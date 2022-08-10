Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера
Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера
Сейчас российская армия в своем противостоянии с ВСУ напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы мощнее Украины, но у нас много проблем, которые решаются лишь частично. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T17:22
2022-08-10T17:22
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Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту, пояснил эксперт.Кроме того, у ВС РФ есть еще одна проблема – острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, уточнил специалист.Сейчас Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, победу в кампании одержит тот, кто решит эти две проблемы раньше, заключил собеседник издания.
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новости, вс рф, украина
Новости, ВС РФ, Украина

Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера

17:22 10.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Сейчас российская армия в своем противостоянии с ВСУ напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы мощнее Украины, но у нас много проблем, которые решаются лишь частично. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту, пояснил эксперт.
Кроме того, у ВС РФ есть еще одна проблема – острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, уточнил специалист.
"Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась. Дело не в том, что у нас пехоты плохая. А в том, что ее мало и многие задачи решаются "на тоненького", включая удержание линии фронта и штурмовые действия. Как решить эту проблему я вообще не представляю. Только массовым призывом добровольцев. Но добровольчество тоже имеет конечный запас", - рассуждает Норин.
Сейчас Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, победу в кампании одержит тот, кто решит эти две проблемы раньше, заключил собеседник издания.
 
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