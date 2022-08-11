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"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд

"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд - 11.08.2022 Украина.ру

"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд

Уехавшим из России звездам эстрады будет трудно найти свое место за границей, в частности, из-за языкового барьера, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T05:30

2022-08-11T05:30

2022-08-11T05:30

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Он добавил, что звезды уезжают потому, что хотят казаться прогрессивными, передовыми и неконсервативными.Кроме того, считает он, их мотивом может быть покорение "новых рубежей" - европейского или американского рынка.С начала СВО на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса выехали из России. Некоторые, например, комик Максим Галкин или певец Андрей Макаревич выступили с антироссийскими и русофобскими заявлениями.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037452605.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстрада, критик, звезды, соседов