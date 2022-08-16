Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии" - 16.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии" - 16.08.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа на Международной конференции по безопасности прокомментировал поставки Украине Западом оружия и оценил его роль в конфликте. Его выступление транслировали российские телеканалы
2022-08-16T10:42
2022-08-16T10:43
спецоперация
сергей шойгу
оружие
украина
запад
сво
новости
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"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу.Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру заявил, что прекратить поставки западного оружия Киеву мог бы удар по центру принятия решений на Украине, а именно по Генштабу ВСУ или же по Офису президента Владимира Зеленского.
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сергей шойгу, оружие, украина, запад, сво, новости
Спецоперация, Сергей Шойгу, оружие, Украина, Запад, СВО, Новости

Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"

10:42 16.08.2022 (обновлено: 10:43 16.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Джавелин Javelin оружие
ВСУ Джавелин Javelin оружие - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа на Международной конференции по безопасности прокомментировал поставки Украине Западом оружия и оценил его роль в конфликте. Его выступление транслировали российские телеканалы
"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу.
Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру заявил, что прекратить поставки западного оружия Киеву мог бы удар по центру принятия решений на Украине, а именно по Генштабу ВСУ или же по Офису президента Владимира Зеленского.
 
СпецоперацияСергей ШойгуоружиеУкраинаЗападСВОНовости
 
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