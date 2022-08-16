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Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии
Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии - 16.08.2022 Украина.ру
Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии
Лидер рок-группы ДДТ признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Такое решение принял суд Уфы 16 августа, передает РИА Новости
2022-08-16T12:42
2022-08-16T12:42
2022-08-16T12:42
новости
шевчук
суд
армия
музыка
рок
ддт
приговор
штраф
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Скандальный концерт Шевчука и его группы состоялся 18 мая в Башкирии. Со сцены музыкант негативно высказался о российской спецоперации, соответствующее видео широко разошлось по сети. После концерта на лидера ДДТ был составлен административный протокол о публичной дискредитации российских Вооруженных сил. Сообщается, что Шевчук был признан виновным по этому делу. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z - неофициальным символом СВО.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шевчук, суд, армия, музыка, рок, ддт, приговор, штраф
Новости, Шевчук, суд, армия, музыка, рок, ДДТ, приговор, штраф
Дело Шевчука: лидер ДДТ наказан за дискредитацию российской армии
Лидер рок-группы ДДТ признан виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Такое решение принял суд Уфы 16 августа, передает РИА Новости
Скандальный концерт Шевчука и его группы состоялся 18 мая в Башкирии. Со сцены музыкант негативно высказался о российской спецоперации, соответствующее видео широко разошлось по сети. После концерта на лидера ДДТ был составлен административный протокол о публичной дискредитации российских Вооруженных сил.
Сообщается, что Шевчук был признан виновным по этому делу. Его приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.
Позднее Шевчук еще раз подтвердил свою позицию по спецоперации, отказавшись выступать в одном из концертных залов Тюмени, где висел плакат с буквой Z - неофициальным символом СВО.