Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ
Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ
При наступлении российских войск на Николаев ВСУ в качестве узла сопротивления будут использовать Николаевский судостроительный завод, но ВС РФ решат эту задачу так же, как и в Северодонецке и Лисичанске, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T07:30
2022-08-18T07:30
николаев
новости
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вс рф
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По его мнению, в Николаеве серьезных укрепрайонов пока еще нет, но ВСУ их создают и там будет та же самая проблема, что была в Мариуполе, противник будет превращать в крепости дома.По его словам, российские военные умеют брать промзоны противника, также сопротивление со стороны ВСУ все время снижается, поэтому ВС РФ с такой задачей справятся течение одного-двух дней.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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николаев, новости, всу, вс рф
Николаев, Новости, ВСУ, ВС РФ

Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ

07:30 18.08.2022
 
© Public domainНиколаев
Николаев
© Public domain
Читать в
При наступлении российских войск на Николаев ВСУ в качестве узла сопротивления будут использовать Николаевский судостроительный завод, но ВС РФ решат эту задачу так же, как и в Северодонецке и Лисичанске, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
По его мнению, в Николаеве серьезных укрепрайонов пока еще нет, но ВСУ их создают и там будет та же самая проблема, что была в Мариуполе, противник будет превращать в крепости дома.
Николаев — это крупный центр. Я полагаю, что в качестве узла сопротивления использован будет Николаевский судостроительный завод. Там имеются эллинги, на которых линкоры, авианосцы строили... Поэтому эту промзону придется брать. Судя по тому, как быстро наши взяли промзону в Соледаре в свое время — в Северодонецке, в Лисичанске — я думаю, что решим эти задачи.
Константин Сивков интервью
Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
По его словам, российские военные умеют брать промзоны противника, также сопротивление со стороны ВСУ все время снижается, поэтому ВС РФ с такой задачей справятся течение одного-двух дней.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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