https://ukraina.ru/20220808/1037379786.html

Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении"

Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении" - 08.08.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении"

На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-08-08T07:30

2022-08-08T07:30

2022-08-08T07:30

юрий кнутов

спецоперация

херсон

николаев

сво

новости

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По словам эксперта, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен. Второй сценарий — мы будем держать оборону и изматывать врага до такой степени, пока это ему не надоест. Из-за больших потерь его боевой дух снизится. Мы сможем прорвать оборону и двинуться вперед.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, подчеркнул Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037355188.html

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юрий кнутов, херсон, николаев, сво, новости