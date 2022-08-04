Швейцария "заморозила Сбербанк"
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Швейцария "заморозила Сбербанк"
Швейцария "заморозила Сбербанк"
Швейцария "заморозила Сбербанк"
Власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка. Об этом говорится в соответствующем постановлении Федерального совета государства, датированным 3-им августа
2022-08-04T08:25
2022-08-04T08:25
новости
швейцария
сбербанк
активы
заморозка
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Сообщается также, что заморозка активов Сбера сделана в рамках уже седьмого пакета антироссийских санкций и связана с ситуацией на Украине. Он включает также эмбарго на поставки золота и изделий из него. Документ должен вступить в силу 4 августа в 19.00 по Москве.После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы, как следствие — энергетическому кризису в Европе.
https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html
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новости, швейцария, сбербанк, активы, заморозка

Швейцария "заморозила Сбербанк"

08:25 04.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка. Об этом говорится в соответствующем постановлении Федерального совета государства, датированным 3-им августа

"Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — замораживаются, запрещается предоставлять ему финансирование, экономические ресурсы или технические услуги. Исключения предусмотрены для обеспечения упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка", — говорится в документе.

Сообщается также, что заморозка активов Сбера сделана в рамках уже седьмого пакета антироссийских санкций и связана с ситуацией на Украине. Он включает также эмбарго на поставки золота и изделий из него. Документ должен вступить в силу 4 августа в 19.00 по Москве.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы, как следствие — энергетическому кризису в Европе.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
07:32
Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа ПекинаСамолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул Тайбэй. Параллельно с этим бортом с американской военной базы на Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика. Об этом 3 августа сообщила американская газета The Washington Post
 
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