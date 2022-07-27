Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины
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Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины
Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины
Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины
Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. В разных населенных пунктах на то были свои причины: где-то поводом стал ремонт, а где-то того потребовали местные жители. Об этом на днях сообщил чешский портал iDNES
2022-07-27T09:15
2022-07-27T09:16
новости
чехия
флаг
украина
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Также она ответила на вопрос журналистов, вернется ли украинский флаг на ратушу, сказав, что власти этого не планируют, но и не исключают.А вот на ратушу в Колине местное руководство украинский флаг возвращать не намерено. Об этом сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова.К слову, исчез украинский символ и с ратуши в Ческе-Будеевице, официальная причина – ремонт фасада здания.Ранее в Праге закрылся центр помощи украинским беженцам. По данным МВД страны, за последние месяцы в Чехию прибыло примерно 370 тысяч человек, бежавших с Украины.
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новости, чехия, флаг, украина

Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины

09:15 27.07.2022 (обновлено: 09:16 27.07.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЧехия, ратуша
Чехия, ратуша - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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Власти ряда чешских город решили убрать украинские флаги со зданий местных администраций. В разных населенных пунктах на то были свои причины: где-то поводом стал ремонт, а где-то того потребовали местные жители. Об этом на днях сообщил чешский портал iDNES

"Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг", - пояснила пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф.

Также она ответила на вопрос журналистов, вернется ли украинский флаг на ратушу, сказав, что власти этого не планируют, но и не исключают.

"Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги", - высказался и староста города Червены-Костелец Томаш Проуза, подчеркнув, что использовать государственные символы нужно обдуманно.

А вот на ратушу в Колине местное руководство украинский флаг возвращать не намерено. Об этом сообщила пресс-секретарь властей города Дагмар Соукупова.
К слову, исчез украинский символ и с ратуши в Ческе-Будеевице, официальная причина – ремонт фасада здания.
Ранее в Праге закрылся центр помощи украинским беженцам. По данным МВД страны, за последние месяцы в Чехию прибыло примерно 370 тысяч человек, бежавших с Украины.
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