Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении" - 08.08.2022 Украина.ру
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Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении"
Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении" - 08.08.2022 Украина.ру
Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении"
На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T07:30
2022-08-08T07:30
юрий кнутов
спецоперация
херсон
николаев
сво
новости
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По словам эксперта, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен. Второй сценарий — мы будем держать оборону и изматывать врага до такой степени, пока это ему не надоест. Из-за больших потерь его боевой дух снизится. Мы сможем прорвать оборону и двинуться вперед.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, подчеркнул Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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юрий кнутов, херсон, николаев, сво, новости

Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении"

07:30 08.08.2022
 
© Открытые источникиЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© Открытые источники
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На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По словам эксперта, на херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.
Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен. Второй сценарий — мы будем держать оборону и изматывать врага до такой степени, пока это ему не надоест. Из-за больших потерь его боевой дух снизится. Мы сможем прорвать оборону и двинуться вперед.
Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, подчеркнул Кнутов.
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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