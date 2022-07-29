https://ukraina.ru/20220729/1037004971.html

Захарова рассказала о неудачной попытке Запада изолировать Россию

Захарова рассказала о неудачной попытке Запада изолировать Россию - 29.07.2022 Украина.ру

Захарова рассказала о неудачной попытке Запада изолировать Россию

В условиях постоянных переговоров и насыщенного рабочего графика министра иностранных дел Сергея Лаврова говорить об изоляции не приходится. Об этом сообщила 29 июля официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале

2022-07-29T11:53

2022-07-29T11:53

2022-07-29T11:53

россия

лавров

захарова

сша

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Она высмеяла неудачную попытку изолировать Россию и подвергнуть ее остракизму со стороны Запада.На днях официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заверил, что Россия находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и якобы чувствует себя изгоем. По его словам, во время саммита министров иностранных дел государств G20 ("Большой двадцатки") стороны показали "широкий консенсус" насчет того, что Россию нужно осудить за действия на Украине и якобы провокацию продовольственного кризиса в мире.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, лавров, захарова, сша, новости