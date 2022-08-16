https://ukraina.ru/20220816/1037711568.html

Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"

Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии" - 16.08.2022 Украина.ру

Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа на Международной конференции по безопасности прокомментировал поставки Украине Западом оружия и оценил его роль в конфликте. Его выступление транслировали российские телеканалы

2022-08-16T10:42

2022-08-16T10:42

2022-08-16T10:43

спецоперация

сергей шойгу

оружие

украина

запад

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/10/1033351041_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2810fbbb45a91cdfa15982a670eb72e5.jpg.webp

"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу.Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру заявил, что прекратить поставки западного оружия Киеву мог бы удар по центру принятия решений на Украине, а именно по Генштабу ВСУ или же по Офису президента Владимира Зеленского.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей шойгу, оружие, украина, запад, сво, новости