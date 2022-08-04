Швейцария "заморозила Сбербанк"
Власти Швейцарии заморозили активы российского Сбербанка. Об этом говорится в соответствующем постановлении Федерального совета государства, датированным 3-им августа
"Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — замораживаются, запрещается предоставлять ему финансирование, экономические ресурсы или технические услуги. Исключения предусмотрены для обеспечения упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка", — говорится в документе.
Сообщается также, что заморозка активов Сбера сделана в рамках уже седьмого пакета антироссийских санкций и связана с ситуацией на Украине. Он включает также эмбарго на поставки золота и изделий из него. Документ должен вступить в силу 4 августа в 19.00 по Москве.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил антироссийские санкции, принято уже шесть пакетов ограничительных мер, в том числе включающих нефтяное эмбарго. Таким образом Запад планировал пошатнуть экономику России, вынудив Москву к тем шагам, которые выгодны Вашингтону. Однако пока меры, направленные против РФ привели только к резкому росту мировых цен на энергоресурсы, как следствие — энергетическому кризису в Европе.
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