https://ukraina.ru/20220804/1037275101.html

Швейцария "заморозила Сбербанк"

Швейцария "заморозила Сбербанк"

Швейцария "заморозила Сбербанк"

Власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка. Об этом говорится в соответствующем постановлении Федерального совета государства, датированным 3-им августа

2022-08-04T08:25

2022-08-04T08:25

2022-08-04T08:25

новости

швейцария

сбербанк

активы

заморозка

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Сообщается также, что заморозка активов Сбера сделана в рамках уже седьмого пакета антироссийских санкций и связана с ситуацией на Украине. Он включает также эмбарго на поставки золота и изделий из него. Документ должен вступить в силу 4 августа в 19.00 по Москве.После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы, как следствие — энергетическому кризису в Европе.

https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html

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2022

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новости, швейцария, сбербанк, активы, заморозка