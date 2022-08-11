"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд - 11.08.2022 Украина.ру
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"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд - 11.08.2022 Украина.ру
"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
Уехавшим из России звездам эстрады будет трудно найти свое место за границей, в частности, из-за языкового барьера, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T05:30
2022-08-11T05:30
новости
эстрада
критик
звезды
соседов
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Он добавил, что звезды уезжают потому, что хотят казаться прогрессивными, передовыми и неконсервативными.Кроме того, считает он, их мотивом может быть покорение "новых рубежей" - европейского или американского рынка.С начала СВО на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса выехали из России. Некоторые, например, комик Максим Галкин или певец Андрей Макаревич выступили с антироссийскими и русофобскими заявлениями.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, эстрада, критик, звезды, соседов
Новости, эстрада, критик, звезды, Соседов

"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд

05:30 11.08.2022
 
© sosedov.tvСергей Соседов
Сергей Соседов
© sosedov.tv
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Уехавшим из России звездам эстрады будет трудно найти свое место за границей, в частности, из-за языкового барьера, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Они хотя бы головой подумали – кому там сдались их песни на английском языке, когда там своих певцов, которые поют на английском, в сотни раз больше, и их английский там понятен.
Он добавил, что звезды уезжают потому, что хотят казаться прогрессивными, передовыми и неконсервативными.
Кроме того, считает он, их мотивом может быть покорение "новых рубежей" - европейского или американского рынка.
С начала СВО на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса выехали из России. Некоторые, например, комик Максим Галкин или певец Андрей Макаревич выступили с антироссийскими и русофобскими заявлениями.
Полный текст интервью читайте здесь.
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