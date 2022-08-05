https://ukraina.ru/20220805/1037343969.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия - 05.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия

Вряд ли ВСУ просто так возьмут и разбегутся. Мы мало говорим об этом, но в рядах ВСУ на 70-80% воюют русские жители Украины. У них такая же сноровка, смекалка и умение овладеть разными способами боевых действий. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T14:45

2022-08-05T14:45

2022-08-05T14:45

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Эксперт объяснил, что у человека на войне действительно удваиваются силы. Он думает о том, как бы защитить своего боевого товарища или отомстить за погибшего друга. Это психология русского человека, которая присутствует у бойцов ВСУ, несмотря на то, что многие из них откровенные нацисты.Так что в морально-психологическом аспекте русская армия превосходит противника, вряд ли он разбежится, но организованного сопротивления украинские формирования оказывать не будут, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия