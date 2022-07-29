Захарова рассказала о неудачной попытке Запада изолировать Россию
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
В условиях постоянных переговоров и насыщенного рабочего графика министра иностранных дел Сергея Лаврова говорить об изоляции не приходится. Об этом сообщила 29 июля официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале
Она высмеяла неудачную попытку изолировать Россию и подвергнуть ее остракизму со стороны Запада.
"Каждый день подходят люди — зарубежные коллеги, журналисты, обыватели — и сквозь смех задают один и тот же вопрос: "Первый раз такую "изоляцию" видим. Как вы выдерживаете такой темп?". Держимся, отвечаю, хотя непросто, конечно, в этот раз она нам дается — рабочий график Лаврова, насыщенность переговоров говорят сами за себя", — написала дипломат.
На днях официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заверил, что Россия находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и якобы чувствует себя изгоем.
По его словам, во время саммита министров иностранных дел государств G20 ("Большой двадцатки") стороны показали "широкий консенсус" насчет того, что Россию нужно осудить за действия на Украине и якобы провокацию продовольственного кризиса в мире.
26 мая, 08:18Politico признала провал попыток США сделать Россию всемирным изгоемПопытки США низвести Россию до уровня всемирного изгоя потерпели провал, потому что для многих стран события на Украине - обычный региональный конфликт. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 25 мая в американской газете Politico