https://ukraina.ru/20220805/1037343969.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия - 05.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия
Вряд ли ВСУ просто так возьмут и разбегутся. Мы мало говорим об этом, но в рядах ВСУ на 70-80% воюют русские жители Украины. У них такая же сноровка, смекалка и умение овладеть разными способами боевых действий. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T14:45
2022-08-05T14:45
2022-08-05T14:45
новости
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e74d5c5b808bc1830c7c2e483c46015f.jpg
Эксперт объяснил, что у человека на войне действительно удваиваются силы. Он думает о том, как бы защитить своего боевого товарища или отомстить за погибшего друга. Это психология русского человека, которая присутствует у бойцов ВСУ, несмотря на то, что многие из них откровенные нацисты.Так что в морально-психологическом аспекте русская армия превосходит противника, вряд ли он разбежится, но организованного сопротивления украинские формирования оказывать не будут, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/18/1036805387_396:0:1932:1152_1920x0_80_0_0_ac4ef940553877f07ee709ad52320a00.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не сдадутся и что с этим будет делать Россия
Вряд ли ВСУ просто так возьмут и разбегутся. Мы мало говорим об этом, но в рядах ВСУ на 70-80% воюют русские жители Украины. У них такая же сноровка, смекалка и умение овладеть разными способами боевых действий. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт объяснил, что у человека на войне действительно удваиваются силы. Он думает о том, как бы защитить своего боевого товарища или отомстить за погибшего друга. Это психология русского человека, которая присутствует у бойцов ВСУ, несмотря на то, что многие из них откровенные нацисты.
"Но с нашей стороны мотивации больше. Это имеет огромное значение. Да, люди понимают и осознают, что происходило с их родственниками и друзьями. Есть же поразительные примеры, когда люди вместе были в Суворовском училище, но оказались по разные стороны баррикад. Но у нас перед глазами Донбасс. Мы помним восемь лет этого беспредела. А для них этого не было. Мы, мол, не знаем", - считает Алехин.
Так что в морально-психологическом аспекте русская армия превосходит противника, вряд ли он разбежится, но организованного сопротивления украинские формирования оказывать не будут, заключил собеседник издания.