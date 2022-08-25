Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности" - 25.08.2022 Украина.ру
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Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"
Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности" - 25.08.2022 Украина.ру
Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"
Украина.ру, 25.08.2022
2022-08-25T09:52
2022-08-25T11:02
эксклюзив
харьков
сво
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День города долгие годы оставался любимым праздником харьковчан. Яркий, шумный, разноплановый фестиваль разворачивался на многочисленных площадках во всех районах Первой столицы. Выставки в диапазоне от достижений цветоводов до военной ретротехники, ярмарки, концерты, включая большой вечерний на главной площади города. К этому дню, за неделю до окончания летних каникул, в Харьков съезжались студенты, не желая пропустить классную тусовку.Но при этом не терялась суть. 23 августа — День освобождения Харькова от фашистов, финал Курской битвы. Память об этом пронизывала праздничный день, а начинался он с паломничества сотен тысяч харьковчан к Мемориалу Славы, к Солдату на Павловом Поле либо на Высоту маршала Конева…После майдана 2004 года праздник стал восприниматься большинством горожан еще и как выражение харьковской (отличной от киевской или западенской) идентичности, неразрывной связи города с Россией и как символ сопротивления нацизму. Вследствие чего приобрел еще большую популярность и невиданный размах, сохранявшийся в течение 9 лет. В то же время официальный государственный праздник, 24 августа, подчеркнуто игнорировался и оставался просто удобным выходным после насыщенной программы Дня города. И только немногие чиновники и депутаты утром поспешно отбывали номер — возлагали цветы к Стелле Независимости.После госпереворота 2014 года и последовавших за ним кровавых преступлений хунты городские власти Харькова начали постепенно «от греха» сворачивать опасный праздник. Этот процесс ускорился после испугавшего правительство Порошенко бесконечного шествия горожан на Мемориал 9 Мая 2017 года — оно стало яркой демонстрацией истинных настроений в Харькове. «Вовремя» возникший ковид сыграл на руку мэрии.И вот, наконец, у режима Зеленского появился повод полностью прикрыть «праздник непослушания» Первой столицы.По сути, празднование свелось к немногочисленным поздравлениям от известных деятелей из числа националистов, таких как одиозный литератор-волонтер Сергей Жадан. В том же стиле составлен традиционный ежегодный список «почетных граждан» — мэр Игорь Терехов включил в него военных, так называемых «защитников».Под предлогом возможного усиления ракетных обстрелов со стороны РФ, в городе с 22 августа на неопределенный срок установили 12-часовый комендантский час. А с 19 часов 23-го до 7 утра 25-го вообще запретили горожанам покидать жилища (кроме выгула собак рядом с подъездом и перебежек в бомбоубежища).Кроме того, власти не скрывали, что во время продолжительного комендантского часа будут приняты «беспрецедентные меры безопасности», проще говоря, отлов «корректировщиков», «коллаборантов» и несогласных.Быть несогласным — значит попасть под тяжелую статью украинского УК.Одного такого «злодея» харьковская СБУ арестовала на неделе. Злоумышленник на своей странице в «Одноклассниках» «систематически отрицал вооруженную агрессию России против Украины» и «призывал к сотрудничеству со страной-агрессором».Причем, как отмечают в СБУ, оказался настолько неисправимым, что продолжал «топить» за Россию даже после того, как его торговый павильон на рынке у метро «Барабашова» был «полностью разрушен российской артиллерией».Ну еще бы ему не «топить». Предпринимателей с Барабашова вряд ли удастся убедить, что в их бедах виноват кто-либо, за исключением украинских нацбатов. Они-то, после предварительных обстрелов, и разграбили рынок до нитки.Часть населения удалось запугать. По городу пошли гулять мрачные шутки о дате Варфоломеевской ночи — 24 августа. Особо нервные граждане в ожидании поквартирных обходов принялись осматривать ворота и входные двери на предмет каких-либо посторонних знаков.Уже с вечера 21 августа люди потянулись в укрытия, важнейшим из которых по-прежнему считается метро. По состоянию на 11 часов утра 22 августа свободных лежачих мест на станции «23 августа» уже не было. Преодолев турникеты подземки, пассажиры оказывались на узкой тропе, ведущей к поездам сквозь палаточный лагерь. Картина, характерная для метрополитена в марте-апреле, вернулась в считанные часы.Штатских на улицах 22 и 23 августа было немного, заметно меньше, чем обычно в последние дни и недели.Город наводнили патрули.В сети и на волне сарафанного радио появились многочисленные сообщения о проверках, точнее, об облавах. На Салтовке, в частности, оперативники брали людей в кольцо, и устраивали проверку документов (интересовало наличие местной прописки), а также планшетов и телефонов. В гаджетах, как и предполагалось, просматривали «подписки и переписки», галерею фото и видео. Людей, почему-либо не прошедших проверку, задерживали и увозили. Гражданам без документов предлагали выбор: сопровождение домой для досмотра или отправка в полицию для выяснения личности. Патрули тщательно обыскивали автомобили, устраивали проверки водителям и пассажирам.Интересная ситуация сложилась на выездах из города. Автомобили выпускали беспрепятственно, а вот чтобы попасть в Харьков, нужно было выстоять очередь, как на границе. Причина все та же: тщательные проверки. Прошедшие сквозь сито силовиков харьковчане сообщают, что их допрашивали в первую очередь на предмет контактов с россиянами, в том числе с родственниками.Что касается железнодорожного сообщения, его попросту «отключили». На время 36-часового комендантского часа отменены все рейсы в Харьков и из Харькова.Однако, несмотря на разрекламированные «беспрецедентные меры безопасности», объединенным силам полиции и СБУ не удалось одновременно охватить своим вниманием весь мегаполис. Массовые проверки устраивались одновременно в двух-трех из девяти районов, остальные в это время оставались даже без обычного числа нарядов ППС.В частности, свободным от силовиков 23 августа оказался Шевченковский район, а также такие стратегические части Холодногорского (Ленинского), как Южный вокзал и Благовещенский рынок.Блокпосты на ключевых магистралях (например, проспект Науки и улица Клочковская) тоже пустовали. Впрочем, облавы проходили там, где не было обстрелов, и наоборот. Что, наряду с фиксацией горожанами вылетов-прилетов, подтверждает: город обстреливают ВФУ.Кстати, националисты, неизменно озабоченные сносом советских и российских памятников, не очень-то беспокоятся о судьбе единственной пока что в Харькове близкой им по духу скульптуры. Бронзовый предатель-атаман Иван Сирко стоит у входа в метро наверху Бурсацкого спуска безо всякой защиты, ни единого тебе мешочка с песком ради целости «характерника»… А может быть, «побратимы» точно знают, что по Сирку не прилетит. Так или иначе, стоять на месте, куда его так и не пропустили верные русскому царю харьковские казаки, дару «нации» от современных харьковских толстосумов недолго. Уйдет вместе с бандерами и петлюрами.Утро 23 августа началось с «дружественного» залпа по Шевченковскому (Дзержинскому) району, и это неслучайно. Именно здесь находятся места массового паломничества харьковчан в День города – памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа и Мемориал Славы в Лесопарке. И Солдат, и Мемориал за время спецоперации были неоднократно обстреляны с украинских позиций.Затем наступило затишье с частыми сиренами тревоги и редкими артиллерийскими выстрелами."Прошла первая половина дня - они сами только что проснулись, продрали глаза, посмотрим, что будет вечером. Обстрелов становится ближе к вечеру, особенно ночью. Это время считается самым эффективным для нанесения ударов - ночью больше людей находятся в одном месте. Если это жилой квартал, то все спят дома", - прояснил тишину а заодно "целесообразность" введения продолжительного комендантского часа украинский эксперт Олег Жданов.В 9 часов вечера, загнав харьковчан в дома, но так и не дождавшись анонсированного украинской властью российского ракетного удара, ВФУ сами устроили "салют в честь Дня города" - обстрел из РСЗО. Он происходил по типичному украинскому сценарию. Сначала звуки выстрелов, затем близкие "прилеты", а спустя две-три минуты включались сирены воздушной тревоги. Как и утром, досталось Шевченковскому району.Наконец, за час до полуночи наступила кульминация "фейерверка": прозвучал множественный взрыв, удививший своей силой даже привычных ко многому харьковчан. Где, что и вследствие чего взорвалось, остается загадкой для запертых по домам людей.Официальная версия от гауляйтера Синегубова не выдерживает критики:"Около 23:00 над Шевченковским районом Харькова взорвалась ракета, предположительно "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе".Поскольку Шевченковский (Дзержинский) и Новобаварский (Октябрьский) районы даже не граничат между собой, осколкам (или ударной волне) от взрыва над Шевченковским пришлось бы сложно маневрировать, чтобы выбить окна в одном-единственном доме Новобаварского.С раннего утра 24 августа в Харькове почти непрерывно воют сирены. Этот звук, слабо связанный с реальной опасностью, не пойманные харьковские "ватники" уже окрестили "плачем укров по независимости". При этом осознавая, что ненавидящие Город нацисты еще способны причинить ему немало вреда. Так уже было в истории. Но русский Харьков не сомневается: будет и освобождение. Город будет жить, в отличие от "независимого" государства Украина.
https://ukraina.ru/20220824/1038025036.html
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Артем Павлов
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эксклюзив, харьков, сво
Эксклюзив, Харьков, СВО

Харьков: День города под настоящими оккупантами и плач сирен по "нэзалэжности"

09:52 25.08.2022 (обновлено: 11:02 25.08.2022)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
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Артем Павлов
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День города долгие годы оставался любимым праздником харьковчан. Яркий, шумный, разноплановый фестиваль разворачивался на многочисленных площадках во всех районах Первой столицы. Выставки в диапазоне от достижений цветоводов до военной ретротехники, ярмарки, концерты, включая большой вечерний на главной площади города. К этому дню, за неделю до окончания летних каникул, в Харьков съезжались студенты, не желая пропустить классную тусовку.
Но при этом не терялась суть. 23 августа — День освобождения Харькова от фашистов, финал Курской битвы. Память об этом пронизывала праздничный день, а начинался он с паломничества сотен тысяч харьковчан к Мемориалу Славы, к Солдату на Павловом Поле либо на Высоту маршала Конева…
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 07:50
В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в РоссииУкраинские силовики в Харькове начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан
После майдана 2004 года праздник стал восприниматься большинством горожан еще и как выражение харьковской (отличной от киевской или западенской) идентичности, неразрывной связи города с Россией и как символ сопротивления нацизму. Вследствие чего приобрел еще большую популярность и невиданный размах, сохранявшийся в течение 9 лет. В то же время официальный государственный праздник, 24 августа, подчеркнуто игнорировался и оставался просто удобным выходным после насыщенной программы Дня города. И только немногие чиновники и депутаты утром поспешно отбывали номер — возлагали цветы к Стелле Независимости.
После госпереворота 2014 года и последовавших за ним кровавых преступлений хунты городские власти Харькова начали постепенно «от греха» сворачивать опасный праздник. Этот процесс ускорился после испугавшего правительство Порошенко бесконечного шествия горожан на Мемориал 9 Мая 2017 года — оно стало яркой демонстрацией истинных настроений в Харькове. «Вовремя» возникший ковид сыграл на руку мэрии.
И вот, наконец, у режима Зеленского появился повод полностью прикрыть «праздник непослушания» Первой столицы.
По сути, празднование свелось к немногочисленным поздравлениям от известных деятелей из числа националистов, таких как одиозный литератор-волонтер Сергей Жадан. В том же стиле составлен традиционный ежегодный список «почетных граждан» — мэр Игорь Терехов включил в него военных, так называемых «защитников».
Под предлогом возможного усиления ракетных обстрелов со стороны РФ, в городе с 22 августа на неопределенный срок установили 12-часовый комендантский час. А с 19 часов 23-го до 7 утра 25-го вообще запретили горожанам покидать жилища (кроме выгула собак рядом с подъездом и перебежек в бомбоубежища).
Кроме того, власти не скрывали, что во время продолжительного комендантского часа будут приняты «беспрецедентные меры безопасности», проще говоря, отлов «корректировщиков», «коллаборантов» и несогласных.
Быть несогласным — значит попасть под тяжелую статью украинского УК.
Одного такого «злодея» харьковская СБУ арестовала на неделе. Злоумышленник на своей странице в «Одноклассниках» «систематически отрицал вооруженную агрессию России против Украины» и «призывал к сотрудничеству со страной-агрессором».
Причем, как отмечают в СБУ, оказался настолько неисправимым, что продолжал «топить» за Россию даже после того, как его торговый павильон на рынке у метро «Барабашова» был «полностью разрушен российской артиллерией».
Ну еще бы ему не «топить». Предпринимателей с Барабашова вряд ли удастся убедить, что в их бедах виноват кто-либо, за исключением украинских нацбатов. Они-то, после предварительных обстрелов, и разграбили рынок до нитки.
11 августа, 08:03
Харьков без "Восторга", но с моргом в санатории для "кракенов"
Часть населения удалось запугать. По городу пошли гулять мрачные шутки о дате Варфоломеевской ночи — 24 августа. Особо нервные граждане в ожидании поквартирных обходов принялись осматривать ворота и входные двери на предмет каких-либо посторонних знаков.
Уже с вечера 21 августа люди потянулись в укрытия, важнейшим из которых по-прежнему считается метро. По состоянию на 11 часов утра 22 августа свободных лежачих мест на станции «23 августа» уже не было. Преодолев турникеты подземки, пассажиры оказывались на узкой тропе, ведущей к поездам сквозь палаточный лагерь. Картина, характерная для метрополитена в марте-апреле, вернулась в считанные часы.
Штатских на улицах 22 и 23 августа было немного, заметно меньше, чем обычно в последние дни и недели.
Город наводнили патрули.
В сети и на волне сарафанного радио появились многочисленные сообщения о проверках, точнее, об облавах. На Салтовке, в частности, оперативники брали людей в кольцо, и устраивали проверку документов (интересовало наличие местной прописки), а также планшетов и телефонов. В гаджетах, как и предполагалось, просматривали «подписки и переписки», галерею фото и видео. Людей, почему-либо не прошедших проверку, задерживали и увозили. Гражданам без документов предлагали выбор: сопровождение домой для досмотра или отправка в полицию для выяснения личности. Патрули тщательно обыскивали автомобили, устраивали проверки водителям и пассажирам.
Интересная ситуация сложилась на выездах из города. Автомобили выпускали беспрепятственно, а вот чтобы попасть в Харьков, нужно было выстоять очередь, как на границе. Причина все та же: тщательные проверки. Прошедшие сквозь сито силовиков харьковчане сообщают, что их допрашивали в первую очередь на предмет контактов с россиянами, в том числе с родственниками.
Что касается железнодорожного сообщения, его попросту «отключили». На время 36-часового комендантского часа отменены все рейсы в Харьков и из Харькова.
Однако, несмотря на разрекламированные «беспрецедентные меры безопасности», объединенным силам полиции и СБУ не удалось одновременно охватить своим вниманием весь мегаполис. Массовые проверки устраивались одновременно в двух-трех из девяти районов, остальные в это время оставались даже без обычного числа нарядов ППС.
В частности, свободным от силовиков 23 августа оказался Шевченковский район, а также такие стратегические части Холодногорского (Ленинского), как Южный вокзал и Благовещенский рынок.
Блокпосты на ключевых магистралях (например, проспект Науки и улица Клочковская) тоже пустовали. Впрочем, облавы проходили там, где не было обстрелов, и наоборот. Что, наряду с фиксацией горожанами вылетов-прилетов, подтверждает: город обстреливают ВФУ.
Кстати, националисты, неизменно озабоченные сносом советских и российских памятников, не очень-то беспокоятся о судьбе единственной пока что в Харькове близкой им по духу скульптуры. Бронзовый предатель-атаман Иван Сирко стоит у входа в метро наверху Бурсацкого спуска безо всякой защиты, ни единого тебе мешочка с песком ради целости «характерника»… А может быть, «побратимы» точно знают, что по Сирку не прилетит. Так или иначе, стоять на месте, куда его так и не пропустили верные русскому царю харьковские казаки, дару «нации» от современных харьковских толстосумов недолго. Уйдет вместе с бандерами и петлюрами.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 07:03
Харьков — Москва. Как выехать из Украины и не попасть в тюрьму или под обстрел ВСУ
Утро 23 августа началось с «дружественного» залпа по Шевченковскому (Дзержинскому) району, и это неслучайно. Именно здесь находятся места массового паломничества харьковчан в День города – памятник Воину-освободителю на улице 23 Августа и Мемориал Славы в Лесопарке. И Солдат, и Мемориал за время спецоперации были неоднократно обстреляны с украинских позиций.
Затем наступило затишье с частыми сиренами тревоги и редкими артиллерийскими выстрелами.
"Прошла первая половина дня - они сами только что проснулись, продрали глаза, посмотрим, что будет вечером. Обстрелов становится ближе к вечеру, особенно ночью. Это время считается самым эффективным для нанесения ударов - ночью больше людей находятся в одном месте. Если это жилой квартал, то все спят дома", - прояснил тишину а заодно "целесообразность" введения продолжительного комендантского часа украинский эксперт Олег Жданов.
В 9 часов вечера, загнав харьковчан в дома, но так и не дождавшись анонсированного украинской властью российского ракетного удара, ВФУ сами устроили "салют в честь Дня города" - обстрел из РСЗО. Он происходил по типичному украинскому сценарию. Сначала звуки выстрелов, затем близкие "прилеты", а спустя две-три минуты включались сирены воздушной тревоги. Как и утром, досталось Шевченковскому району.
Наконец, за час до полуночи наступила кульминация "фейерверка": прозвучал множественный взрыв, удививший своей силой даже привычных ко многому харьковчан. Где, что и вследствие чего взорвалось, остается загадкой для запертых по домам людей.
Официальная версия от гауляйтера Синегубова не выдерживает критики:
"Около 23:00 над Шевченковским районом Харькова взорвалась ракета, предположительно "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе".
Поскольку Шевченковский (Дзержинский) и Новобаварский (Октябрьский) районы даже не граничат между собой, осколкам (или ударной волне) от взрыва над Шевченковским пришлось бы сложно маневрировать, чтобы выбить окна в одном-единственном доме Новобаварского.
С раннего утра 24 августа в Харькове почти непрерывно воют сирены. Этот звук, слабо связанный с реальной опасностью, не пойманные харьковские "ватники" уже окрестили "плачем укров по независимости". При этом осознавая, что ненавидящие Город нацисты еще способны причинить ему немало вреда. Так уже было в истории. Но русский Харьков не сомневается: будет и освобождение. Город будет жить, в отличие от "независимого" государства Украина.
 
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