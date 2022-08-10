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Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера

Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера

Сейчас российская армия в своем противостоянии с ВСУ напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы мощнее Украины, но у нас много проблем, которые решаются лишь частично. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T17:22

2022-08-10T17:22

2022-08-10T17:22

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Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту, пояснил эксперт.Кроме того, у ВС РФ есть еще одна проблема – острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию, уточнил специалист.Сейчас Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара, победу в кампании одержит тот, кто решит эти две проблемы раньше, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, украина