https://ukraina.ru/20220816/1037711568.html
Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии" - 16.08.2022 Украина.ру
Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа на Международной конференции по безопасности прокомментировал поставки Украине Западом оружия и оценил его роль в конфликте. Его выступление транслировали российские телеканалы
2022-08-16T10:42
2022-08-16T10:42
2022-08-16T10:43
спецоперация
сергей шойгу
оружие
украина
запад
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/10/1033351041_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2810fbbb45a91cdfa15982a670eb72e5.jpg.webp
"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу.Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру заявил, что прекратить поставки западного оружия Киеву мог бы удар по центру принятия решений на Украине, а именно по Генштабу ВСУ или же по Офису президента Владимира Зеленского.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/10/1033351041_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_e34e546980e261ca84b2a0fc015874e2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, оружие, украина, запад, сво, новости
Спецоперация, Сергей Шойгу, оружие, Украина, Запад, СВО, Новости
Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
10:42 16.08.2022 (обновлено: 10:43 16.08.2022)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 16 августа на Международной конференции по безопасности прокомментировал поставки Украине Западом оружия и оценил его роль в конфликте. Его выступление транслировали российские телеканалы
"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу.
Ранее доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру заявил, что прекратить поставки западного оружия Киеву мог бы удар по центру принятия решений на Украине, а именно по Генштабу ВСУ или же по Офису президента Владимира Зеленского.