https://ukraina.ru/20220727/1036906632.html

Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины

Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины

Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины

Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. В разных населенных пунктах на то были свои причины: где-то поводом стал ремонт, а где-то того потребовали местные жители. Об этом на днях сообщил чешский портал iDNES

2022-07-27T09:15

2022-07-27T09:15

2022-07-27T09:16

новости

чехия

флаг

украина

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Также она ответила на вопрос журналистов, вернется ли украинский флаг на ратушу, сказав, что власти этого не планируют, но и не исключают.А вот на ратушу в Колине местное руководство украинский флаг возвращать не намерено. Об этом сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова.К слову, исчез украинский символ и с ратуши в Ческе-Будеевице, официальная причина – ремонт фасада здания.Ранее в Праге закрылся центр помощи украинским беженцам. По данным МВД страны, за последние месяцы в Чехию прибыло примерно 370 тысяч человек, бежавших с Украины.

https://ukraina.ru/20220727/1036905184.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, флаг, украина