Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия - 05.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия
Вряд ли ВСУ просто так возьмут и разбегутся. Мы мало говорим об этом, но в рядах ВСУ на 70-80% воюют русские жители Украины. У них такая же сноровка, смекалка и умение овладеть разными способами боевых действий. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T14:45
2022-08-05T14:45
новости
всу
россия
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Эксперт объяснил, что у человека на войне действительно удваиваются силы. Он думает о том, как бы защитить своего боевого товарища или отомстить за погибшего друга. Это психология русского человека, которая присутствует у бойцов ВСУ, несмотря на то, что многие из них откровенные нацисты.Так что в морально-психологическом аспекте русская армия превосходит противника, вряд ли он разбежится, но организованного сопротивления украинские формирования оказывать не будут, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, всу, россия

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия

14:45 05.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Вряд ли ВСУ просто так возьмут и разбегутся. Мы мало говорим об этом, но в рядах ВСУ на 70-80% воюют русские жители Украины. У них такая же сноровка, смекалка и умение овладеть разными способами боевых действий. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт объяснил, что у человека на войне действительно удваиваются силы. Он думает о том, как бы защитить своего боевого товарища или отомстить за погибшего друга. Это психология русского человека, которая присутствует у бойцов ВСУ, несмотря на то, что многие из них откровенные нацисты.
"Но с нашей стороны мотивации больше. Это имеет огромное значение. Да, люди понимают и осознают, что происходило с их родственниками и друзьями. Есть же поразительные примеры, когда люди вместе были в Суворовском училище, но оказались по разные стороны баррикад. Но у нас перед глазами Донбасс. Мы помним восемь лет этого беспредела. А для них этого не было. Мы, мол, не знаем", - считает Алехин.
Так что в морально-психологическом аспекте русская армия превосходит противника, вряд ли он разбежится, но организованного сопротивления украинские формирования оказывать не будут, заключил собеседник издания.
 
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