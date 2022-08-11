"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
Уехавшим из России звездам эстрады будет трудно найти свое место за границей, в частности, из-за языкового барьера, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Они хотя бы головой подумали – кому там сдались их песни на английском языке, когда там своих певцов, которые поют на английском, в сотни раз больше, и их английский там понятен.
Он добавил, что звезды уезжают потому, что хотят казаться прогрессивными, передовыми и неконсервативными.
Кроме того, считает он, их мотивом может быть покорение "новых рубежей" - европейского или американского рынка.
С начала СВО на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса выехали из России. Некоторые, например, комик Максим Галкин или певец Андрей Макаревич выступили с антироссийскими и русофобскими заявлениями.
Полный текст интервью читайте здесь.
9 августа, 14:41"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии РотаруРоссийские коллеги по сцене разошлись во мнениях в отношении украинской певицы Софии Ротару, которая многие годы выступала в России, но из-за критики СВО вернулась на Украину. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro 9 августа