизменно озабоченные сносом советских и российских памятников, не очень-то беспокоятся о судьбе единственной пока что в Харькове близкой им по духу скульптуры. Бронзовый предатель-атаман Иван Сирко стоит у входа в метро наверху Бурсацкого спуска безо всякой защиты, ни единого тебе мешочка с песком ради целости «характерника»… А может быть, «побратимы» точно знают, что по Сирку не прилетит. Так или иначе, стоять на месте, куда его так и не пропустили верные русскому царю харьковские казаки, дару «нации» от современных харьковских толстосумов недолго. Уйдет вместе с бандерами и петлюрами.Утро 23 августа началось с «дружественного» залпа по Шевченковскому (Дзержинскому) району, и это неслучайно. Именно здесь находятся места массового паломничества харьковчан в День города – памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа и Мемориал Славы в Лесопарке. И Солдат, и Мемориал за время спецоперации были неоднократно обстреляны с украинских позиций.Затем наступило затишье с частыми сиренами тревоги и редкими артиллерийскими выстрелами."Прошла первая половина дня - они сами только что проснулись, продрали глаза, посмотрим, что будет вечером. Обстрелов становится ближе к вечеру, особенно ночью. Это время считается самым эффективным для нанесения ударов - ночью больше людей находятся в одном месте. Если это жилой квартал, то все спят дома", - прояснил тишину а заодно "целесообразность" введения продолжительного комендантского часа украинский эксперт Олег Жданов.В 9 часов вечера, загнав харьковчан в дома, но так и не дождавшись анонсированного украинской властью российского ракетного удара, ВФУ сами устроили "салют в честь Дня города" - обстрел из РСЗО. Он происходил по типичному украинскому сценарию. Сначала звуки выстрелов, затем близкие "прилеты", а спустя две-три минуты включались сирены воздушной тревоги. Как и утром, досталось Шевченковскому району.Наконец, за час до полуночи наступила кульминация "фейерверка": прозвучал множественный взрыв, удививший своей силой даже привычных ко многому харьковчан. Где, что и вследствие чего взорвалось, остается загадкой для запертых по домам людей.Официальная версия от гауляйтера Синегубова не выдерживает критики:"Около 23:00 над Шевченковским районом Харькова взорвалась ракета, предположительно "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе".Поскольку Шевченковский (Дзержинский) и Новобаварский (Октябрьский) районы даже не граничат между собой, осколкам (или ударной волне) от взрыва над Шевченковским пришлось бы сложно маневрировать, чтобы выбить окна в одном-единственном доме Новобаварского.С раннего утра 24 августа в Харькове почти непрерывно воют сирены. Этот звук, слабо связанный с реальной опасностью, не пойманные харьковские "ватники" уже окрестили "плачем укров по независимости". При этом осознавая, что ненавидящие Город нацисты еще способны причинить ему немало вреда. Так уже было в истории. Но русский Харьков не сомневается: будет и освобождение. Город будет жить, в отличие от "независимого" государства Украина.
https://ukraina.ru/20220824/1038025036.html
https://ukraina.ru/20220811/1037520509.html
https://ukraina.ru/20220808/1037387263.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038078055_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_8d3b96c453c1a5c394d63f8b6796f0a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, харьков, сво
День города долгие годы оставался любимым праздником харьковчан. Яркий, шумный, разноплановый фестиваль разворачивался на многочисленных площадках во всех районах Первой столицы. Выставки в диапазоне от достижений цветоводов до военной ретротехники, ярмарки, концерты, включая большой вечерний на главной площади города. К этому дню, за неделю до окончания летних каникул, в Харьков съезжались студенты, не желая пропустить классную тусовку.
Но при этом не терялась суть. 23 августа — День освобождения Харькова от фашистов, финал Курской битвы. Память об этом пронизывала праздничный день, а начинался он с паломничества сотен тысяч харьковчан к Мемориалу Славы, к Солдату на Павловом Поле либо на Высоту маршала Конева…
После майдана 2004 года праздник стал восприниматься большинством горожан еще и как выражение харьковской (отличной от киевской или западенской) идентичности, неразрывной связи города с Россией и как символ сопротивления нацизму. Вследствие чего приобрел еще большую популярность и невиданный размах, сохранявшийся в течение 9 лет. В то же время официальный государственный праздник, 24 августа, подчеркнуто игнорировался и оставался просто удобным выходным после насыщенной программы Дня города. И только немногие чиновники и депутаты утром поспешно отбывали номер — возлагали цветы к Стелле Независимости.
После госпереворота 2014 года и последовавших за ним кровавых преступлений хунты городские власти Харькова начали постепенно «от греха» сворачивать опасный праздник. Этот процесс ускорился после испугавшего правительство Порошенко бесконечного шествия горожан на Мемориал 9 Мая 2017 года — оно стало яркой демонстрацией истинных настроений в Харькове. «Вовремя» возникший ковид сыграл на руку мэрии.
И вот, наконец, у режима Зеленского появился повод полностью прикрыть «праздник непослушания» Первой столицы.
По сути, празднование свелось к немногочисленным поздравлениям от известных деятелей из числа националистов, таких как одиозный литератор-волонтер Сергей Жадан. В том же стиле составлен традиционный ежегодный список «почетных граждан» — мэр Игорь Терехов включил в него военных, так называемых «защитников».
Под предлогом возможного усиления ракетных обстрелов со стороны РФ, в городе с 22 августа на неопределенный срок установили 12-часовый комендантский час. А с 19 часов 23-го до 7 утра 25-го вообще запретили горожанам покидать жилища (кроме выгула собак рядом с подъездом и перебежек в бомбоубежища).
Кроме того, власти не скрывали, что во время продолжительного комендантского часа будут приняты «беспрецедентные меры безопасности», проще говоря, отлов «корректировщиков», «коллаборантов» и несогласных.
Быть несогласным — значит попасть под тяжелую статью украинского УК.
Одного такого «злодея» харьковская СБУ арестовала на неделе. Злоумышленник на своей странице в «Одноклассниках» «систематически отрицал вооруженную агрессию России против Украины» и «призывал к сотрудничеству со страной-агрессором».
Причем, как отмечают в СБУ, оказался настолько неисправимым, что продолжал «топить» за Россию даже после того, как его торговый павильон на рынке у метро «Барабашова» был «полностью разрушен российской артиллерией».
Ну еще бы ему не «топить». Предпринимателей с Барабашова вряд ли удастся убедить, что в их бедах виноват кто-либо, за исключением украинских нацбатов. Они-то, после предварительных обстрелов, и разграбили рынок до нитки.
Часть населения удалось запугать. По городу пошли гулять мрачные шутки о дате Варфоломеевской ночи — 24 августа. Особо нервные граждане в ожидании поквартирных обходов принялись осматривать ворота и входные двери на предмет каких-либо посторонних знаков.
Уже с вечера 21 августа люди потянулись в укрытия, важнейшим из которых по-прежнему считается метро. По состоянию на 11 часов утра 22 августа свободных лежачих мест на станции «23 августа» уже не было. Преодолев турникеты подземки, пассажиры оказывались на узкой тропе, ведущей к поездам сквозь палаточный лагерь. Картина, характерная для метрополитена в марте-апреле, вернулась в считанные часы.
Штатских на улицах 22 и 23 августа было немного, заметно меньше, чем обычно в последние дни и недели.
В сети и на волне сарафанного радио появились многочисленные сообщения о проверках, точнее, об облавах. На Салтовке, в частности, оперативники брали людей в кольцо, и устраивали проверку документов (интересовало наличие местной прописки), а также планшетов и телефонов. В гаджетах, как и предполагалось, просматривали «подписки и переписки», галерею фото и видео. Людей, почему-либо не прошедших проверку, задерживали и увозили. Гражданам без документов предлагали выбор: сопровождение домой для досмотра или отправка в полицию для выяснения личности. Патрули тщательно обыскивали автомобили, устраивали проверки водителям и пассажирам.
Интересная ситуация сложилась на выездах из города. Автомобили выпускали беспрепятственно, а вот чтобы попасть в Харьков, нужно было выстоять очередь, как на границе. Причина все та же: тщательные проверки. Прошедшие сквозь сито силовиков харьковчане сообщают, что их допрашивали в первую очередь на предмет контактов с россиянами, в том числе с родственниками.
Что касается железнодорожного сообщения, его попросту «отключили». На время 36-часового комендантского часа отменены все рейсы в Харьков и из Харькова.
Однако, несмотря на разрекламированные «беспрецедентные меры безопасности», объединенным силам полиции и СБУ не удалось одновременно охватить своим вниманием весь мегаполис. Массовые проверки устраивались одновременно в двух-трех из девяти районов, остальные в это время оставались даже без обычного числа нарядов ППС.
В частности, свободным от силовиков 23 августа оказался Шевченковский район, а также такие стратегические части Холодногорского (Ленинского), как Южный вокзал и Благовещенский рынок.
Блокпосты на ключевых магистралях (например, проспект Науки и улица Клочковская) тоже пустовали. Впрочем, облавы проходили там, где не было обстрелов, и наоборот. Что, наряду с фиксацией горожанами вылетов-прилетов, подтверждает: город обстреливают ВФУ.
Кстати, националисты, неизменно озабоченные сносом советских и российских памятников, не очень-то беспокоятся о судьбе единственной пока что в Харькове близкой им по духу скульптуры. Бронзовый предатель-атаман Иван Сирко стоит у входа в метро наверху Бурсацкого спуска безо всякой защиты, ни единого тебе мешочка с песком ради целости «характерника»… А может быть, «побратимы» точно знают, что по Сирку не прилетит. Так или иначе, стоять на месте, куда его так и не пропустили верные русскому царю харьковские казаки, дару «нации» от современных харьковских толстосумов недолго. Уйдет вместе с бандерами и петлюрами.
Утро 23 августа началось с «дружественного» залпа по Шевченковскому (Дзержинскому) району, и это неслучайно. Именно здесь находятся места массового паломничества харьковчан в День города – памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа и Мемориал Славы в Лесопарке. И Солдат, и Мемориал за время спецоперации были неоднократно обстреляны с украинских позиций.
Затем наступило затишье с частыми сиренами тревоги и редкими артиллерийскими выстрелами.
"Прошла первая половина дня - они сами только что проснулись, продрали глаза, посмотрим, что будет вечером. Обстрелов становится ближе к вечеру, особенно ночью. Это время считается самым эффективным для нанесения ударов - ночью больше людей находятся в одном месте. Если это жилой квартал, то все спят дома", - прояснил тишину а заодно "целесообразность" введения продолжительного комендантского часа украинский эксперт Олег Жданов.
В 9 часов вечера, загнав харьковчан в дома, но так и не дождавшись анонсированного украинской властью российского ракетного удара, ВФУ сами устроили "салют в честь Дня города" - обстрел из РСЗО. Он происходил по типичному украинскому сценарию. Сначала звуки выстрелов, затем близкие "прилеты", а спустя две-три минуты включались сирены воздушной тревоги. Как и утром, досталось Шевченковскому району.
Наконец, за час до полуночи наступила кульминация "фейерверка": прозвучал множественный взрыв, удививший своей силой даже привычных ко многому харьковчан. Где, что и вследствие чего взорвалось, остается загадкой для запертых по домам людей.
Официальная версия от гауляйтера Синегубова не выдерживает критики:
"Около 23:00 над Шевченковским районом Харькова взорвалась ракета, предположительно "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе".
Поскольку Шевченковский (Дзержинский) и Новобаварский (Октябрьский) районы даже не граничат между собой, осколкам (или ударной волне) от взрыва над Шевченковским пришлось бы сложно маневрировать, чтобы выбить окна в одном-единственном доме Новобаварского.
С раннего утра 24 августа в Харькове почти непрерывно воют сирены. Этот звук, слабо связанный с реальной опасностью, не пойманные харьковские "ватники" уже окрестили "плачем укров по независимости". При этом осознавая, что ненавидящие Город нацисты еще способны причинить ему немало вреда. Так уже было в истории. Но русский Харьков не сомневается: будет и освобождение. Город будет жить, в отличие от "независимого" государства Украина.