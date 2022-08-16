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Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии

Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии - 16.08.2022 Украина.ру

Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии

Лидер рок-группы ДДТ признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Такое решение принял суд Уфы 16 августа, передает РИА Новости

2022-08-16T12:42

2022-08-16T12:42

2022-08-16T12:42

новости

шевчук

суд

армия

музыка

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ддт

приговор

штраф

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Скандальный концерт Шевчука и его группы состоялся 18 мая в Башкирии. Со сцены музыкант негативно высказался о российской спецоперации, соответствующее видео широко разошлось по сети. После концерта на лидера ДДТ был составлен административный протокол о публичной дискредитации российских Вооруженных сил. Сообщается, что Шевчук был признан виновным по этому делу. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z - неофициальным символом СВО.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шевчук, суд, армия, музыка, рок, ддт, приговор, штраф