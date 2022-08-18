https://ukraina.ru/20220818/1037762389.html

Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ

Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Сивков рассказал, как ВС РФ будут освобождать Николаев от ВСУ

При наступлении российских войск на Николаев ВСУ в качестве узла сопротивления будут использовать Николаевский судостроительный завод, но ВС РФ решат эту задачу так же, как и в Северодонецке и Лисичанске, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

2022-08-18T07:30

2022-08-18T07:30

2022-08-18T07:30

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По его мнению, в Николаеве серьезных укрепрайонов пока еще нет, но ВСУ их создают и там будет та же самая проблема, что была в Мариуполе, противник будет превращать в крепости дома.По его словам, российские военные умеют брать промзоны противника, также сопротивление со стороны ВСУ все время снижается, поэтому ВС РФ с такой задачей справятся течение одного-двух дней.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037519267.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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николаев, новости, всу, вс рф